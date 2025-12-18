Google lance Gemini 3 Flash : l’IA aussi rapide qu’une simple recherche Google

Google accélère encore sur l’IA. Avec Gemini 3 Flash, le géant de Mountain View promet une IA capable de raisonner comme un modèle avancé, tout en répondant à la vitesse d’une recherche Google classique.

🔥 Nous recommandons Google Workspace

Google Workspace révolutionne la collaboration des équipes, où qu’elles soient. Avec des outils comme Gmail, Google Drive, et Google Docs, il simplifie l’organisation et booste la productivité. Que vous soyez une petite entreprise, un indépendant ou une grande organisation, Google Workspace est le choix incontournable pour optimiser votre travail en équipe. J'en profite

Avec Gemini 3 Flash, Google cherche à réconcilier deux mondes souvent opposés. C’est la rapidité immédiate de la recherche en ligne et la profondeur d’analyse de l’IA. Ce nouveau modèle, intégré au mode IA et accessible gratuitement, promet des réponses plus intelligentes, mieux structurées et toujours instantanées.

Gemini 3 Flash : la puissance de l’IA, sans l’attente

Selon Google, Gemini 3 Flash combine « la puissance de raisonnement incroyable du modèle Gemini 3 » avec la rapidité que les internautes attendent d’un moteur de recherche. Ce nouveau modèle est désormais disponible dans le monde entier via le mode IA de Google. En plus, il est entièrement gratuit. Il suffit d’accéder au moteur de recherche basé sur l’IA directement depuis Google.com pour en profiter. Aucun abonnement n’est donc nécessaire pour tester Gemini 3 Flash dans sa version de base.

Google insiste également sur les performances du modèle. Notamment en matière de raisonnement, d’utilisation d’outils et de compréhension de contenus multimodaux. Les réponses sont donc plus précises, et le modèle est capable de traiter des questions complexes, tout en restant rapides.

Google explique également que Gemini 3 Flash rend le mode IA beaucoup plus puissant. Il sera capable de comprendre des demandes plus nuancées, d’intégrer des contraintes et de fournir des réponses réfléchies et bien formatées.

Par ailleurs, la recherche ne s’arrête pas à la réponse générée par l’IA. Une fois les résultats affichés, il reste possible d’explorer plus en profondeur grâce aux sources et aux liens issus de l’ensemble du Web. Google cherche ainsi à rassurer que l’IA ne remplace pas totalement la recherche classique, elle la restructure.

Aux États-Unis, les utilisateurs ont accès à Gemini 3 Pro ainsi qu’à Nano Banana Pro, directement depuis le mode IA. Ces modèles sont aussi gratuits. Mais les abonnements Google AI Pro ou Ultra permettent d’augmenter les limites d’utilisation et d’exploiter pleinement les capacités de Gemini.

La grande promesse est donc d’offrir un moteur de recherche IA aussi rapide que celui qui domine Internet depuis des décennies. Si Gemini 3 Flash tient ses engagements, le mode IA pourrait bien devenir la porte d’entrée principale vers Google Search.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.