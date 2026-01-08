DeepSeek était censé remplacer Nvidia : 1 an plus tard, pourquoi la startup est oubliée ?

Il y a un peu plus d’un an, DeepSeek était une star. Rappelez-vous : son arrivée fut un choc pour l’écosystème de l’intelligence artificielle.Avec un modèle de raisonnement comparable à celui d’OpenAI, l’entreprise avait fait vaciller les géants des puces en Bourse.

Et ce, grâce à une technologie développée sans les puces les plus performantes et donc à moindre coût. À l’époque, beaucoup y voyaient une révolution dans le secteur. Pourtant, depuis, la start-up chinoise peine à retrouver la même visibilité.

L’eau a coulé sous le pont, on a compris, mais pourquoi DeepSeek est oubliée ?

En 2025, les grandes entreprises d’IA ont multiplié les investissements colossaux et annoncé des partenariats de plusieurs centaines de milliards de dollars. Nvidia a même atteint une capitalisation record de 5 000 milliards de dollars. Un niveau jamais atteint dans l’histoire des marchés.

Aujourd’hui, la course aux grands modèles de langage oppose principalement ChatGPT, Gemini et Claude. Eux, qui enchaînent sorties rapides et améliorations progressives, selon Arun Chandrasekaran, analyste chez Gartner, interrogé par CNBC.

DeepSeek, elle, n’a pas lancé de nouveau LLM depuis R1 en janvier 2025 et se limite à des mises à jour de ses dispositifs existants. Voulez-vous savoir pourquoi ? Eh bien d’abord, cette pause n’est pas un choix stratégique.

Au fait, elle résulte des lourdes sanctions américaines contre la Chine. Privée des meilleures puces d’IA, DeepSeek tente de s’adapter aux architectures proposées par Huawei. Ce qui ralentit son rythme. Malgré tout, l’entreprise continue de chercher des solutions pour avancer.

Et une lueur d’espoir apparaît pour 2026. DeepSeek a récemment publié un article décrivant une méthode plus efficace pour développer des modèles d’IA. Cela laisse penser qu’un nouveau LLM pourrait bientôt voir le jour et attirer de nouveau l’attention. Selon les dernières informations, cette sortie pourrait intervenir dès mai 2026.

