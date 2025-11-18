Google lance l’incroyable Gemini 3 : benchmarks explosés, ChatGPT humilié

Avec Gemini 3 Pro, Google a lâché une bête de course. Le modèle n’est pas juste plus performant sur le papier, il propose aussi une philosophie de l’IA plus mature et plus cash.

Si ChatGPT et consorts ont connu une panne mémorable à cause d’un souci côté Cloudflare, la firme de Mountain View, elle, avance tranquillement ses pions. Et pas avec n’importe quoi. Ce mardi 18 novembre 2025, Google dévoile Gemini 3, son nouveau monstre d’IA, bien décidé à reprendre le contrôle du jeu. Ce modèle ne se contente évidemment pas d’un lifting. Il apporte du code plus propre, un raisonnement renforcé, et une façon de répondre qui évite la flatterie inutile.

Gemini 3 Pro de Google : multimodal et prêt à tout

Ce qui rend Gemini 3 Pro de Google vraiment dément, c’est sa multimodalité native. Cela signifie que le modèle est capable de traiter en même temps le texte, l’image et l’audio. Pas séparément, mais simultanément.

Ça donne quoi en vrai, vous vous demandez ? Ça donne la possibilité de transformer une série de photos de recettes en livre de cuisine interactif. Ou encore de synthétiser un cours vidéo en fiches claires et exploitables. Vous allez voir à quel point cette capacité est démente.

Les capacités de codage ont elles aussi été améliorées. Ce n’est plus l’IA qui pond un code qui fonctionne à peu près. C’est un modèle capable de générer de meilleurs visuels et d’alimenter des interfaces génératives.

Gemini 3 Pro peut donc vous créer un format visuel type magazine pour vos recherches. Cela avec des images que vous pouvez parcourir, ou une mise en page dynamique sur mesure.

Pour Tulsee Doshi, de Google DeepMind, l’idée est de s’éloigner du simple paradigme des réponses textuelles pour offrir une expérience beaucoup plus riche. On passe de l’assistant à l’architecte de contenu.

Déjà un meilleur classement

Sur les bancs d’essai, Gemini 3 Pro de Google domine déjà LMArena, la plateforme de référence pour comparer les modèles. La firme de Mountain View vante un mode « Deep Think » pour pousser encore plus loin le raisonnement. Pour l’instant réservé aux testeurs sécurité, ce mode en dit long sur les ambitions de la firme.

Autre angle, Google aiguise sa plume contre OpenAI. Tulsee Doshi et l’équipe soulignent que Gemini 3 Pro a moins de sycophantise. C’est-à-dire, il rend des réponses plus directes, moins pleines de consentement mou et de flatteries creuses. Le modèle va ainsi vous donner ce que vous devez entendre, et non ce que vous voulez entendre. C’est un coup frontal après les corrections apportées à ChatGPT plus tôt dans l’année.

Non seulement Google domine déjà le classement de LMArena. Mais en plus, il se paie le luxe de critiquer le ton de la concurrence. Ajoutez à cela un Gemini Agent capable d’automatiser des tâches complexes comme organiser vos e-mails, réserver des voyages. Et vous obtenez un concurrent qui n’est plus au coude-à-coude, mais a pris une sérieuse avance.

