Une giga-panne Cloudflare met le web en PLS : ChatGPT, X, Facebook…

Non, vous n’êtes pas le seul à ne pas pouvoir accéder à ChatGPT et à d’autres sites. Il s’agit d’une panne qui touche une grande partie du web, à savoir, les sites de premier plan comme ChatGPT, Claude AI, X (Twitter) et Facebook.

Sur ChatGPT, par exemple, on me demande actuellement de débloquer challenges.cloudflare.com pour pouvoir continuer. J’imagine que c’est aussi votre cas. Et que vous vous demandez ce que cela veut dire. Alors, suivez-mi, je vous explique tout dans cet article.

Mais qu’est-ce qui se passe ?

Eh bien, c’est l’un des fournisseurs d’infrastructure les plus utilisés qui a vacillé. Cloudflare, qui pourtant alimente une myriade de plateformes. Il s’agit d’une technologie fondamentale qui aide les sites à se protéger contre les pirates.

Elle permet aussi de maintenir les plateformes en ligne malgré un trafic massif. L’entreprise a rapidement pris conscience du problème. Elle a d’ailleurs aussitôt démarré une investigation interne.

Cloudflare a promis de communiquer de nouvelles informations dès qu’elles seront disponibles. L’entreprise a rapidement indiqué que les services commençaient à se rétablir.

Toutefois, des taux d’erreur supérieurs à la normale pourraient persister un temps. Vous pouvez essayer de vider les caches et cookies, cela ne fera rien tant que Cloudflare ne sera pas entièrement rétabli. Les efforts de résolution sont déjà en cours, cela dit.

Quels sites ont été touchés par la panne ?

OpenAI avec ChatGPT, le réseau social X et Facebook ont tous été affectés. Même le site de suivi des pannes, Down Detector, a subi les conséquences. Graeme Stuart, responsable du secteur public chez Check Point, a éclairé la situation.

Selon lui, cette défaillance a bloqué une diversité de services. Les sites d’information, les paiements et les services communautaires étaient hors ligne. Les utilisateurs ont vu de simples pages d’erreur.

La faille a pourtant atteint des systèmes soutenant des services essentiels. Il ne s’agit pas d’une défaillance individuelle des organisations. C’est la couche unique dont elles dépendent toutes qui a cessé de répondre.

