Mozilla lance une fenêtre IA pour Firefox : voici à quoi elle sert

Firefox prépare une nouveauté plutôt, disons inédite. Il s’agit d’AI Window, une fenêtre IA pensée pour accompagner la navigation. Cet espace est dédié à un assistant virtuel et à un chatbot. Il est accessible uniquement quand on en a besoin. Aucun risque que l’IA prenne le contrôle de tout ce que vous faites donc.

L’ensemble avance sous l’œil de la communauté, qui participe à son évolution. Mozilla veut montrer qu’un navigateur peut intégrer de l’IA sans transformer ses utilisateurs en spectateurs passifs.

Alors, on lui parle ou pas à cette fenêtre IA ?

AI Window apparaît comme un espace séparé des fenêtres classiques et privées de Firefox. Mozilla décrit cette nouveauté comme un environnement guidé par l’utilisateur, où l’IA reste un outil, jamais le pilote.

L’entreprise insiste sur son approche : chaque interaction doit servir la navigation, sans détourner l’attention vers une conversation interminable. Cette vision tranche avec les projets qui enferment les internautes dans un échange continu avec un chatbot. Firefox cherche plutôt à créer une présence discrète, utile quand elle est appelée, silencieuse le reste du temps.

L’annonce arrive quelques mois après « Secouer pour résumer », une fonction disponible sur iPhone qui génère un condensé de la page ouverte avec un simple geste. Cette première intégration donnait déjà le ton : Mozilla ne force rien, et laisse les utilisateurs choisir s’ils souhaitent utiliser l’IA. AI Window poursuit ce même principe.

Mozilla prépare aussi une option rare : le choix du modèle IA utilisé. L’entreprise n’a pas encore donné les détails, mais la promesse intrigue déjà la communauté. Cette liberté pourrait attirer les utilisateurs exigeants, attachés à leurs préférences techniques.

AI Window n’est pas encore disponible. Le projet reste en développement ouvert, alimenté par les retours du forum Mozilla Connect. Les personnes intéressées peuvent déjà rejoindre la liste d’attente pour suivre la progression et tester les versions futures.

