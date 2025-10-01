Anthropic Claude 4.5 : l’IA qui peut coder 30 heures de suite (et défonce ChatGPT)

Outre ses capacités en codage, Claude 4.5 peut créer des agents complexes et s’intègre à de nombreux outils.

Le 29 septembre 2025, Anthropic a lancé officiellement Claude Sonnet 4.5, la version la plus avancée de sa série. Le modèle est accessible via plusieurs plateformes, dont l’API Claude, Google Vertex AI, Amazon Bedrock, Snowflake Cortex AI et GitHub Copilot.

Claude 4.5, le modèle le plus aligné à ce jour

Anthropic présente Claude 4.5 comme le modèle le plus sûr et cohérent de sa série. L’entreprise a nettement amélioré le comportement du système, réduisant les risques de tromperie, de flagornerie ou d’incohérence.

Côté technique, Claude 4.5 a été évalué sur des benchmarks comme SWE-bench Verified et OSWorld. Sur OSWorld, le modèle atteint 61,4 % de réussite, contre 42,2 % pour la version précédente, montrant de nets progrès en raisonnement, mathématiques et utilisation d’outils.

Sa fonctionnalité la plus marquante est la capacité à coder en continu pendant 30 heures. Un bond considérable par rapport aux sept heures offertes par Claude Opus 4.

Claude Sonnet 4.5 runs autonomously for 30+ hours of coding?!



The record for GPT-5-Codex was just 7 hours.



What’s Anthropic’s secret sauce? pic.twitter.com/0cGKtoSviy — Yuchen Jin (@Yuchenj_UW) September 29, 2025

Par ailleurs, l’API Claude et le SDK Claude Agent offrent aux développeurs les outils pour créer des agents personnalisés. Ces derniers sont capables de fonctionner de manière autonome sur de longues périodes et de répondre à des besoins spécifiques.

Nouvelles fonctionnalités et une extension Google Chrome

Claude sonnet 4.5 apporte plusieurs nouveautés. Claude Code inclut désormais des points de contrôle, permettant de sauvegarder la progression et de revenir instantanément à un état précédent.

L’interface du terminal a été modernisée et une extension native pour Visual Studio Code rejoint l’outil. L’IA permet aussi de créer des fichiers, comme des feuilles de calcul ou des documents, directement depuis la conversation avec le chatbot.

Enfin, une extension pour Google Chrome est maintenant disponible pour tous les utilisateurs qui ont rejoint la liste d’attente. Elle autorise Claude 4.5 à interagir avec les pages web, remplir des formulaires et naviguer sur différents sites.

