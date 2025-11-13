Le OnePlus 15 débarque avec son énorme batterie : que disent les testeurs ?

On voulait de la batterie pour une autonomie sans pareille, le OnePlus 15 nous en donne à revendre.

Le OnePlus 15 fait une entrée remarquée : design revisité, puce dernier cri et surtout une batterie qui ridiculise la concurrence. Les testeurs ont eu le temps de le malmener. Le verdict ? Ce smartphone débarque plus affûté que jamais.

OnePlus 15 : une batterie XXL, mais pas que

La batterie du OnePlus 15 est sans doute le premier point qui impressionne. Car elle atteint une capacité colossale de 7 300 mAh. Un record pour la marque. Non, cela n’offre pas seulement deux jours d’autonomie. Certains testeurs parlent même d’un week-end complet sans chargeur. Et quand il faut recharger, les 120 W de puissance font le plein en 40 minutes chrono. Sans oublier la recharge sans fil 50 W, toujours bienvenue sur le bureau.

En plus, la batterie ne mise pas que sur la taille. Elle est aussi optimisée. Même avec le mode Performance activé, l’appareil reste stable et froid. C’est évidemment un détail que les gamers apprécieront. Les testeurs notent toutefois un bémol sur la durée de suivi logiciel. En effet, quatre ans de mises à jour Android et six ans de correctifs, c’est bien, mais pas encore au niveau de Google ou Samsung.

Bien sûr, la marque ne s’est pas concentrée uniquement sur l’autonomie. Parce que le OnePlus 15 intègre aussi l’IA dans tous les coins. Le nouveau bouton Plus Key donne par exemple accès à l’Espace Mental. Un hub qui classe automatiquement vos notes, vos captures et vos rappels.

Les testeurs saluent une IA utile et fluide, qui ne vide pas pour autant la batterie à la vitesse d’un TikTok lancé en boucle. Le tout tourne sous OxygenOS 16, basé sur Android 16. Le OnePlus 15 offre donc un combo rare : puissance, confort d’usage et batterie qui dure.

C’est tout ?

Bien sûr que non. Le OnePlus 15 ne se contente pas d’une énorme batterie, il mise aussi sur la puissance brute. Sous le capot, c’est le premier modèle équipé du Snapdragon 8 Elite Gen 5, une puce taillée pour les gros joueurs et les multitâches frénétiques. Ainsi, tout répond au quart de tour. Les testeurs notent des performances dignes d’un PC gamer de poche.

Après Hasselblad, ce nouveau smartphone reprend également les choses en main côté photo. Trois capteurs de 50 Mpx épaulés par un nouveau moteur DetailMax Engine garantissent des clichés nets, même en basse lumière. Et, selon plusieurs testeurs, l’amélioration logicielle n’entame pas la batterie du OnePlus 15, même lors de longues sessions photo.

Le design, lui aussi, évolue. Parce que le OnePlus 15 troque ses bords courbés contre un look plat plus moderne. L’écran 6,78 pouces 1,5K à 165 Hz en met plein la vue, et certains reviewers parlent même d’un des meilleurs écrans du marché.

Et le prix dans tout ça ? Rassurez-vous, OnePlus joue la carte du bon sens. Le OnePlus 15 s’affiche à 979 € pour la version 12+256 Go, et 1 129 € pour le modèle 16+512 Go. Pas de quoi vous ruiner si vous avez prévu de vous offrir un smartphone haut de gamme pour Noël.

