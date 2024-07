Top 5 des meilleurs forfaits eSIM pour un voyage international

Une eSIM pour l'international ? C'est votre meilleur allié si vous souhaitez profiter d'Internet n'importe où. Venez consulter notre top 5.

Trop occupé pour tout lire ? Voici le meilleur Saily est en tête lorsqu'il s'agit de choisir une eSIM pour un voyage international. Facilité d'accès, fiabilité, transparence, voici à quoi on peut résumer ses offres. Actuellement présente dans plus de 150 pays, la marque propose des forfaits de 1 à 20 Go, valables pendant 7 à 30 jours. Télécharger l'appli

Divertissement, travail, nécessité, etc. Il est clair qu'Internet devient un élément incontournable peu importe l'endroit où vous allez. Toutefois, quand on quitte le pays, il est plus difficile de rester connecté, car les frais d'itinérance s'avèrent plus coûteux. D'autant plus qu'une carte SIM locale ne répond pas toujours à vos besoins. La solution est d'opter pour une carte eSIM. C'est effectivement un moyen plus rentable, en ce sens que les forfaits eSIM permettent à la fois de se connecter et d'appeler vos proches. Par ailleurs, un forfait eSIM voyage peut couvrir plusieurs pays (forfaits régionaux et mondiaux). Le présent comparatif est dédié à vous fournir les 5 meilleurs fournisseurs eSIM pour faciliter vos déplacements à l'international.

Le top 3 de la rédaction – juillet 2024 Saily Le meilleur fournisseur eSIM en général Télécharger l'appli Ubigi Le meilleur fournisseur eSIM à compatibilité multiple Voir l'offre Airalo Le meilleur en termes de variétés d'offres Voir l'offre

Saily : le meilleur fournisseur eSIM pour votre voyage à l'international On aime Pas de frais caché supplémentaire

Assistance client par chat en direct 24h/7j On aime moins Pas de plan régional ni de plan mondial

Appels téléphoniques directs et SMS non pris en charge Saily Le meilleur fournisseur eSIM en général Télécharger l'appli Plus récente, mais compétitive, Saily a gagné la première place dans notre top 5. Plus de 150 pays bénéficient actuellement de ses offres. Ce qui justifie son ascension sur le marché. Ses forfaits comprennent toutes des données mobiles allant de 1 à 20 Go. Bien sûr, le prix diffère d'un pays à l'autre, mais la qualité du service reste impeccable. De plus, aucun frais supplémentaire ne vous sera facturé. Pour le moment, Saily ne propose pas de forfaits d'appels directs ou de SMS. Mais avec les applications VOIP, vous pouvez toujours joindre vos proches en appels vocaux ou vidéo. Son autre atout repose sur son assistance à la clientèle qui vous répond à tout moment. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données de 1 Go à 20 Go

Forfait d'appel : Non

Réseaux pris en charge : 3G, 4G, 5G

Plans disponibles : 7 à 90 jours

Support client : 24h/7j et guide de dépannage

Couverture : 150+

Mode de paiement : carte de crédit/débit, carte de crédit/débit, Google Pay

Point d'accès mobile : Oui

Ubigi eSIM : des forfaits eSIM pour une large gamme d'appareils connectés On aime Prise en charge de la 5G

Prend en charge la connectivité cellulaire chez les voitures intelligentes On aime moins Pas de forfaits de données illimitées

Pas de forfaits d'appels et de SMS Ubigi Le meilleur fournisseur eSIM à compatibilité multiple Voir l'offre Un des pionniers dans le marché de l'eSIM, Ubigi compte parmi les plus populaires et compétitif à l'international. Le service couvre aujourd'hui plus de 200 pays à travers le monde. Tout comme Saily, la marque ne propose pas de forfaits d'appels. Seulement, vous pouvez l'utiliser sur vos appareils connectés autres que les smartphones. Cela inclut les montres connectées, les ordinateurs et même quelques marques de voitures connectées (Alfa Romeo, Fiat, Jaguar, etc). Les forfaits se déclinent en forfaits ponctuels, mensuels ou annuels suivant le pays de votre destination. Petite remarque, certains forfaits Ubigi, notamment les forfaits mensuels présentent une validité infinie. Ainsi, bien que la marque ne propose pas de forfaits d'appels directs et de SMS, elle reste en bonne place dans notre top 5. Caractéristiques techniques Couverture : 200+

Service offert : forfaits de données

Forfait d'appel : Non

Appels téléphoniques : Non

Plans disponibles : 1 à illimité

Partage de données : Oui

Support client : live chat en français, anglais et japonais

Airalo : des forfaits de données et d'appels directs On aime Des forfaits d'appels et de SMS

Partage de données On aime moins Pas de plans à long terme

Support client uniquement en anglais Airalo Le meilleur en termes de variétés d'offres Voir l'offre Si vous avez besoin d'émettre des appels directs et d'envoyer des SMS vers vos proches, Airalo propose les meilleurs forfaits eSIM pour vos déplacements à l'international. Outre les forfaits de données mobiles, qui sont présentes dans toutes les offres eSIM, la marque offre une gamme de plans incluant des appels et des SMS. Ce sont les plans mondiaux Discover +. Un petit bémol pourtant, son assistance à la clientèle est exclusivement en anglais. Ce qui n'est pas très pratique pour tout le monde. De plus, les prix ne sont pas les plus abordables, car la concurrence, à l'instar de Saily, propose de bien meilleurs prix. Caractéristiques techniques Service offert : forfaits de données et d'appels directs/SMS (dans certains pays)

Prise en charge de la 5G : oui

Couverture : 200+

Mode de paiement : en espèces

Plan disponibles : 7 jours, 15 jours et 30 jours

Partage de données : Oui

Support client : ChatRobot en anglais

eSIMX : une alternative à Saily On aime Des offres variées et adaptées à tous les besoins

Des appels téléphoniques directs et des SMS inclus dans certains forfaits On aime moins Appels et SMS uniquement dans les forfaits régionaux

Qualité du réseau moins satisfaisante eSIMX La meilleure alternative à Saily Voir l'offre On vous propose une alternative à Saily qui est eSIMX. Celle-ci fournit des plans de données et parfois des forfaits eSIM incluant appels directs et SMS vers l'international. En termes de prix, la marque est assez compétitive. Les plans varient de 7 à 30 jours selon vos besoins. Toutefois, eSIMX ne présente pas les mêmes avantages que Saily au niveau de la qualité du réseau. Dans certaines zones d'un même pays, le réseau ne capte pas très bien. En plus, les forfaits d'appels ne sont disponibles que dans certains pays. Cela-dit, eSIMX ne vous demandera pas de confirmer votre identité lors de l'inscription. Caractéristiques techniques Couverture : 160+

Service offert : forfaits de données + numéro de téléphone pour appels et SMS (dans certains pays)

Forfait d'appel : Non

Plans disponibles : 7 à 30 jours

Support client : assistance 24h/7 et <>j/<>

Holafly : une connexion à volonté pendant vos déplacements hors pays On aime Forfait de données illimitées

Détection automatique du meilleur signal selon le pays de destination On aime moins Partage de données pour certains pays uniquement

Pas de forfaits d'appels et de SMS Holafly Le meilleur fournisseur eSIM avec des données illimitées Voir l'offre Les forfaits eSIM de Holafly sont plus adaptés à vos besoins si vous consommez plus de data pendant vos déplacements à l'international. Bien que l'offre ne soit pas présente dans la totalité des pays couverts, la marque propose généralement des forfaits de données illimitées. Pour le moment, plus de 150 pays bénéficient de ses offres. Certains utilisateurs restent cependant moins satisfaits car la 5G n'est pas prise en charge par le fournisseur. En outre, la FUP ou Fair Use Policy peut perturber la navigation. Autrement dit, lorsque vous avez consommé une certaine quantité de data, la connexion commence à ralentir. Parfois, il est même impossible de passer des appels VOIP. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données illimitées, partage de connexion, de données ou de tethering (dans certains pays)

Forfait d'appel : jusqu'à 60 minutes (dans certains pays)

Réseaux pris en charge : 3G, 4G, LTE

Mode de paiement : carte bancaire, carte bancaire, Apple Pay

Plans disponibles : 5 à 365 jours

Support client : 24h/7jCouverture : 150+

FAQ sur l'eSIM international

L'eSIM est une carte virtuelle, donc vous n'avez pas besoin de vous rendre en boutique pour en acheter une. Généralement, elle fonctionne différemment d'une SIM classique car permet d'utiliser Internet plus facilement pendant vos déplacements hors de votre pays. En premier lieu, les frais de données sont largement moins élevés car vous ne payez que votre forfait, contrairement aux frais d'itinérances internationales. Certes, il est possible d'acheter une carte SIM physique dès votre arrivée, mais vous devez faire la queue en magasin et donc perdre du temps.

Ensuite, côté utilisation, une carte eSIM offre les mêmes opportunités que la carte SIM ordinaire. En effet, vous pouvez garder votre numéro local pour effectuer des appels et échanger des SMS. Lorsque vous souhaitez utiliser Internet, il suffit de basculer vers l'eSIM. Dans ce cas, votre téléphone devient un appareil de données. Les applications VOIP vous serviront ainsi pour appeler ou envoyer des messages.

Quelle différence y-a-t-il entre la SIM physique et l'eSIM ?

De prime abord, l'eSIM est une carte virtuelle, donc complètement différente de la carte SIM ordinaire. Son utilisation nécessite alors un appareil compatible. Pour le moment, tous les smartphones ne sont pas compatibles avec une eSIM, ce qui restreint leur utilisation à l'international. Toutefois, les derniers modèles, c'est-à-dire ceux qui sont sortis en 2019 et ultérieurement prennent généralement en charge l'eSIM.

L'autre différence notoire réside dans l'utilisation. La SIM numérique se distingue par sa flexibilité. Si vous n'êtes pas satisfait de votre fournisseur actuel, vous pouvez en adopter un nouveau à la volée. De plus, une eSIM prend en charge plusieurs fournisseurs à la fois. De ce fait, vous pouvez acheter plusieurs forfaits en même temps et utiliser celui qui convient le plus à vos besoins en temps voulu, pas besoin de retirer la carte.

Par ailleurs, avec une eSIM, chaque voyage à l'international devient une expérience unique que vous pouvez partager avec vos proches en temps réel. Les tarifs sont moins coûteux par rapport aux frais d'itinérance de données.

Quels sont les principaux avantages d'une eSIM pour un déplacement international ?

Comme la carte eSIM est une carte virtuelle, on peut d'ores et déjà affirmer que celle-ci contribue amplement à la protection de l'environnement, et on aime ça. Mais à part cela, l'eSIM est bien plus avantageuse pour les raisons suivantes :

Puisqu'il est possible de changer d'opérateur à tout moment, il est donc possible d'utiliser le même numéro pour tous vos appareils (smartphone, montre connectée, voiture connectée, etc.). De surcroît, le changement d'opérateur ou de forfait se fait en ligne, donc pas de va-et-vient en boutique. Si vous êtes voyageur international, vous pouvez facilement passer d'un forfait local à un forfait régional ou mondial sans payer les frais d'itinérance.

Un autre avantage à ne pas négliger lors de vos déplacements internationaux est que vous pouvez utiliser Internet une fois que votre avion atterrit. Vous devez juste installer votre eSIM et acheter un forfait avant votre départ.

Le top 3 de la rédaction – juillet 2024 Saily Le meilleur fournisseur eSIM en général Télécharger l'appli Ubigi Le meilleur fournisseur eSIM à compatibilité multiple Voir l'offre Airalo Le meilleur en termes de variétés d'offres Voir l'offre

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.