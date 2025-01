Comment utiliser DeepSeek, l’IA chinoise mieux que ChatGPT dont tout le monde parle ?

DeepSeek par-ci, DeepSeek par-là. On en entend parler partout ! Il paraît que cette IA est hyper performante que même ChatGPT tremble.

De simple alternative, elle est devenue une star des App Stores et un sujet brûlant sur les réseaux sociaux. Alors, si elle est si puissante que ça, pourquoi ne pas l’essayer ? Nous en aurons ainsi le cœur net !

Et en plus, elle est gratuite. Je vous explique dans cet article comment l’utiliser…

Essayez DeepSeek depuis un navigateur web

Pour tester l’IA depuis un navigateur web, la première étape est bien évidemment d’ouvrir votre navigateur (Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge).

Ensuite, rendez-vous sur le site officiel de DeepSeek et cliquez sur « Démarrer maintenant ».

Après, la plateforme vous demandera de créer un compte. Vous pouvez vous connecter en sélectionnant « Se connecter avec Google ». Pour ce faire, choisissez votre compte et suivez les étapes indiquées.

Mais n’hésitez pas non plus à cliquer sur « S’inscrire » et créer un compte manuellement si vous n’avez pas encore un compte ou si vous souhaitez utiliser une nouvelle adresse e-mail.

Sur ce, entrez une adresse e-mail de votre choix et créez un mot de passe, puis saisissez le code de vérification envoyé par e-mail.

Une fois connecté, vous serez dirigé vers l’espace de chat et vous pourrez directement utiliser l’IA. Entrez votre requête dans la boîte de dialogue, puis validez en appuyant sur la flèche.

DeepSeek générera une réponse instantanément. Et si besoin pour une requête particulière, ajoutez des documents en cliquant simplement sur l’icône trombone.

Utilisez-la partout sur mobile

Sur mobile, il faut télécharger l’application. Pour ce faire, vous dez vous rendre sur

l’App Store de votre appareil ( iOS App Store ou Google Play Store ).

Puis, recherchez DeepSeek et cliquez sur « Installer ». Dès que l’installation est terminée, vous pouvez directement ouvrir l’application. Après, la suite est exactement comme sur la version web :

Créez ou connectez-vous à votre compte

Identifiez-vous via Google ou suivez le processus d’inscription classique. Acceptez les conditions

Comme toute application, DeepSeek vous demandera d’accepter ses règles d’utilisation et sa politique de confidentialité. Profitez de l’IA

Dès votre connexion, vous accédez à l’interface de chat. Tapez une requête et laissez DeepSeek faire le reste.

Cette IA est rapide et intuitif. D’ailleurs, elle ne se limite pas uniquement au texte, elle génère aussi des images, se plaçant en concurrent direct de Midjourney et DALL-E d’OpenAI.

À vous de voir si elle mérite vraiment sa réputation ! Si vous l’avez déjà testé, racontez-nous votre expérience en commentaire.

