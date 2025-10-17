Claude Haiku 4.5 : Anthropic vient de lancer une IA plus rapide que Sonnet 4

Anthropic continue d’appuyer sur l’accélérateur. À peine deux semaines après avoir sorti Claude Sonnet 4.5, la start-up revient déjà avec un nouveau modèle : Claude Haiku 4.5. Plus rapide, moins cher, et presque aussi puissant, il pourrait bien devenir la nouvelle star des développeurs et des entreprises en quête de performances et de vitesse.

Deux semaines. C’est le temps qu’il aura fallu à Anthropic pour remettre les projecteurs sur sa gamme Claude. Après le très remarqué Sonnet 4.5, la société dévoile Claude Haiku 4.5, un modèle pensé pour aller droit au but. Ce modèle peut exécuter les mêmes tâches complexes que ses grands frères. Mais en deux fois moins de temps et à moindre coût. Dans l’univers des LLM, où chaque milliseconde compte, cette nouvelle version se présente comme le parfait compromis entre puissance, fluidité et accessibilité.

Claude Haiku 4.5 : une IA plus rapide et plus abordable

Haiku 4.5 est le petit dernier de la famille Claude 4, lancée en mai dernier. Mais attention, petit ne veut pas dire faible. Anthropic présente ce modèle comme deux fois plus rapide que Sonnet 4, tout en coûtant trois fois moins cher.

L’objectif est simple ! C’est d’accélérer l’adoption massive de Claude par les pros et les utilisateurs curieux. Anthropic promet que Haiku 4.5 offrira le même niveau de compétence en codage que Sonnet 4, tout en rendant les intégrations, comme Claude pour Chrome, plus fluides que jamais. Sur certains benchmarks, Haiku 4.5 surpasse même GPT-5 et Gemini 2.5 Pro.

Haiku 4.5, c’est une véritable évolution dans la façon de travailler avec les agents IA. Plutôt que de dépendre d’un seul modèle comme Sonnet 4.5, les utilisateurs peuvent désormais distribuer les tâches entre plusieurs sous-agents Haiku 4.5. Par exemple, Sonnet 4.5 peut organiser un projet complexe, pendant que plusieurs Haiku 4.5 exécutent les étapes en parallèle.

Le nouveau modèle par défaut sur Claude.ai

Par ailleurs, Haiku 4.5 devient le modèle par défaut pour tous les plans gratuits sur Claude.ai. Une stratégie claire pour démocratiser la puissance de ses IA tout en maintenant les standards de sécurité qui font sa réputation. L’entreprise insiste sur la fiabilité et la sûreté du modèle, conçu aussi bien pour les particuliers que pour les pros.

Et les premiers tests sont bluffants. Gamma l’utilise pour générer des diapositives. Et il parle d’un taux de précision de 65 %, contre 44 % pour son ancien modèle premium. Augment Code indique que Haiku 4.5 atteint 90 % des performances de Sonnet 4.5, tout en restant bien plus rapide. GitHub, de son côté, note une meilleure qualité de génération de code dans Copilot, avec un gain de vitesse notable.

Ainsi, avec Claude Haiku 4.5, Anthropic prouve que la puissance d’un modèle ne tient plus seulement à sa taille. En misant sur la rapidité, le coût réduit et une architecture pensée pour le travail en équipe d’agents, la start-up redéfinit une fois de plus la frontière entre performance et accessibilité.

