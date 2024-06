Top 5 des meilleurs forfaits eSIM pour la Thaïlande

Une eSIM en Thaïlande ? C'est une bonne idée si vous souhaitez y séjourner pendant quelque temps. Cela évite les frais d'itinérance. Mais comment tomber sur le meilleur fournisseur ? Découvrez-le à travers notre top 5 !

Trop occupé pour tout lire ? Voici le meilleur Saily est en tête en matière de forfait eSIM pour la Thaïlande. C'est de loin l'eSIM la plus facile à installer et à utiliser. Son tarif minimal est de 2,99 dollars, ce qui vous offre 1 Go de données valable pendant 7 jours. Le plan le plus long dure 30 jours. Celui-ci offre jusqu'à 20 Go de données. Télécharger l'appli

La Thaïlande compte parmi les destinations touristiques les plus prisées. Outre sa richesse culturelle, sa gastronomie et ses sites sacrés font d'elle l'une des meilleurs endroits à visiter pour les prochaines vacances. Inutile de rappeler qu'on a toujours l'envie de partager une telle expérience sur les réseaux sociaux. En plus, la communication avec vos amis qui sont restés au pays et le partage de vos exploits sont également à prioriser. Ce qui nécessite l'utilisation d'une eSIM. Effectivement, c'est la solution la plus avantageuse du fait qu'elle permet de gagner du temps et d'économiser de l'argent. Trouver le meilleur forfait eSIM peut toutefois s'avérer ardu. Ainsi, nous avons rédigé ce top 5 des meilleurs forfaits pour votre voyage en Thaïlande.

Saily : le fournisseur eSIM le plus performant en Thaïlande On aime 5 offres disponibles dès 2,99 dollars

Installation facile On aime moins Pas de plans régionaux

Pas de forfaits à long terme Saily Le fournisseur eSIM le plus performant en Thaïlande Voir l'offre Facile à activer et à utiliser, Saily fournit des offres alléchantes en termes d'eSIM pour la Thaïlande. Ce qui vous offre la possibilité de vous connecter sans tracas pendant tous vos déplacements. Que vous visitiez les monuments historiques de Bangkok ou le Parc national Khao Yai, Internet est toujours accessible. De plus, le tarif y est très abordable avec un prix minimum de 2,99 dollars pour 1 Go de données. Cette offre dure pendant 7 jours Si vous voulez plus de data, vous pouvez souscrire à un forfait plus conséquent. Il est, par exemple, possible de consommer jusqu'à 20 Go de data, valable pendant 30 jours. C'est le plan le plus durable que vous pouvez obtenir avec Saily en Thaïlande. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données de 1 Go à 20 Go

Réseaux pris en charge : 3G, 4G, 5G

Plans disponibles en Thaïlande : 7 à 30 jours

Tarifs : à partir de 2,99 dollars

Support client : 24h/7j et guide de dépannage

Couverture : 150+ pays

Airalo : choisissez la convivialité On aime Possibilité d'obtenir des données illimitées

Des forfaits régionaux et mondiaux On aime moins Activation programmée

Assistance client en anglais uniquement Airalo Le meilleur fournisseur eSIM convivial Voir l'offre Airalo vous propose des données illimitées avec des appels avec son forfait DTAC. En réalité, les plans locaux proposent deux options. L'une, valable 10 jours, est disponible à 9,9 dollars. Celle-ci offre 10 Go de données mobiles et 100 minutes d'appels. En revanche, l'autre vous permet de vous connecter et d'appeler à volonté pendant 15 jours à seulement 19,9 dollars. Vous pouvez toutefois choisir les forfaits régionaux, Discover, ou mondiaux, Discover+. Les forfaits Discover offrent des données de 1 à 20 Go valables pendant 7 à 365 jours. Si vous avez besoin d'appeler ou d'envoyer des SMS directement vers vos proches dans l'hexagone, il y a les forfaits Discover+. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données de 1Go à 20Go + SMS et appels téléphoniques (selon le plan choisi)

Prise en charge du réseau 5G : oui

Couverture : 200+ pays

Plans disponibles en Thaïlande : 7 à 365 jours

Tarifs : à partir de 4,5 dollars

Support client : ChatRobot en anglais

eSIMX : un forfait économique pour la Thaïlande On aime Prix intéressant

Une assistance client réactive On aime moins Uniquement des appels locaux

Pas de plan à long terme pour les forfaits avec appels téléphoniques eSIMX Le meilleur fournisseur eSIM économique en Thaïlande Voir l'offre eSIMX propose aussi des forfaits eSIM incluant des appels téléphoniques ainsi qu'une possibilité de recevoir des SMS pour la Thaïlande. La marque propose 3 plans auxquels vous pouvez obtenir plus que des données. L'un d'eux offre même des données illimitées. Si vous optez pour l'un des 6 forfaits de data, vous allez bénéficier d'un prix intéressant, car le Gigaoctet s'obtient à 1 dollar environ. Attention quand même à ne pas vous tromper. Les plans avec des appels n'offrent que des appels locaux. Alors, si vous souhaitez appeler vers la France, vous devez utiliser WhatsApp, FaceTime ou les autres applis VOIP. En outre, eSIMX ne permet pas d'envoyer des SMS, mais uniquement d'en recevoir. Caractéristiques techniques Service offert : forfaits de données de 3 à 20 Go + numéro de téléphone pour appels et SMS (dans certains pays)

Couverture : 160+ pays

Appels téléphoniques : Oui pour certains plans

Plans disponibles en Thaïlande : 7 à 30 jours

Tarifs : à partir de 5 dollars

Support client : assistance 24h/7 et <>j/<>

Holafly : des données en illimité On aime Des données illimitées

Partage de données On aime moins Pas de forfaits d'appels ni de SMS

Ne prend pas en charge le réseau 5G Holafly Le meilleur fournisseur eSIM de données illimitées Voir l'offre On continue notre top 5 avec Holafly, un fournisseur eSIM qui se démarque de la concurrence par son offre exceptionnelle. Non seulement, elle propose des offres personnalisables, mais vous avez également droit à une quantité infinie de data. Vous pouvez choisir le volume de données que vous souhaitez acheter pour eSIM en Thaïlande dès 6 euros. Si vous souhaitez choisir un plan régional, vous avez le choix entre 7 forfaits de données illimitées. Le prix minimum de 27 euros permet de profiter d'Internet à gogo pendant 5 jours. Si votre séjour est plus long, c'est le plan mensuel de 83 euros qui vous convient le mieux. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données illimitées, partage de connexion, de données ou de tethering (dans certains pays)

Réseaux pris en charge : 3G, 4G, LTE

Tarifs : personnalisables, à partir de 6 euros

Support client : 24h/7j

Couverture : 170+ pays

Nomad : une multitude d'offres eSIM pour la Thaïlande On aime Une installation facile

Bon rapport qualité/prix On aime moins Des plans de données uniquement

Absence de chat en direct en cas de problème Nomad Le fournisseur eSIM avec une multitude d'offres pour la Thaïlande Voir l'offre Pour terminer notre liste, voici Nomad eSIM. Ce fournisseur ne propose certes pas de plans régionaux ni de plans mondiaux. Mais avec sa large gamme de plans locaux, vous pourrez même tomber dans l'embarras du choix. La marque propose en tout 11 forfaits pour la Thaïlande. Vous pouvez ainsi profiter de 1 à 50 Go de données. Par ailleurs, Nomad figure parmi les fournisseurs eSIM qui permettent de partager les données. C'est un plus pour ceux qui utilisent plusieurs appareils en même temps. Cette option est aussi valable si vous voyagez en famille et que vous utilisez l'appareil compatible eSIM comme Hotspot pour toute la famille. Vous devez juste vérifier de temps en temps la consommation de données. Cela évite de tomber à court de data en pleine navigation. Caractéristiques techniques Couverture : 170+ pays

Service offert : forfaits de données

Réseaux pris en charge : 3G, 4G ; LTE, 5G

Plans disponibles en Thaïlande : 1 à 30 jours

Partage de connexion : Oui

Support client : assistance par ticket via Site Web ou application Nomad, page de blog

FAQ sur l'eSIM en Thaïlande

A quoi faut-il faire attention avant d'utiliser une SIM numérique en Thaïlande ?

Si c'est la première fois que vous utilisez une eSIM, alors ces quelques conseils vous sont utiles :

En premier lieu, assurez-vous que votre téléphone prend en charge l'eSIM. Actuellement, un grand nombre de modèles prennent en charge la SIM numérique. Vous pouvez creuser un peu pour en savoir plus. Le plus prudent est d'opter pour un modèle combiné. D'ailleurs, ce sont les modèles les plus répandus dernièrement.

En outre, il faut vérifier si votre appareil est déverrouillé. Lorsqu'un téléphone est verrouillé, il ne peut pas fonctionner avec d'autres opérateurs réseaux. Ce qui peut être source de frustration. Si le vôtre ne l'est pas, vous pouvez le déverrouiller de plusieurs manières : aller dans les paramètres ou se rendre dans un kiosque de votre opérateur.

De plus, il faut souligner que toutes les eSIM ne fonctionnent pas automatiquement, que ce soit en Thaïlande ou ailleurs. Cela dépend du fournisseur. Par ailleurs, toutes les eSIMs ne fonctionnent pas instantanément après activation. Par conséquent, l'activation de la carte eSIM est cruciale. On vous invite également à consulter notre article dédié à l'activation de l'eSIM.

Qu'est-ce qu'il faut rechercher chez un fournisseur eSIM en Thaïlande ?

Si vous voulez éviter les mauvaises surprises, voici ce que vous avez besoin de savoir à propos de l'a SIM numérique pour votre expédition thaïlandaise :

Tout d'abord, assurez-vous que votre fournisseur est disponible en Thaïlande. Il est possible qu'aucun plan local ne fonctionne dans le pays. Par contre, le fournisseur eSIM peut disposer d'un plan régional pour l'Asie, et donc la Thaïlande, ou mondial. Dans ce cas, vous pouvez le choisir si le prix converge avec votre budget.

Ensuite, renseignez-vous sur la quantité de données allouées pour chaque plan. La navigation sur certains sites comme Netflix et les réseaux sociaux comme Instagram peuvent augmenter la consommation de data. Cela étant, une utilisation moins fréquente n'affecte pas réellement le volume de données consommées.

Si vous songez à utiliser une eSIM pour toute la famille pendant votre voyage en Thaïlande, on vous conseille de choisir un forfait de données illimitées. Comme ça, vous n'allez pas tomber à court de data en pleine connexion. Néanmoins, il est préférable de choisir l'offre la plus abordable.

Enfin, n'oubliez pas qu'il existe des fournisseurs eSIM peu fiables. Avant de vous lancer dans l'achat d'un forfait, assurez-vous que le fournisseur conserve vos données sensibles en sécurité. Cela vous évite les embarras d'une cyberattaque.

Qu'est-ce qui est avantageux en Thaïlande : une eSIM ou une SIM classique ?

Il n'y a pas de bonne réponse. Le choix dépend entièrement de son utilisation, mais aussi de la couverture réseau. Une eSIM est quand même préférable si vous souhaitez l'utiliser pendant votre voyage en Thaïlande. Primo, celle-ci est beaucoup plus pratique et bon nombre de fournisseurs sont présents dans le pays. En plus, vous n'avez pas besoin de retirer la carte SIM pour changer d'opérateur ou de forfait.

Secundo, les cartes SIM physiques sont largement plus chères à l'aéroport de Thaïlande. Alors, utiliser une eSIM vous permet d'épargner quelques euros de plus. Les forfaits sont en même temps disponibles à des prix exorbitants.

