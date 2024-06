L'eSIM au Japon est une alternative gagnante pour vos vacances. Outre le prix plus abordable, l'eSIM offre un gain de temps et d'argent. Découvrez notre top 5 et choisissez celle qui vous convient.

A la fois conservateur et moderne, le Japon représente l'une des destinations les plus prisées d'Asie. A cette approche des vacances, il est préférable de préparer à l'avance votre prochain voyage pour éviter toute mauvaise surprise. La communication étant l'une des priorités à ne pas négliger, il est recommandé d'opter pour une eSIM pour éviter de payer des frais exorbitants. Toutefois, avec un nombre croissant d'offres, difficile de dénicher le meilleur forfait eSIM qui réponde le plus à vos besoins. Avez-vous besoin d'Internet uniquement ou souhaitez-vous passer directement des appels et échanger des SMS avec votre famille ? Un tas de questions se bousculent dans votre tête en même temps… Pas de panique, on a sélectionné les meilleures offres pour que votre expédition en territoire nippon soit inoubliable. Sans plus attendre, voici notre top 5 des meilleurs forfaits eSIM pour le Japon.

Le top 3 de la rédaction – juin 2024 Saily Le meilleur fournisseur eSIM avec des offres abordables Voir l'offre Airalo Le meilleur fournisseur eSIM proposant plus que des data Voir l'offre eSIMX Le meilleur fournisseur eSIM avec une pléthore d'offres Voir l'offre

Saily : une offre abordable pour tous On aime Pas de frais caché

Assistance client par chat en direct 24h/7j On aime moins Absence de plan régional ou global

Non prise en charge des appels téléphoniques directs et des SMS Saily Le meilleur fournisseur eSIM avec des offres abordables Voir l'offre Dès 3,99 dollars, vous pouvez profiter de 1 Go de data valable pour une semaine entière. Ce qui signifie que Saily est largement plus abordable en termes d'offres eSIM pour votre voyage au Japon. Mais ce qui nous a conduits à la placer en tête de notre top 5, c'est surtout la facilité d'accès. Ainsi, vous n'avez qu'à vérifier si votre smartphone est compatible. Il y a cependant un hic, car il n'y a que des plans locaux, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas choisir de plan régional ou mondial. De même, vous n'allez pas pouvoir appeler directement vos proches qui sont restés au pays sauf si vous passez par les applications VOIP. Mais on reste positif sur ce point puisque Saily est très récente et compte améliorer ses offres à l'avenir. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données de 1 Go à 20 Go

Réseaux pris en charge : 3G, 4G, 5G

Plans disponibles au Japon : 7 à 30 jours

Tarifs : à partir de 3,99 dollars

Support client : 24h/7j et guide de dépannage

Couverture : 150+ pays

Mode de paiement : carte de crédit/débit, carte de crédit/débit, Google Pay

Airalo : obtenez plus que des data On aime Une multitude de plans à prix abordable

Partage de données avec d'autres appareils On aime moins Appels et SMS disponibles uniquement dans les plans mondiaux

Support client en anglais uniquement Airalo Le meilleur fournisseur eSIM proposant plus que des data Voir l'offre A l'aide de son plan Moshi Moshi, Airalo propose 6 plans différents valables pendant 7 à 30 jours. Avec seulement 4,5 dollars, vous pouvez obtenir 7 Go de data. Sinon, si vous séjournez plus longtemps, vous pouvez utiliser votre eSIM Airalo pour vous connecter sans problème partout au Japon. Effectivement, vous pouvez profiter de 20 Go de données en payant 26 dollars. Par ailleurs, les plans régionaux sont aussi avantageux. Plus vous vous abonnez à un plan plus long, plus le prix d'un Gigaoctet baisse. Donc, bien que vous ne puissiez pas obtenir des données en illimité, le prix est quand même compétitif. Et si vous avez besoin d'appeler directement chez vous, il y a aussi les plans mondiaux disponibles au Japon. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données + SMS et appels téléphoniques (dans certains pays)

Prise en charge du réseau 5G : oui

Couverture : 200+ pays

Plans disponibles au Japon : 7 à 365 jours

Tarifs : à partir de 4,5 dollars

Vitesse de connexion : 1Go à 20Go

Support client : ChatRobot en anglais

eSIMX : une pléthore d'offres eSIM pour le Japon On aime Un service client réactif et opérationnel 24h/7j

Des forfaits régionaux qui incluent des appels téléphoniques et des SMS On aime moins Pas de forfaits à long terme

Grande variabilité de la qualité du réseau eSIMX Le meilleur fournisseur eSIM avec une pléthore d'offres Voir l'offre eSIMX offre également une grande variété de forfaits eSIM. Le prix d'un plan local varie de 5 à 24,8 dollars. Ce qui est aussi intéressant car vous pouvez profiter de 20 Go de data à moins de 25 dollars par mois. La marque propose également des plans multi-pays dont deux d'entre eux sont disponibles au Japon, le prix étant abordable. Toutefois, avec eSIMX, impossible de souscrire à un plan de longue durée, c'est-à-dire au-delà de 30 jours. De ce fait, si votre séjour s'étend à plus d'un mois, il va falloir effectuer un réabonnement à mi-parcours. En outre, les plans multi-pays ne sont valides que pour 14 ou 15 jours. Caractéristiques techniques Service offert : forfaits de données + numéro de téléphone pour appels et SMS (dans certains pays)

Couverture : 160+ pays

Appels téléphoniques : Oui (dans certains pays)

Plans disponibles au Japon : 7 à 30 jours

Tarifs : à partir de 5 dollars

Support client : assistance 24h/7 et <>j/<>

Holafly : optez pour des données illimitées On aime Forfait de données illimitées

Détection automatique du meilleur signal On aime moins Partage de données non disponible dans certains pays

Pas de plan pour le long terme Holafly Le meilleur smartphone pour la photo Voir l'offre En optant pour Holafly, vous pouvez surfer à volonté. En effet, c'est le seul fournisseur eSIM qui propose des données illimitées pour plusieurs pays, y compris le Japon. Par conséquent, vous pouvez être certain de ne jamais tomber à court de data pendant votre séjour. En termes de prix, Holafly affiche un très bon rapport qualité/prix. Si vous souhaitez n'utiliser le réseau que pour une journée, vous ne payez que 6 euros. Si votre séjour dure plus longtemps, vous pouvez opter pour un plan plus long. Au Japon, il est possible d'obtenir 30 jours de données illimitées à seulement 83 euros. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données illimitées, partage de connexion, de données ou de tethering (dans certains pays)

Forfait d'appel : jusqu'à 60 minutes (dans certains pays)

Réseaux pris en charge : 3G, 4G, LTE

Plans disponibles au Japon : 1 à 30 jours

Tarifs : à partir de 6 euros

Support client : 24h/7j

Couverture : 170+ pays

Ubigi : la meilleure offre eSIM haut de gamme pour votre séjour au Japon On aime eSIM compatible avec une grande variété d'appareils

Prise en charge du réseau 5G On aime moins Assistance client en anglais uniquement

Données limitées Ubigi Le meilleur fournisseur eSIM haut de gamme Voir l'offre En dernière place, nous avons Ubigi, le fournisseur eSIM compatible avec les voitures connectées, mais aussi avec un certain nombre d'appareils nomades. En étroite collaboration avec Microsoft et Apple, la marque fournit également des eSIM compatibles avec des appareils fonctionnant sous Windows 10 et iOS. Ce qui procure une grande marge de manœuvre notamment pour ceux qui ont besoin d'utiliser de tels appareils pour leur travail. Côté tarif, Ubigi est aussi compétitive. Le prix de 500 Mo de data s'élève à 2,5 dollars pour une offre ponctuelle si vous optez pour le plan local. Mais vous pouvez aussi choisir d'autres plans, régionaux et mondiaux, où vous pouvez profiter de plus de data. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données de 500Mo à 60 Go

Réseaux pris en charge : 3G, 4G, 5G, LTE

Partage de données : Oui

Plans disponibles au Japon : 1 jour à 12 mois

Support client : chat robot en anglais

Couverture : 200+ pays

FAQ sur l'eSIM

Quels sont les avantages de l'utilisation d'une eSIM au Japon ?

Une eSIM offre la meilleure alternative à la carte SIM classique. Son utilisation est devenue de plus en plus populaire, surtout pour ceux qui utilisent davantage Internet pendant leurs déplacements. Son utilisation au Japon offre un certain nombre d'avantages comme l'utilisation d'Internet dès que votre avion atterrit. Il suffit d'activer les données mobiles et vous voilà connecté au monde entier.

De plus, en utilisant une SIM numérique, votre opérateur local ne vous embêtera plus avec les frais d'itinérances élevés. Et vous n'avez pas non plus à vous déplacer dans une quelconque boutique pour acheter une nouvelle carte SIM. De même lorsque vous décidez de changer d'opérateur ou de plan.

Par ailleurs, étant donné que les fournisseurs eSIM collaborent avec de nombreux opérateurs locaux au Japon, vous n'avez généralement pas à vous soucier de la qualité du réseau. Sinon, vous pouvez payer votre abonnement via de nombreuses façons (carte bancaire, Apple Pay, Google Pay, PayPal, etc.).

Y-a-t-il des inconvénients à l'utilisation d'une SIM électronique au Japon ?

Bien entendu, l'eSIM n'est pas sans faille. La plupart des fournisseurs ne proposent que des forfaits de données mobiles, au détriment des appels téléphoniques et des SMS. Toutefois, certains d'entre eux proposent des offres assorties d'appels et de SMS, bien que ce ne soient disponibles que dans un nombre limité de pays pour le moment.

Heureusement, en utilisant les applications VOIP telles que WhatsApp et FaceTime, il est possible d'appeler vos proches depuis votre domicile temporaire. Vous êtes ainsi libre de passer des appels vocaux ou vidéo ou d'échanger des messages privés. A part cela, il n'y a rien à craindre quant à l'utilisation d'une eSIM au Japon.

Il y a un autre inconvénient, mais qui n'est pas majeur. Parfois, le réseau local avec lequel le fournisseur collabore n'est pas uniforme dans tout le pays. Ce qui pourrait impacter la qualité de votre connexion.

Est-il possible de passer directement des appels avec une eSIM depuis le Japon ?

Oui, vous pouvez appeler à l'étranger directement depuis le Japon. Dans le cas où vous souscrivez à un forfait incluant des appels, vous pouvez passer des appels téléphoniques vers les pays couverts. A défaut, vous devez passer par des applications VOIP pour appeler vos amis et votre famille. En réalité, cette option est plus pratique car la communication n'est pas facturée en minutes d'appels ou en crédit prépayé, mais en volume de données.

Pour les fournisseurs eSIM proposant des appels et des SMS, il est facile d'appeler depuis le Japon vers votre pays. Toutefois, le tarif pourrait être légèrement plus élevé par rapport à celui des données mobiles. En plus, le nombre de fournisseurs offrant une telle option est encore restreint.

Dois-je utiliser une carte SIM classique pendant mon séjour au Japon ?

Ce n'est pas obligatoire si vous avez déjà une eSIM. Celle-ci peut basculer facilement d'un opérateur à un autre. Cependant, si vous avez besoin d'appeler des contacts résidents, vous pouvez le faire à l'aide d'une SIM classique. Ainsi, vous devez acheter un crédit prépayé.

Bon nombre de smartphones sont dits combinés, car ils prennent en charge, à la fois l'eSIM et la SIM ordinaire. Donc si vous avez besoin d'une SIM classique, un tel modèle est recommandé.

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.