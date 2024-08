Test Holafly eSIM : est-ce la meilleure option pour les voyageurs ?

Holafly eSIM fournit un accès Internet à haut débit pendant vos voyages à l'étranger. Découvrez notre avis sur ses offres et fonctionnalités.

Dernièrement, on a entendu parler de l'eSIM un peu partout. Certains l'on déjà essayé bien qu'elle n'a pas encore gagné en popularité. Effectivement, l'eSIM permet de rester en contact avec vos proches pendant vos déplacements à l'étranger. Celle-ci permet aussi de bénéficier de suffisamment de données pour vos travaux en ligne et vos besoins personnels. Pour répondre à un besoin accru, bon nombre de fournisseurs se sont hués dans cette course à l'eSIM. Holafly en fait partie et c'est même l'un des plus connus dans le domaine. Basée en Irlande, il s'agit d'un fournisseur très populaire de carte eSIM. Sa réputation repose surtout sur ses offres illimitées en data disponibles dans plusieurs pays. Ainsi, les grands voyageurs l'ont adopté pour cette offre alléchante. Mais est-ce réellement le cas ? La réponse dans cet article.

Pourquoi Holafly a produit l'eSIM ?

Depuis longtemps, la société Holafly a déjà une bonne réputation en matière de fourniture d'accès Internet. Avec sa carte SIM voyage, elle a déjà collaboré avec pas mal d'opérateurs de par le monde entier. Une telle offre donne accès aux données mobiles, mais également de rester en contact lors des déplacements à l'étranger. Les forfaits proposés par Holafly étaient déjà abordables à l'époque.

Toutefois, étant des cartes SIM physiques, celles-ci ont connu un certain nombre de limites. En premier lieu, il était évident que chaque utilisateur devait récupérer sa carte SIM auprès de l'opérateur ou attendre que celle-ci soit envoyée chez lui. De plus, il fallait attendre quelques jours avant de pouvoir l'utiliser. Ce qui pouvait ralentir le départ.

Par ailleurs, chaque utilisateur était obligé d'utiliser un autre cellulaire ou un téléphone Dual-SIM pour qu'il puisse recevoir les appels et les SMS venant de ses contacts. Ces raisons suffisent pour que la firme adopte une nouvelle stratégie et satisfasse sa clientèle.

Holafly a ainsi adopté l'eSIM qui est le fruit d'une dématérialisation. Ce qui laisse de côté la carte physique et le délai d'envoi ou de récupération. Aussi, il suffit de scanner un QR Code pour activer le forfait eSIM. Cette nouvelle offre a progressivement estompé la production de SIM traditionnelles.

Fonctionnalités de Holafly eSIM

Il est clair qu'on bénéficie d'une offre plus intéressante par rapport à la SIM voyage disponible auparavant. Pendant notre test, on a pu dégager les fonctionnalités suivantes chez Holafly :

Primo, on bénéficie d'une carte SIM numérique, incluant les instructions d'installation. Secundo, le forfait permet de profiter d'un volume illimité de données pendant 5 à 90 jours. A noter que Holafly prend en charge les réseaux 3G, 4G et LTE. La marque collabore avec des opérateurs locaux pour ce faire.

Sinon, Holafly offre la possibilité de recharger le forfait de l'eSIM à partir de son application. Cela nous a d'ailleurs permis de profiter de 60 minutes d'appel téléphonique. Mais on a entendu que cette offre n'est pas disponible dans tous les pays où le service est présent.

A part cela, les forfaits Holafly incluent le partage de connexion, ainsi que le partage de données. Dans certains pays, il est même possible de partager le tethering. De plus, en cas de proclème quant à son utilisation, il est possible d'appeler le service client. Celui-ci étant disponible 24/24h et ce, 7/7j et il est aussi réactif.

Sachez, en plus, que Holafly met à la disposition de ses clients eSIM un numéro de téléphone mobile local. Pour ce qui est de son utilisation, l'appli est disponible pour Android et iOS et est très facile à utiliser.

Quant au paiement, Holafly propose le paiement par carte bancaire et Apple Pay.

Que peut-on dire à propos de la qualité du réseau ?

Afin de faciliter l'accès au réseau, Holafly collabore avec les opérateurs locaux, c'est-à-dire que vous allez utiliser les réseaux locaux depuis votre eSIM. Par exemple, au Canada, la société emprunte le réseau de télécommunication de Rogers, tandis qu'aux USA, celui d'AT&T.

Certains pays disposent de plusieurs réseaux partenaires. Ce qui permet de basculer manuellement d'un réseau à un autre pour rechercher une meilleure connexion. Si vous voyagez, par exemple, en Turquie, vous pouvez accéder au réseau d'Avea ou de Turkcell. De même en Espagne, il est possible d'utiliser celui de Telefonica Moviles, de Xfera ou d'Orange.

Il faut rappeler que le fait de pouvoir accéder à un grand nombre de réseaux est l'un des atouts précieux d'une eSIM. Contrairement à celle-ci, la carte SIM physique ne permet d'accéder qu'à un seul opérateur à la fois. Néanmoins, la réception peut être plus mauvaise lorsque vous vous déplacez dans des milieux reculés où l'accès aux réseaux mobiles est difficile.

Et la vitesse de réception ?

Holafly dispose d'une connexion stable pour son eSIM. Elle prend en charge la connexion 3G, 4G, LTE. Pendant notre test, nous avons généralement utilisé la connexion 4G qui nous a fourni une assez bonne connexion. Les autres réseaux 3G, LTE ont cependant présenté à peu près les mêmes résultats. La vitesse de la connexion était donc la même, tournant autour de 7 Mo par seconde.

A en juger par notre expérience, nous ne pouvons pas affirmer que la connexion offerte par Holafly frôle l'excellence. Par contre, cela nous a permis d'obtenir ce dont on avait besoin pendant le voyage. Nous avons conclu que cela est probablement dû au fait que chaque opérateur dispose d'une vitesse de téléchargement limitée.

Holafly eSIM propose-t-elle les appels téléphoniques ?

Comme la majorité des offres eSIM, le forfait Holafly ne permet pas de passer des appels téléphoniques. Ce qui ne doit pas poser un grand problème puisque de nos jours, il est possible de passer des appels via diverses applications telles que Skype, FaceTime ou encore WhatsApp. De ce fait, la communication avec vos proches et vos collègues ne sera pas perturbée pendant votre voyage.

Il en est autant pour les échanges de SMS. Il faut passer par des applis pour envoyer ou recevoir des messages depuis chez vous. Pendant nos séjours, nous avons opté pour WhatsApp et Messenger. Du moment où les données mobiles sont activées, il était facile d'appeler nos proches et entretenir nos relations professionnelles.

Qu'en est-il du tarif de l'eSIM Holafly ?

Holafly propose une offre de données illimitées pour son eSIM. La validité peut varier de 5 jours à 90 jours. Le tarif est assez élevé par rapport à la concurrence. Mais étant donné que le service met à votre disposition une quantité illimitée de données, on put affirmer qu'il propose un bon rapport qualité/prix.

Voici les offres disponibles avec leur tarif respectif :

5 jours : 19 euros ;

7 jours : 27 euros ;

10 jours : 34 euros ;

15 jours : 47 euros ;

20 jours : 57 euros ;

60 jours : 99 euros ;

90 jours : 129 euros.

Activation de WiFi, un atout supplémentaire à ne pas négliger

La plupart des smartphones combinés disposent d'un emplacement dédié à une SIM physique. Ceci dans le but de faciliter leur utilisation et de passer progressivement à l'eSIM. Si vous en avez un, vous pouvez alors utiliser votre SIM local pendant votre voyage.

En souscrivant à Holafly pour un forfait eSIM, l'activation des appels WiFi vous permet de recevoir des appels depuis votre numéro local tout au long de votre séjour. Vous pouvez aussi recevoir des SMS directement depuis vos contacts. Pour cela, il faut activer les appels WiFi avant de partir et le laisser tel quel.

Cette option est un grand atout, notamment si vous devez recevoir des notifications sur votre numéro principal pour éviter que vos comptes soient bloqués, par exemple. Mais cela ne fonctionne pas si vous utilisez un appareil à SIM unique.

Holafly eSIM La plus recommandée pour voyager Voir l'offre Verdict Holafly propose une offre de données illimitées avec sa carte eSIM, une offre exceptionnelle et très pratique. Avec ça, vous économisez votre argent et évitez le paiement des frais d'itinérance qui peuvent s'avérer très élevés. De plus, l'eSIM est une solution pratique pour gagner du temps ; à la seconde où votre avion atterrit, vous pouvez vous connecter à Internet. En partenariat avec des opérateurs locaux dans plus de 100 pays, Holafly vous permet d'accéder à la meilleure connexion pendant votre séjour à l'étranger. Le fait de collaborer avec plus d'un opérateur dans chaque pays couvert assure une couverture optimale. Pour l'instant, le service n'est disponible que dans une centaine de pays à travers le monde. Ce qui signifie que vous devez vérifier si l'offre est disponible dans votre destination avant d'y souscrire. On aime Forfait de données illimitées

Détection automatique du meilleur signal On aime moins Partage de données non disponible dans certains pays

Ne prend pas en charge les appels classiques

