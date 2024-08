Une montre connectée eSIM permet de recevoir des appels et des SMS en toute facilité pendant vos divers déplacements. Consultez notre top 5 des meilleurs fournisseurs pour choisir le meilleur forfait.

Trop occupé pour tout lire ? Voici le meilleur Saily le meilleur fournisseur eSIM, particulièrement en raison de sa fiabilité, mais aussi pour ses tarifs abordables. A l'heure actuelle, les plans de 1 à 20 Go sont disponibles dans plus de 150 pays. Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez consulter son guide de dépannage ou contacter son assistance à la clientèle. Télécharger l'appli

Il est beaucoup plus facile d'utiliser une montre connectée qu'un smartphone, surtout quand vous avez les mains occupées. Mais pour que cela soit pratique, il va falloir installer une eSIM. Après, il suffit de choisir le meilleur forfait eSIM suivant vos besoins et votre budget. Dans ce top 5, on va passer en revue les meilleurs fournisseurs du moment afin que vous puissiez obtenir le meilleur forfait eSIM voyage.

Saily : meilleur dans l'ensemble On aime Fiabilité et transparence

Tarif abordable On aime moins Uniquement des forfaits de courte durée

Pas de forfaits d'appels et de SMS Saily Le meilleur fournisseur eSIM dans l'ensemble Télécharger l'appli Pour commencer notre sélection, on vous présente Saily. La marque est surtout réputée pour sa fiabilité. En effet, vos données personnelles ne risquent pas de tomber dans de mauvaises mains avec ce fournisseur. Par ailleurs, Saily ne facture aucun frais supplémentaire, quel que soit le plan choisi. Pour le moment, la durée maximale d'un forfait pour montre connectée eSIM est de 30 jours. Côté tarif, la marque affiche un prix raisonnable et abordable pour tout le monde. Ce qui témoigne de ses millions de clients malgré le fait qu'elle soit la plus récente de notre liste. Vous pouvez donc choisir entre 1 et 10 ou 20 Go selon le pays de votre destination. Chaque plan permet de connecter et d'appeler via les applis VoIP en toute sérénité. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données de 1 à 20 Go

Réseaux pris en charge : 3G, 4G, 5G

Plans disponibles : 7 à 30 jours

Support client : 24h/7j et guide de dépannage

Couverture : 150+ pays

Ubigi : idéal pour une montre connectée et d'autres appareils compatibles eSIM On aime Compatible avec divers types d'appareils

Une assistance clientèle multilingue On aime moins Pas de forfaits d'appels et de SMS

Prix moins abordable Ubigi Le meilleur fournisseur eSIM à compatibilité multiple Voir l'offre En deuxième place, nous avons Ubigi, le seul fournisseur de notre liste qui prend en charge une longue liste d'appareils. La marque propose des plans data pour montre connectée, ordinateur portable ou même voiture connectée. En plus, Ubigi fonctionne différemment des autres marques, car vous pouvez l'installer sur votre montre connectée sans devoir acheter immédiatement un forfait eSIM. Par ailleurs, Ubigi propose une multitude de plans de données répondant aux divers besoins des utilisateurs. Les adeptes de la marque choisissent généralement un forfait mensuel ou annuel, tandis que les nouveaux venus préfèrent opter pour un plan ponctuel. Il faut quand même avouer que le prix est plus cher par rapport à celui de la concurrence. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données dès 500M (le plafond varie d'un pays à l'autre)

Réseaux pris en charge : 3G, 4G, 5G, LTE

Plans disponibles : 1 jour à illimité

Support client : chat robot en anglais, français et japonais

Couverture : 200+

Airalo : appelez vos contacts à l'aide d'une montre connectée eSIM On aime Plans incluant des appels et des SMS

Des forfaits eSIM pour le long terme On aime moins Assistance via chat robot en anglais uniquement

Forfaits régionaux non disponibles dans certains pays Airalo Le meilleur fournisseur eSIM pour les appels directs Voir l'offre Vous utilisez votre montre connectée pour appeler vos proches à l'étranger ? Avec un forfait Discover + d'Airalo, vous pouvez obtenir des forfaits d'appels et de SMS à l'échelle internationale. Sinon, la marque propose également des plans data locaux, régionaux et mondiaux. Elle se distingue aussi de la concurrence par la détection du meilleur réseau suivant l'endroit où se trouve l'utilisateur. Mais il y a un point négatif à soulever qui est son assistance à la clientèle exclusivement en anglais. Ce qui ne fait pas d'elle la meilleure marque à adopter si vous utilisez une montre connectée eSIM pour la première fois. Dans le cas contraire, il vaut mieux procéder à l'installation en boutique pour éviter toute embrouille. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données, d'appels et de SMS

Couverture : 200+ pays

Plans disponibles : 7 à 365 jours

Support client : ChatRobot en anglais

eSIMX : excellent fournisseur eSIM pour les novices On aime Facilité d'accès

Tarif abordable On aime moins L'uniformité du réseau serait la bienvenue

Forfaits d'appels et de SMS dans certains pays seulement eSIMX Le meilleur fournisseur eSIM pour démarrer l'expérience Voir l'offre Comme tout le monde n'est pas familier avec une montre connectée eSIM, il est plus prudent d'adopter une marque plus facile à utiliser. C'est dans cette optique qu'on a introduit eSIMX dans notre top 5. Effectivement, l'accès à ce fournisseur est facile étant donné que vous n'avez pas besoin de confirmer votre identité lors de son installation. Le tarif est aussi abordable et les plans peuvent inclure des forfaits d'appels et de SMS dans certains pays, la Thaïlande en l'occurrence. Seulement, la qualité du réseau n'est pas toujours satisfaisante. Dans certains endroits, il peut être difficile de lancer une recherche ou même d'appeler via WhatsApp. Vous pouvez cependant contacter son assistance clientèle qui reste opérationnelle 24h/7 si le problème vous arrive. Caractéristiques techniques Service offert : forfaits de données de 1 à 20 Go et d'appels/SMS (dans certains pays)

Appels directs : Non

Couverture : 160+ pays

Plans disponibles : 7, 15 et 30 jours

Support client : assistance 24h/7 et <>j/<>

Holafly : une connexion à souhait via la montre connectée eSIM On aime Données illimitées ou bonus journalier de 500 Mo

Des offres personnalisables On aime moins Pas de forfaits d'appels et de SMS

Non prise en charge de la 5G Holafly Le meilleur fournisseur eSIM pour des données illimitées Voir l'offre Les grands utilisateurs d'Internet préfèrent davantage un forfait de données en illimité. Si vous entrez dans cette catégorie, Holafly est faite pour vous. La marque propose en général des forfaits de données illimitées pour ses abonnés. A défaut, un bonus journalier de 500 Mo est offert. C'est effectivement le cas pour certains pays comme l'Algérie qui ne bénéficient pas de l'offre illimitée. Holafly souffre pourtant d'un gros handicap au niveau de la qualité du réseau. La 5G n'est pas encore prise en charge. Certes, les réseaux 4G et LTE fournissent une expérience agréable, mais uniquement dans les pays om la 5G n'est pas présente. Néanmoins, on peut dire qu'à un prix de départ de 6 euros par jour pour une connexion illimitée, la marque mérite sa place dans notre top 5. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données illimitées

Réseaux pris en charge : 4G, LTE

Plans disponibles : personnalisable à partir de 1 jour (les offres varient d'un pays à l'autre)

Support client : 24h/7j

Couverture : 170+ pays

FAQ sur la montre connectée eSIM

Quelle marque de montre connectée eSIM choisir ?

Les grandes marques les plus connues dans la production de tels appareils sont bien évidemment Samsung et Apple, suivis de près par Google. Bon nombre de leurs modèles sont compatibles avec la technologie eSIM. Les Apple Watch Series 3 et modèles ultérieurs prennent généralement en charge l'eSIM. Il en est autant des Galaxy Watch series et certains Galaxy Gear (S2 3G Classique, S3 Frontier).

A côté de ces deux géants de la Silicon Valley, Xiaomi, Huawei et Oppo font aussi leur entrée dans le cercle. De nombreux modèles de montres connectées eSIM de ces marques sont aussi présents sur le marché, mais leur qualité n'est pas toujours fiable.

Pourquoi opter pour une montre connectée eSIM ?

L'eSIM est plus fréquemment utilisée chez les smartphones. Plus pratique et plus commode, elle permet de rester connectée partout où vous allez, du moment que le pays est couvert par le service. Toutefois, la smartwatch est bien plus pratique car elle évite de sortir votre téléphone à chaque fois que vous répondez à un appel ou recevez une notification.

La montre connectée fonctionne de manière autonome. Ce qui signifie que vous pouvez effectuer de nombreuses tâches sans avoir votre smartphone sur vous. Par exemple, vous pouvez écouter de la musique pour agrémenter votre séance de fitness ou pour parfaire votre séance de yoga matinale. Vous pouvez aussi passer et recevoir des appels, voire même échanger des SMS uniquement avec votre montre.

Quels sont les inconvénients de l'eSIM chez une smartwatch ?

A quelques différences près, la smartwatch peut très bien substituer le smartphone. Les appels et SMS peuvent s'effectuer sans avoir un téléphone sur soi. Cela-dit, l'utilisation d'une montre connectée eSIM présente un certain nombre d'inconvénients.

En premier lieu, l'eSIM augmente la consommation de la batterie. Le fait de rester connecté à Internet à l'aide des données mobiles rend la montre plus énergivore. Il faut donc penser à la charger à bloc avant de l'utiliser.

Ensuite, les tâches qui rendent le smartphone plus pratique telles que le streaming audio et vidéo ne sont pas prises en charge par la montre intelligente. Ce qui limite un peu son utilisation. Sinon, son écran considérablement réduit ne permet pas à certaines personnes d'en profiter pleinement.

Combien de data dois-je avoir pour profiter d'Internet à l'aide de ma montre connectée ?

Puisque certaines tâches ne peuvent pas s'effectuer avec une montre connectée, la consommation est donc moins élevée par rapport à celle des autres appareils compatibles. Généralement, pour une utilisation quotidienne, un forfait de 1 à 5 Go de data peut suffire pour une montre connectée eSIM.

Tous les fournisseurs de notre top 5 proposent à peu près une telle offre. Saily, par exemple, dispose d'un plan local de 1 Go valable pour 7 jours ou un plan de 3, 5 ou 10 Go pour un mois. Sinon, un abonnement plus gourmand permet d'obtenir jusqu'à 20 Go. Mais un tel forfait est nécessaire uniquement si vous avez besoin de plus de data. Ceci afin d'éviter le gaspillage, notamment si vous utilisez votre smartphone comme appareil principal pour se connecter à Internet.

