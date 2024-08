Avis et test Ubigi esim : en vaut-il la peine de l’acheter ?

Ubigi eSIM est la pionnière en matière de fournisseur de forfait eSIM. Disponible dans plus de 200 pays, elle offre une large gamme de plans. Après l'avoir testé, nous nous sommes permis de donner notre avis sur le service.

Se connecter à Internet n'est pas toujours un privilège qu'on peut s'offrir pendant les séjours à l'étranger. L'utilisation d'une eSIM est la meilleure option pour contourner les frais standards de votre opérateur local. Parmi les plus anciens fournisseurs, il y a Ubigi eSIM. Bien évidemment, l'offre présente des avantages, tout comme des inconvénients. Ainsi, si vous souhaitez vous lancer, on vous propose de parcourir nos lignes et de vous mettre au parfum par le biais de notre test. Après votre lecture, vous serez sans doute en mesure de prendre une décision aiguisée quant à votre prochain achat de forfait eSIM.

Caractéristiques techniques

Service offert : forfait de données de 500Mo à 200 Go

: forfait de données de 500Mo à 200 Go Forfait d'appel : Non

Non Réseaux pris en charge : 3G, 4G, 5G, LTE

3G, 4G, 5G, LTE Partage de données : Oui

Oui Plans disponibles : jour à 12 mois

jour à 12 mois Support client : chat robot trilingue (français, anglais et japonais)

chat robot trilingue (français, anglais et japonais) Nombre de pays servis : 200+

200+ Prix : dès 2 euros (variable selon le réseau)

dès 2 euros (variable selon le réseau) Moyens de paiement : Apple Pay, PayPal, AMEX, Maestro, VISA, MasterCard, …

Apple Pay, PayPal, AMEX, Maestro, VISA, MasterCard, … Monnaies de paiement : euros, dollars, livres, yens

euros, dollars, livres, yens Point d'accès mobile : Oui

Qu'est-ce que Ubigi ?

Parmi les premiers fournisseurs de forfaits eSIM, Ubigi eSIM couvre actuellement plus de 200 pays. Elle se démarque notamment par sa compatibilité avec d'autres appareils, les ordinateurs portables et montres connectées en l'occurrence. En outre, la marque collabore avec les grandes firmes telles que Microsoft et Apple. Raison pour laquelle elle fournit des forfaits pour les appareils mobiles iOS, ainsi que les appareils sous Windows 10 compatibles eSIM.

A part cela, Ubigi se soucie davantage des nomades qu'elle a même développé une connectivité eSIM dans certains modèles de voitures intelligentes. Alfa Romeo, Jeep, Fiat, Land Rover, etc. ces marques proposent un certain nombre de modèles compatibles eSIM. Aussi, si vous en disposez une, vous pouvez vous connecter à Internet à volonté. Vous pouvez également activer les fonctions de navigation selon vos besoins.

Ubigi fonctionne de manière très simple. Il suffit de télécharger son application pour commencer son utilisation. Celle-ci permet, non seulement d'acheter un forfait, mais aussi de surveiller la consommation des données.

Pour ce faire, voici ce qu'il faut faire : Tout d'abord, il faut télécharger l'application Ubigi qui est disponible sur l'Apple Store et Google Play Store. Vous pouvez aussi naviguer sur son site Web et télécharger directement l'application en scannant le QR Code qui y est affiché. Une fois l'appli téléchargée, vous pouvez créer votre compte en seulement une minute.

Après la création de votre compte, il reste à présent l'installation de la carte Ubigi eSIM sur votre smartphone. L'application précédemment téléchargée sert de guide d'installation ; tout cela sans dépenser un sou. Achetez maintenant votre forfait en utilisant l'application ou le site Web et payez en toute sécurité.

Notez que le forfait s'active immédiatement après son achat. De ce fait, il est préférable de le faire uniquement avent votre départ. Comme ça, vous n'avez plus qu'à activer les données mobiles pour profiter d'une connexion à haut débit.

Ubigi eSIM : activation

Tout comme bon nombre de fournisseurs de forfaits eSIM comme Saily, Ubigi s'active aussi automatiquement. Ainsi, après avoir terminé la configuration de votre profil, vous devez accéder aux paramètres pour activer les données et commencer à se connecter. Le processus d'activation, bien qu'obéit à des règles de base, n'est pas le même sur un iPhone et un appareil Android.

Si vous utilisez un smartphone sous Android, vous devez vous rendre dans les paramètres, puis sélectionner Gestionnaire de cartes SIM ou SIM. Ensuite, dans Données mobiles, choisissez Ubigi (ou secondaire, s'il n'a pas encore de nom). Pour terminer l'activation, il suffit d'activer l'itinérance des données.

En revanche, pour un iPhone, le processus est légèrement différent. Une fois dans les paramètres, appuyez sur Données mobiles puis choisissez Ubigi. Après, vous devez appuyer sur Activer cette ligne avant d'activer l'itinérance des données. Pour terminer, sélectionnez Réseau de données mobiles et sous Données mobiles, ajoutez « mbb ».

Qu'en est-il de la limite des données ?

Ubigi fournit, en principe, des données en quantité limitée, tout comme la majorité des fournisseurs de forfait eSIM. Si on se réfère à ses quantités de données, un intervalle de 500 Mo à 50 Go est quand même assez large pour une utilisation quotidienne en France. De la sorte, cela ne représente pas forcément un inconvénient.

En plus, s'il vous arrive de tomber à court de data, il suffit de recharger à nouveau votre forfait. Si vous utilisez davantage les réseaux sociaux, votre consommation de données peut être modérée. En revanche, si vous privilégiez le streaming sur Netflix ou si vous naviguez plus sur Amazon Prime, vous pouvez épuiser votre forfait plus rapidement.

Avec Ubigi eSIM, il est possible de recharger votre forfait et de changer de forfait une fois que votre plan actuel est épuisé. Vous pouvez même surveiller votre consommation de données par le biais de son application. Cette option est particulièrement avantageuse si vous partagez vos données avec plusieurs appareils.

Ubigi eSIM : les plans disponibles

Si la plupart des fournisseurs eSIM proposent des plans allant jusqu'à 30 jours, Ubigi vous offre jusqu'à 12 mois. Sinon, elle propose également des forfaits illimités dont le volume de data utilisable est limité à 2Go par mois. Le paiement s'effectue mensuellement. De ce fait, on a conclu que la marque est plutôt rentable pour les longs séjours hors pays. Cela inclut les voyages d'études et les diverses expéditions.

En ce qui concerne les plans Ubigi, vous pouvez choisir entre un plan local, régional et mondial. Pour mieux choisir votre plan, vous devez trouver votre destination et les plans disponibles. Petite astuce, si vous prévoyez de voyager dans plusieurs pays, un forfait régional ou mondial est plus convenable. Par ailleurs, Ubigi eSIM propose des forfaits à usage unique. Mais vous pouvez aussi opter pour un abonnement, mensuel ou annuel, qui est mieux adapté à ceux qui voyagent régulièrement.

En France, 2 des 4 plans mondiaux disponibles peuvent paraître intéressants : Europe étendue et USA + Europe. Mais vous pouvez toujours choisir l'un des plans mondiaux dont le plus intéressant offre 5 Go de données à 44 euros par mois.

Prix du forfait Ubigi

Le côté prix n'est pas un point fort pour Ubigi. Ce dernier propose des forfaits à un prix moins attrayant par rapport à celui de la concurrence. En France, vous avez un large choix que vous pouvez même tomber dans l'embarras. Les tableaux ci-après récapitulent les tarifs disponibles en France. Certains sont disponibles en Europe :

Ubigi eSIM : tableau des forfaits ponctuels

Destination Validité Quantité de données Prix Europe 1 jour 500 Mo 2 euros Monde 1 jour 500 Mo 9 euros Europe 7 jours 10 Go 15 euros France 7 jours 10 Go 7,5 euros Europe étendue 15 jours 3 Go 19 euros France 30 jours 3 Go 5 euros France 30 jours 10 Go 9 euros France 30 jours 50 Go 32 euros Europe 30 jours 3 Go 9 euros Europe 30 jours 10 Go 18 euros Europe étendue 30 jours 1 Go 8 euros Europe étendue 30 jours 10 Go 59 euros Europe + USA 30 jours 10 Go 25 euros Europe 30 jours 50 Go 69 euros Monde 30 jours 500 Mo 14 euros Monde 30 jours 1 Go 26 euros Monde 30 jours 3 Go 50 euros

Tableau des forfaits mensuels

Destination Validité Quantité de data Prix/mois France illimité 5 Go 6 euros France illimité 20 Go 12 euros Europe illimité 5 Go 10 euros USA + Europe illimité 5 Go 11 euros Europe illimité 20 Go 27 euros Monde illimité 5 Go 44 euros Monde illimité 20 Go 128 euros

Ubigi eSIM : tableau des forfaits annuels

Destination Plan Validité Quantité de data Prix France 24 Go 12 mois 2 Go/mois 16 euros Europe 24 Go 12 mois 2 Go/mois 40 euros Europe étendue 24 Go 12 mois 2 Go/mois 69 euros Europe 24 Go 12 mois 5 Go/mois 99 euros

Notons qu'Ubigi n'est pas non plus une panacée en matière d'assistance à la clientèle. Son service technique est entièrement en anglais. De plus, vous ne pouvez pas obtenir une réponse instantanée puisqu'il faut attendre que l'on réponde à votre e-mail. Néanmoins, il met à la disposition de la clientèle une série de tutoriels vidéo et une FAQ. Si vous rencontrez un problème, vous pouvez les consulter.

Ubigi Le fournisseur de forfait eSIM compatible avec les voitures connectées Voir l'offre Verdict Après l'avoir testé, on est arrivé à la conclusion qu'Ubigi eSIM est plutôt avantageuse pour les voyages de longue durée. La disponibilité d'offres ponctuelles est un réel point positif, car vous permet de n'acheter qu'en cas de besoin. Côté pécuniaire, la marque n'est pas la meilleure, bien qu'elle propose une large gamme de forfaits. Toutefois, son assistance client en français, anglais et japonais est plutôt inclusive. Son centre d'aide actif et son live chat permet également à Ubigi de s'aligner à ses concurrents. En plus, la marque reste la seule à proposer une connectivité pour les voitures connectées. Par ailleurs, son application permet de surveiller la consommation de data en temps réel et de recharger en toute facilité. Sans oublier la diversité des moyens de paiement. On aime Possibilité de surveiller sa consommation de données

Compatible aux voitures connectées On aime moins Prise en charge d'un nombre limité de modèles de voitures intelligentes

Forfait à court terme limitées en volume de données

