Test eSIMX eSIM : est-ce la meilleure offre eSIM en 2024 ?

L'eSIMX eSIM est l'une des solutions pratiques permettant aux voyageurs de rester en contact avec leurs proches pendant leur séjour à l'étranger. Il suffit d'acheter un appareil compatible pour pouvoir l'utiliser.

L'eSIM remplace progressivement la carte SIM physique. A l'heure actuelle, bon nombre de fournisseurs proposent des forfaits de données via la carte SIM numérique. eSIMX compte parmi les plus populaires. Ce canal numérique propose ainsi des offres mobiles à un large panel de clients (touristes, routards, nomades, etc.). Étant donnée la concurrence très rude sur ce marché florissant, les utilisateurs peuvent se perdre et ne plus trouver la meilleure offre. C'est pourquoi nous avons effectué un test spécifiquement pour ce produit. Aussi, dans ce test, on vous décrit ce qu'est l'eSIMX eSIM, les forfaits disponibles. On ne manquera pas de détailler les points auxquels il excelle, tout comme ses points faibles.

Caractéristiques techniques

Nombre de pays servis : 160+

160+ Service offert : forfaits de données + numéro de téléphone pour appels et SMS (dans certains pays)

forfaits de données + numéro de téléphone pour appels et SMS (dans certains pays) Forfait d'appel : Non

Non Appels téléphoniques : Oui (dans certains pays)

Oui (dans certains pays) Plans disponibles : 7 à 30 jours

7 à 30 jours Support client : assistance 24h/7 et <>j/<>

L'eSIMX eSIM, c'est quoi au juste ?

Disponible dans plus de 160 pays, l'eSIMX eSIM propose des forfaits de données mobiles pour les explorateurs et voyageurs aguerris. Son offre semble afficher des prix très compétitifs. Ce qui justifie le lancement de sa toute dernière gamme de forfaits destinée à satisfaire les besoins des voyageurs du monde.

Opter pour une eSIM accède en effet à un tas d'avantages. Tout d'abord, cela évite de payer les frais d'itinérance qui peuvent être élevés. Ensuite, la SIM numérique offre la possibilité de vous connecter au monde entier sans devoir changer de carte SIM à chaque fois que vous changez de destination. Un petit bémol quand même, l'offre n'est pas assortie d'appels téléphoniques bien que, dans certains pays, vous obtenez un numéro de téléphone.

Pour ce qui est d'eSIMX, la société ambitionne d'offrir à ses clients un moyen abordable de se connecter à toute heure et n'importe où. Elle propose alors des services moins coûteux sans recourir à l'ancienne carte SIM. Mais avant de vous rendre sur son site Web, vous devez d'abord vérifier si votre smartphone prend en charge l'eSIM.

Pourquoi devez-vous utiliser eSIMX eSIM ?

Avant d'étaler les atouts de la marque, voyons d'abord en quoi la SIM numérique profite à ses utilisateurs.

Qu'est-ce qui justifie l'utilisation d'une eSIM ?

L'utilisation d'une eSIM offre un grand nombre d'avantages. En premier lieu, celle-ci permet d'éviter les va-et-vient en boutique quand vous souhaitez changer d'opérateur. De même s'il vous arrive de perdre ou d'endommager la carte SIM, vous devez la faire livrer. Sinon, vous allez devoir vous rendre dans la boutique de votre opérateur mobile pour obtenir une SIM de rechange.

Mais le réel atout avec l'eSIM réside dans le fait que celle-ci est beaucoup plus rentable lorsque vous voyagez en dehors de votre pays. Effectivement, votre opérateur facture vos frais d'itinérance de données si vous utilisez le même réseau pendant vos déplacements. En plus, avec une SIM numérique, inutile de vous connecter à l'aide d'un réseau public qui pourrait être source de piratage. Il suffit d'activer les données mobiles pour accéder à une connexion sécurisée.

Pourquoi choisir eSIMX eSIM ?

Pour ce qui est d'eSIMX eSIM, son offre couvre un grand nombre de pays à travers le monde. Que vous voyagiez en Asie ou en Amérique, vous aurez droit à son service. De plus, vous aurez droit à un large choix de forfaits selon vos besoins et votre budget (1 à 50 Go de données). Quant aux frais, la marque ne vous facture aucun frais caché. Vous ne payez que ce que vous consommez.

N'oubliez pas non plus qu'eSIMX dispose d'un programme de récompenses suivant lequel vous pouvez gagner du cashback à chaque commande. A part cela, son service client est composé d'une équipe qui travaille sans relâche pour vous offrir le meilleur de l'eSIM. Ainsi, si vous avez besoin d'une assistance, il suffit de contacter son assistance client qui est opérationnelle 24h/7j et ce, tout au long de l'année.

Quels sont les plans disponibles ?

eSIMX eSIM propose à sa clientèle une large gamme de forfaits, disponibles dans plus d'une centaine de pays et régions. Un forfait local concerne un pays déterminé tandis qu'un forfait régional englobe plusieurs pays. Par exemple, le forfait Europe est valable dans plusieurs pays d'Europe, la France y compris. De la sorte, pour un pays où les deux types de forfaits sont disponibles, vous avez le choix entre le forfait local et régional. Le but étant de fournir une eSIM à la fois pratique et d'une qualité exceptionnelle permettant de connecter tous ses clients dans les quatre coins du globe.

Pour obtenir un forfait eSIMX, il suffit de visiter son site Web et d'acheter une eSIM locale. Ce qui facilite amplement le processus d'achat car il n'y a plus lieu de se déplacer au magasin. Une fois la nouvelle carte SIM activée, il est possible de se connecter sans encombre.

Les plans tarifaires disponibles en France

Pour vos prochains achats d'eSIM, vous avez sans doute besoin de connaître le tarif local et régional qui existe dans l'hexagone. Alors, les voici :

Tarifs eSIMX eSIM pour le forfait local

Si vous choisissez le forfait local, vous avez le choix entre le plan hebdomadaire, bimensuel ou mensuel. Le tableau ci-après retrace les offres possibles :

Tarif du forfait local eSIMX eSIM en France

Validité Données mobiles Frais 7 jours 1 Go 4,5 dollars 7 jours 10 Go 12 dollars 7 jours 20 Go 23 dollars 15 jours 10 Go 15 dollars 15 jours 20 Go 25,5 dollars 30 jours 3 Go 9 dollars 30 jours 5 Go 13 dollars 30 jours 10 Go 14 dollars 30 jours 20 Go 24 dollars

Pour les forfaits régionaux, vous pouvez obtenir soit uniquement des données mobiles, soit un pack composé d'appels, de SMS et de Data. L'abonnement aux data peut être d'une durée de 7, 15 ou 30 jours. En revanche, l'abonnement à un pack est valide pendant 14 ou 30 jours.

Dans les tableaux suivants, on vous montre les différents tarifs suivant la validité et l'offre choisi :

Tarif du forfait régional Europe sans forfaits d'appels et de SMS

Validité Données mobiles Frais 7 jours 5 Go 11,5 dollars 15 jours 10 Go 18 dollars 30 jours 1 Go 2 dollars 30 jours 5 Go 13 dollars 30 jours 10 Go 16 dollars 30 jours 20 Go 32 dollars

Tarif du forfait régional Europe avec forfaits d'appels et de SMS

Validité Données mobiles Voix SMS Frais 14 jours 12 Go 30 min à l'international + illimités dans la zone de couverture 200 SMS dans la zone de couverture 31 dollars 14 jours 30 Go 500 minutes vers l'Union Européenne – 46 dollars 30 jours 5 Go 500 minutes vers l'Union Européenne + illimités au Royaume-Uni Illimités au Royaume-Uni 35,9 dollars

Les trois forfaits Europe offrent des avantages significatifs. Pourtant, il faut bien choisir celui qui vous convient le plus. Si vous avez besoin d'appeler à l'international, c'est le premier plan qui vous convient. Si les appels sont limités dans le territoire européen ou si vous voulez échanger des SMS, la seconde offre est plus avantageuse. Par contre, si votre destination est le Royaume-Uni, c'est le troisième plan qui vous convient le plus.

eSIMX eSIM : une activation simple

Certes, le tarif est très attrayant pour eSIMX. Toutefois, il va falloir d'abord activer l'eSIM avant d'en profiter. Il est plus prudent de le faire avant le voyage. Ainsi, vous n'aurez pas à vous soucier des problèmes avec les données mobiles. Au contraire, vous pourrez les utiliser immédiatement après votre atterrissage.

L'activation de l'eSIM nécessite d'emblée l'activation de l'itinérance des données tout en définissant l'eSIMX eSIM comme principale pour les données mobiles. L'utilisation d'un appareil combiné vous permet également de garder votre SIM classique. Bien entendu, le processus d'activation peut être différent d'une marque à un autre, d'un modèle à un autre.

A noter cependant qu'il faut d'abord installer son application sur votre appareil. Après cela, vous devez choisir le forfait qui vous convient avant de procéder à l'achat.

eSIMX eSIM La meilleure solution eSIM pour les nomades numériques Voir l'offre Verdict En gros, l'eSIMX eSIM présente un grand nombre d'avantages à ses utilisateurs. La couverture de plus de 160 pays permet aux nomades numériques et aux grands voyageurs d'éviter les frais d'itinérances parfois exorbitants. De plus, c'est une bonne stratégie pour empêcher toute tentative de piratage via les réseaux publics. Sinon, outre les forfaits locaux, les forfaits régionaux fournissent aussi des privilèges comme l'appel téléphonique et l'échange de SMS. De plus, le prix est réellement abordable. On aimerait cependant obtenir un forfait d'appels et de SMS pour les forfaits locaux. Par ailleurs, dans certaines zones, le réseau ne capte pas très bien, d'où la mauvaise qualité de la connexion. On aime Une large gamme de forfaits correspondant à tous les besoins

Des forfaits régionaux qui incluent des appels téléphoniques et des SMS, en plus des données mobiles On aime moins Les forfaits locaux ne permettent pas d'envoyer des SMS ou recevoir directement des appels téléphoniques

La qualité du réseau n'est pas toujours bonne

