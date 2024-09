Airalo : plus que des forfaits eSIM d'appels en Suisse

On aime Des forfaits locaux, régionaux et mondiaux

Des forfaits d'appels pour le long terme On aime moins ChatRobot en anglais uniquement

Forfaits locaux moins riches en data

Airalo Le meilleur fournisseur eSIM proposant des forfaits data+voix+SMS

Dans notre top 5, Airalo est le premier fournisseur qui propose à la fois des forfaits data et des forfaits d'appels/SMS. Vous vous demandez pourquoi ? Tout simplement parce que seul le plan Discover + propose des appels et des SMS. De ce fait, à part ce plan mondial, qui est plus cher, Airalo n'a pas grand-chose à se démarquer de la concurrence. Toutefois, ses tarifs sont plus abordables.

Une autre chose qu'on apprécie chez Airalo est que la marque propose une validité plus étendue, 365 jours au maximum. Raison pour laquelle elle a gagné la troisième place dans notre sélection des meilleurs fournisseurs eSIM pour la Suisse. On déplore néanmoins son assistance à la clientèle qui ne peut s'effectuer que via un chat robot en anglais.

Caractéristiques techniques