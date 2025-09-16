Gemini dépasse ChatGPT sur l’App Store : ce n’est qu’un début, selon Google

Gemini a pris la tête de l’App Store en dépassant ChatGPT. Derrière ce succès se trouve Nano Banana.

Cette application s’appuie sur le modèle Gemini 2.5 Flash de Google. Son approche multimodale permet de générer des images depuis des prompts simples. Gemini capte alors l’attention de millions d’utilisateurs, qu’ils soient amateurs ou professionnels de la création visuelle. « Les gens préfèrent visualiser plutôt que discuter. » dixit David Sharon, responsable de la génération multimodale chez Gemini Apps.

L’image prend le pas sur le dialogue avec Nano Banana

Le succès viral de Gemini sur App Store s’explique d’abord par l’accessibilité de Nano Banana. Aucun savoir-faire en design ou en programmation n’est requis.

Un simple prompt suffit pour générer un résultat en quelques secondes. Par exemple : télécharger un selfie et demander « Transformez cette photo en figurine 3D de collection ». Le modèle conserve les traits essentiels – visage, proportions, couleurs – tout en osant des métamorphoses spectaculaires.

Chaque utilisateur profite de 100 générations d’images gratuites par jour, contre seulement cinq échanges textuels.

Un autre attrait de Nano Banana réside dans sa liberté créative. L’application s’utilise aussi bien pour travailler que pour s’amuser.

Elle excelle surtout dans l’intégration multimodale. Pour illustrer, l’outil peut fusionner deux dessins en une seule scène vivante ou métamorphoser un simple animal de compagnie en créature héroïque.

D’après Google, plus de 500 millions d’images ont déjà vu le jour via Nano Banana. L’outil séduit environ des dizaines de millions de nouveaux adeptes.

Gemini au top du classement sur l’App Store

Gemini se hisse en tête des téléchargements sur l’App Store et sur Google Play. Ce basculement s’est opéré en l’espace de quelques semaines seulement.

Gemini surpasse ses rivaux comme Midjourney ou ChatGPT-5 en termes de fluidité. ChatGPT garde l’avantage sur le texte et les conversations complexes, mais il perd du terrain sur le visuel.

Made it to no.1 in the App Store. Congrats to the @GeminiApp team for all their hard work, and this is just the start, so much more to come! https://t.co/GbSDPX64mY — Demis Hassabis (@demishassabis) September 13, 2025

Toutefois, ce classement ne demeure pas figé. Les analystes soulignent que cette dynamique stimule l’innovation dans toute l’industrie.

Midjourney pourrait accélérer ses mises à jour pour proposer des outils mobiles, tandis qu’OpenAI développe déjà ses fonctionnalités multimodales.

« Ce n’est qu’un début », a affirmé Demis Hassabis, cofondateur et PDG de DeepMind. Des avancées arrivent bientôt, notamment sur la sécurité et les performances. Et la course à l’IA est loin d’être close.Mais pour éviter que l’innovation ne soit utilisée à mauvais escient, Google insiste sur les garde-fous intégrés à Gemini. Chaque déploiement repose sur des tests rigoureux pour garantir des générations conformes aux normes éthiques, avec un filtrage strict des contenus sensibles.

