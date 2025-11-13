Google Gemini 3.0 Pro, l’IA qui va tuer la concurrence ? Voici sa date de sortie

Le Gemini 3.0 Pro, l’IA la plus attendue de l’année, s’annonce plus intelligente que jamais. Et la meilleure nouvelle ? On pourra bientôt la tester.

Le lancement du GPT-5.1 le 12 novembre a fait un sacré bruit. Et je parie que le futur modèle de l’IA de Google, Gemini 3.0 Pro, ne fera pas moins d’effet. Parce que selon les rumeurs, il promet de séduire même les utilisateurs les plus exigeants. Depuis Gemini 2.5 Pro, Google a pris le temps de peaufiner ses modèles. Tout laisse donc penser que 3.0 Pro ne sera pas qu’une simple mise à jour cosmétique.

Gemini 3.0 Pro : l’IA de Google qui pourrait marquer l’histoire

Les spéculations autour de Gemini 3.0 Pro vont bon train. Sur les forums et plateformes comme Polymarket, les pronostics fusent : surpassera-t-il GPT-5 ? Dépassera-t-il les 30 % de bonnes réponses dans le benchmark Humanity’s Last Exam, réputé infernal ? Les experts n’en peuvent plus d’attendre.

Depuis début novembre, les fuites s’accumulent. Des références à un modèle plus puissant apparaissent dans l’app Gemini. Et certains outils de benchmark semblent déjà tester des versions préliminaires de Gemini 3.0. Tout indique que Google a développé une IA capable de rivaliser, voire de dépasser, les meilleurs modèles du marché.

Google finalise son bébé en coulisses, tandis que la concurrence tente de répliquer. Car le lancement surprise de GPT-5.1 le 12 novembre n’est certainement pas un hasard. OpenAI sait que Gemini 3.0 Pro n’est pas une sortie comme les autres.

Alors, pour quand ?

Pour l’instant, aucune date officielle n’a été communiquée. Pourtant, ce qui est sûr, c’est que l’IA de Google Gemini 3.0 Pro sera lancée avant la fin de l’année. Certaines fuites parlent de décembre 2025. Tandis que certains insiders penchent pour une annonce avant la fin de novembre.

Il faudra cependant attendre l’annonce officielle de la firme de Mountain View pour avoir la confirmation. Par ailleurs, sachez que l’entreprise ne se contentera pas de lancer Gemini 3.0 Pro. La firme devrait aussi dévoiler Gemini 3.0 Flash, une version boostée avec des fonctionnalités avancées comme Deep Research et Deep Think.

Mais toutes les fonctions seront-elles accessibles dès le départ ? Qui pourra tester la version complète ? Google reste discret, et c’est exactement ce qui alimente le buzz.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.