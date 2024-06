Top 5 des meilleurs forfaits eSIM pour la Turquie

Une eSIM en Turquie est d'une grande utilité pendant votre séjour là-bas. Cela vous évite de payer des frais d'itinérances internationales qui sont généralement élevés.

Comme une petite partie du pays se trouve en Europe et l'autre en Asie occidentale, la Turquie est en quelque sorte une porte d'entrée entre les deux continents. Sa richesse culturelle et gastronomique attire bon nombre de globe-trotteurs. Ce qui fait d'elle l'une des destinations à envisager pendant les prochaines vacances. Voler à bord d'une montgolfière ou naviguer en croisière sur le Bosphore, qui n'en rêve pas ? Toutefois, si le pays est réputé pour l'un des meilleures destinations abordables, il n'en est pas forcément autant de la communication. Les frais d'itinérances internationales étant élevés, il vaut mieux opter pour l'eSIM. Actuellement, de nombreux fournisseurs ambitionnent de fournir le meilleur forfait eSIM. Cependant, il peut s'avérer plus difficile de savoir quel est le meilleur fournisseur eSIM pour le voyage. Pour que cela ne soit pas un casse-tête supplémentaire, on a rédigé notre top 5. Celui-ci, incluant les meilleurs fournisseurs de forfaits eSIM, est là pour vous aider dans votre prochain choix.

Saily : les forfaits eSIM les plus abordables en Turquie On aime Prix abordable

Un large choix de plans mensuels selon les besoins On aime moins Pas d'appels directs

Pas de plans régionaux et mondiaux Saily Le meilleur fournisseur eSIM abordable en Turquie Télécharger l'appli Couvrant plus de 150 pays dans le monde entier, Saily est aussi présent en Turquie. On est convaincu qu'il s'agit du meilleur fournisseur de forfaits eSIM dans le pays pour diverses raisons. Tout d'abord, le prix est largement abordable. De plus, l'eSIM s'active automatiquement. En outre, Saily propose une assistance permanente à la clientèle en cas de problème. Ceci étant, vous n'allez pas pouvoir utiliser votre eSIM pour passer directement des appels vers la France ou ailleurs. Les SMS ne sont pas non plus disponibles. Mais étant donné l'abondance des applications VOIP telles que iMessage et WhatsApp, il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter. Vous pouvez appeler vos proches en utilisant votre forfait de données. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données de 1 Go à 20 Go

Réseaux pris en charge : 3G, 4G, 5G

Plans disponibles en Turquie : 7 et 30 jours

Tarifs : à partir de 3,99 dollars

Support client : 24h/7j et guide de dépannage

Couverture : 150+ pays

Airalo : obtenez jusqu'à 100 Go de données On aime Une validité très flexible

Une grande variété de plans locaux, régionaux et mondiaux) On aime moins Support client en anglais uniquement

Activation de l'eSIM programmée Airalo Le meilleur fournisseur eSIM proposant une large gamme de forfaits Voir l'offre A travers ses plans locaux Merhaba, Airalo est aussi un très bon fournisseur à adopter si vous voyagez en Turquie. En tout, il y a 6 plans locaux au choix avec une quantité allant de 1 à 20 Go de data. La validité diffère d'une offre à l'autre. De plus, le prix est d'autant moins élevé si vous choisissez une offre plus conséquente. Outre les plans locaux, Airalo fournit également des plans régionaux (Eurolink) et mondiaux (Discover et Discover +). Les plans Discover + incluent des appels et des SMS, et sont donc plus chers. Notons qu'il est possible d'obtenir jusqu'à 100 Go (pour 185 dollars) de données si vous choisissez un plan régional. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données (1Go à 100 Go)

Prise en charge du réseau 5G : oui

Couverture : 200+ pays

Plans disponibles en Turquie : 7 à 365 jours

Tarifs : à partir de 4,5 dollars

Support client : ChatRobot en anglais

eSIMX : un bon rapport qualité/prix On aime Bon rapport qualité/prix

Support client réactif On aime moins Pas de forfaits d'appels et de SMS

Pas de forfaits pour le long terme eSIMX Le meilleur rapport qualité/prix en Turquie Voir l'offre Les plans locaux d'eSIMX sont des forfaits eSIM d'autant plus intéressants en Turquie, bien qu'ils soient moins abordables par rapport à Saily. C'est pour cela que nous lui avons attribué la troisième place de notre top 5. Le choix dépend ainsi, non seulement de votre budget, mais aussi de la quantité de data que vous prévoyez d'utiliser pendant une durée déterminée. eSIMX propose jusqu'à 20 Go dont la validité peut être de 7, 15 ou 30 jours. Au-delà de cet intervalle de temps, il va falloir se réabonner. Si votre séjour ne dure pas longtemps, ce ne sera pas un problème. Petite astuce, optez plutôt pour un plan de longue durée si vous voulez obtenir le prix d'un Gigaoctet à un prix plus abordable. Caractéristiques techniques Service offert : forfaits de données de 1 à 20 Go

Couverture : 160+ pays

Appels téléphoniques : Non disponible en Turquie

Plans disponibles en Turquie : 7 à 30 jours

Tarifs : à partir de 5 dollars

Support client : assistance 24h/7 et <>j/<>

Holafly : une eSIM avec des données illimitées en Turquie On aime Des données en illimité

Partage de données On aime moins Appels téléphoniques et SMS non pris en charge

Ne prend pas en charge le réseau 5G Holafly Le meilleur fournisseur eSIM proposant des données illimitées Voir l'offre Plutôt que de vous réabonner à plusieurs reprises pendant votre séjour en Turquie, vous pouvez aussi choisir Holafly. Réputée pour l'octroi de données illimitées, ce fournisseur est l'un des meilleures options. De plus, la marque propose des plans personnalisés en fonction de la durée de votre séjour. En adoptant Holafly, vous pouvez profiter de l'air pur et parcourir la Cappadoce en montgolfière tout en partageant vos exploits. Vous ne risquez pas de tomber à court de données. Le prix est légèrement plus élevé, mais les données, illimitées. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données illimitées, partage de connexion

Forfait d'appel : Non disponible en Turquie

Réseaux pris en charge : 3G, 4G, LTE

Plans disponibles en Turquie : plans personalisables

Tarifs : à partir de 6 euros

Support client : 24h/7j

Couverture : 170+ pays

Nomad : le meilleur fournisseur eSIM pour les plans à court terme en Turquie On aime Bon choix pour les plans à court terme

Partage de données On aime moins Des plans de données uniquement

Absence de live chat en cas de problème d'utilisation Nomad Le meilleur choix pour un séjour de courte durée Voir l'offre En dernière place dans notre top 5, voici Nomad eSIM. Ce fournisseur ne propose pas de forfaits pour le long terme. Toutefois, il entre en compétition directe avec Saily en termes de prix. Effectivement, vous pouvez obtenir 1 Go de data en payant seulement 4 dollars. Cette offre étant valable pour une journée. Le plan le plus long coûte 14 dollars, permettant d'obtenir 1 Go de données par jour pendant 14 jours. Par ailleurs, Nomad propose le partage de données. Ce qui évite de gaspiller votre forfait. Caractéristiques techniques Service offert : forfaits de données

Réseaux pris en charge : 3G, 4G ; LTE, 5G

Plans disponibles en Turquie : 1, 3, 5, 7 et 10 jours

Mode de paiement : cartes de crédit/débit, PayPal, Partage de connexion : Oui cartes de crédit/débit, PayPal, Google Pay et Apple PayOui

Couverture : 170+ pays

Support client : assistance par ticket via Site Web ou application Nomad, page de blog

FAQ sur l'eSIM en Turquie

Peut-on utiliser une eSIM en toute sécurité en Turquie ?

La question de sécurité est un volet non négligeable quand il s'agit d'utiliser une eSIM. Bien qu'elle regorge de beaux paysages touristiques, la Turquie n'en reste pas moins affectée par les techniques d'ingénierie sociale qui sont de plus en plus féroces. L'utilisation d'une eSIM pourrait vous exposer à de nombreuses tentatives de vols de données sensibles.

Toutefois, en Turquie, la technologie eSIM obéit aux normes internationales de sécurité et de cryptage. De la sorte, le stockage, ainsi que l'accès aux données personnelles de votre réseau mobile est tout à fait protégé. Ce qui empêche les pirates d'atteindre les données enregistrées.

Y-a-t-il des eSIMs gratuites pour la Turquie ?

Certainement pas, du moins pour le moment. En Turquie, comme ailleurs, une eSIM ne s'acquiert pas gratuitement. Non seulement, il va falloir dépenser une somme pour l'acheter, mais il faut aussi acheter un forfait pour commencer à l'utiliser. Toutefois, en général, acheter une SIM numérique implique d'office l'achat d'un forfait minimal.

Dans notre top 5, c'est Saily qui offre le meilleur prix, 3,99 dollars pour 1 Go de données, valable pour 7 jours. Le plus grand avantage avec ce fournisseur est qu'il ne facture aucun frais supplémentaire pour l'utilisation de son eSIM.

Peut-on appeler à l'étranger depuis la Turquie en utilisant une eSIM ?

Les appels internationaux sont disponibles avec une eSIM, mais pas forcément. En premier lieu, vous pouvez appeler chez vous depuis la Turquie à condition de payer les frais d'appel. Effectivement, certains fournisseurs proposent, en plus des forfaits de données, des forfaits d'appels et de SMS. Ce qui permet d'utiliser le réseau local pour appeler vos proches. Ces frais sont cependant relativement élevés et ne sont pas avantageux.

Ce qui nous amène à la seconde option, les appels via des appli VOIP. En optant ainsi, vous pouvez passer des appels à l'étranger sans payer aucun frais supplémentaire. Il suffit de souscrire à un forfait de données et le tour est joué. En fait, la majorité des forfaits eSIM comportent des données mobiles pour la Turquie. Ce qui permet de profiter de plusieurs minutes, voire des heures d'appels par le biais des applications Web telles que WhatsApp, Skype ou encore Facetime.

Quel est le meilleur choix : une SIM ordinaire ou une eSIM ?

Une eSIM est, de loin plus avantageux pour votre séjour en Turquie. Toutefois, il faut que votre smartphone soit compatible avec la nouvelle technologie. Alors, avant de choisir votre fournisseur eSIM en Turquie, achetez d'abord un nouvel appareil compatible. De nombreuses marques comme Samsung et Google proposent une grande variété de modèles compatibles.

Sinon, vous pouvez opter pour les deux options. Dans ce cas, vous devez acheter un appareil combiné avec lequel vous allez pouvoir utiliser une eSIM et une SIM classique. Certaines personnes préfèrent cependant utiliser les deux types de carte SIM dans deux téléphones différents. Ceci, afin que l'eSIM soit utilisée uniquement pour se connecter à Internet et appeler à l'international, tandis que l'autre, pour la communication locale.

