OnePlus dévoile la smartwatch la plus compacte du monde

Elle tient dans la paume, pèse moins qu’un œuf, mais promet de secouer le marché entier. OnePlus dégaine une smartwatch miniature qui cache bien son jeu, et elle arrive très bientôt.

OnePlus vient d’annoncer la Watch 3 43 mm, une smartwatch pensée pour les poignets plus fins. Avec son écran de 1,32 pouce et ses 37,8 grammes, cette montre connectée devient la plus compacte jamais conçue par la marque.

Pour comparaison, le modèle classique de 46 mm atteint 81 grammes, soit plus du double. Son boîtier en acier inoxydable et son cadran micro-incurvé illustrent une volonté d’alléger sans sacrifier le style. Un seul coloris est disponible au lancement : Silver Steel, à l’apparence sobre et élégante.

Un look classique, mais des fonctions bien modernes

Derrière son allure épurée, cette smartwatch intègre plusieurs fonctions orientées bien-être. Elle mesure le stress et la fatigue toutes les 30 minutes grâce à un baromètre intégré. L’interface affiche des tendances mentales et physiques sur la journée et la semaine.

Ces informations permettent d’identifier les périodes difficiles et de mieux comprendre son équilibre personnel. L’objectif est simple : aider l’utilisateur à mieux gérer son énergie quotidienne sans surcharge d’interactions.

Le 8 juillet 2025 marquera un lancement groupé pour OnePlus. En plus de cette smartwatch, la marque dévoilera quatre autres produits : les smartphones OnePlus Nord 5 et Nord CE 5, les écouteurs OnePlus Buds 4 et la tablette OnePlus Pad Lite.

Cette stratégie confirme la volonté d’installer un écosystème complet, adapté à différents profils utilisateurs. La Watch 3 43 mm se positionne comme un pivot intéressant pour ceux qui recherchent la discrétion et la praticité sans fonctionnalités superflues.

Un héritage assumé, mais pas encore chiffré

Le précédent modèle de la Watch 3 avait marqué les esprits par sa fluidité et son autonomie. Classée meilleure smartwatch OnePlus sous Wear OS non signée Google, elle avait séduit par son rapport simplicité/puissance. Le nouveau modèle espère suivre cette trajectoire, bien que son prix reste inconnu.

OnePlus n’a pas encore communiqué officiellement à ce sujet, mais certains observateurs évoquent une politique tarifaire proche de la Watch 3 classique. Les douanes ayant déjà impacté ce modèle, la prudence reste de mise pour le tarif final.

Un pari minimaliste pour un marché saturé

En misant sur un modèle de smartwatch plus petit, OnePlus tente de se différencier dans un marché déjà bien rempli. Le choix d’un format réduit avec des fonctions ciblées pourrait séduire celles et ceux qui fuient les écrans trop lourds.

Reste à découvrir l’autonomie réelle et la fluidité de l’interface. Une chose est sûre : la Watch 3 43 mm marque une nouvelle étape dans la miniaturisation des smartwatches. Réponse complète dès sa sortie officielle le 8 juillet.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.