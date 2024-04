Avis ElevenLabs : est-ce le meilleur logiciel de clonage vocal ?

Les avis sur ElevenLabs divergent. Cependant, beaucoup sont convaincus qu'il reste le meilleur logiciel de clonage vocal. On a fait le test pour y voir plus clair.

Vous entendez une voix humaine, mais qui est générée par une intelligence artificielle. C'est ce dont vous obtiendrez en utilisant ElevenLabs. Plutôt effrayant, mais quand même bluffant. C'est ce qui confirme que la technologie ne cesse de nous impressionner. De notre côté, on l'a d'abord testé pour pouvoir dégager notre avis sur ce merveilleux outil de clonage vocal qu'est ElevenLabs. En effet, il est capable de vous tromper avec sa grande variété de timbres vocaux, disponibles en multiples langues. Jusqu'ici, ce logiciel fournit la voix la plus humaine que l'intelligence artificielle n'ait jamais produite. Mais comme tous les logiciels, ce n'est pas une panacée. Il présente ainsi quelques imperfections que nous avons également vous faire découvrir.

Caractéristiques techniques Type : logiciel de création de voix et de clonage vocal

Modèles d'IA : Eleven Turbo V2 ; Eleven English V1 ; Multilingual V1 ; Multilingual V2

Bibliothèque vocale : 10k+ voix d'IA dont 40+ voix d'accents anglais

Nombre de langues prises en charge : 29 dont le français, l'anglais et le chinois Paramètres

Paramètres vocaux : stabilité de la voix, clarté et similarité, exagération du style, amplification du haut-parleur

Partage audio : au format mp3 ou via lien public

Avis et test ElevenLabs : ses principales fonctionnalités

Cet article a été créé pour vous servir de balise dans votre prochaine décision d'achat de logiciel de clonage vocal. Ainsi, on va voir de près de quoi ElevenLabs est réellement capable :

Les différents modèles d'IA d'ElevenLabs

Le logiciel dispose de plusieurs modèles vocaux d'IA pour générer des voix hyper-réalistes. Ainsi, l'utilisateur peut choisir n'importe lequel en fonction de ses besoins. Ces modèles sont subdivisés en quatre catégories dont Eleven Turbo V2, Eleven English V1, Eleven Multilingual V1 et Eleven Multilingual V2.

Avis et test: le modèle d'IA le plus rapide d'ElevenLabs : Eleven Turbo V2

Comme son nom l'indique, celui-ci est le modèle le plus rapide qu'ElevenLabs a conçu. En seulement 400ms, il peut générer une parole en anglais qui sonne comme une parole humaine. Pour ceux qui créent des contenus en anglais, c'est le meilleur modèle à adopter. Non seulement il est rapide, mais les voix qui en ressortent sont ultra-réalistes.

Eleven English V1 : son tout premier modèle d'IA

Avant Eleven Turbo V2, le logiciel a d'abord construit un modèle en anglais qui est moins rapide. Celui-ci n'est disponible qu'en anglais, tout comme Eleven Turbo V2. Il peut toutefois générer des paroles en optant pour différentes options de voix, d'humeurs et aussi de styles.

Eleven Elnglish V1 convient aussi à ceux qui désirent obtenir des voix en anglais. Mais la vitesse de génération de voix n'est pas aussi rapide que son petit frère.

Eleven Multilingual V1 et V2 : les modèles multilingues d'ElevenLabs

Le logiciel dispose de deux modèles multilingues dont V1 et V2. Le premier, Eleven Multilingual V1, propose une synthèse vocale dans 9 options différentes. En revanche, en choisissant le modèle Eleven Multilingual V2, on peut générer des paroles en 29 langues courantes. Ce dernier est, de ce fait, le modèle le plus adapté quand on souhaite générer des voix dans plusieurs langues.

Sinon, le logiciel est aussi intelligent qu'il détecte et propose automatiquement le modèle d'IA qui convient le plus à chaque besoin des utilisateurs. Cette intelligence nous a également convaincu que notre avis reste très positif sur ElevenLabs.

Avis et test ElevenLabs : qu'en est-il de sa bibliothèque vocale ?

L'une des fonctionnalités intéressantes chez ce logiciel de clonage vocal réside dans sa grande bibliothèque vocale. Celle-ci rassemble plus de 10.000 voix. Ce qui offre aux utilisateurs un large choix pour faire parler leurs contenus. Cette vaste bibliothèque vocale renferme également un lot de voix prédéfinies en accent anglais, plus de 40 voix en tout.

Par ailleurs, le logiciel peut générer des voix en 29 langues différentes, y compris le français bien sûr. Pour sélectionner la voix avec laquelle générer une parole, on peut choisir en prenant compte de divers paramètres : l'âge, le sexe, l'accent, etc. Il est également possible de choisir les voix en tenant compte de leur utilisation : publicité, médias sociaux, narration, conversation, etc.

Cette fonctionnalité a aussi influencé notre avis positif sur ElevenLabs. Il suffit de choisir parmi les balises qui accompagnent chaque voix d'IA pour choisir celle qui convient le plus au besoin de l'utilisateur. L'ajout de la langue et du filtre de tonalité est aussi important car cela permet de trouver facilement les voix les plus appropriées à votre projet.

Personnalisation des voix

ElevenLabs vous offre en outre la possibilité de personnaliser les voix générées. Pour ce faire, il faut aller dans l'onglet des « paramètres vocaux ». La personnalisation comprend de nombreux choix dont le réglage de la stabilité de la voix, l'amélioration de sa clarté et sa similarité, l'exagération du style et l'amplification.

La stabilité de la voix peut effectivement être réglée pour obtenir un rendu plus réaliste. Plus le taux de stabilité est faible, plus la voix est proche de la voix humaine. Par exemple, avec 1% de stabilité, on peut ressentir les émotions et les différentes intonations de la voix.

En revanche, si on veut améliorer la clarté et la similarité de la voix, il faut accroître les valeurs dans le paramètre de réglage. Cette option est plus adaptée lorsque la parole générée comporte des distorsions.

Quant à l'exagération du style, celle-ci présente différentes valeurs différentes, qui sont de 0.0 par défaut. A cette valeur, la vitesse de génération est la plus rapide. On peut l'augmenter afin d'obtenir un discours plus réaliste. Une valeur trop élevée peut cependant provoquer une instabilité de la voix.

Enfin, l'amplification du haut-parleur permet de générer des voix plus originales. Son activation peut parfois diminuer la vitesse de génération.

Avis et test ElevenLabs : exportation et partage des fichiers vocaux

Le partage des fichiers généré n'est pas toujours possible avec les logiciels de gestion de projet. En utilisant ElevenLabs, on peut partager les fichiers avec d'autres personnes sans que celles-ci ne soient pas inscrites sur la plateforme.

Avant tout, l'exportation du fichier ainsi créé est possible en format MP3. Vous pouvez ainsi le partager en utilisant des liens publics. Chaque personne qui le reçoit peut l'écouter n'importe quand et depuis n'importe où. Malheureusement, celles-ci ne disposent pas des options de partage avancées. Ce qui limite l'utilisation des fichiers vocaux générés sur ElevenLabs.

Les principaux avantages d'ElevenLabs

Au début de notre test, on a rencontré quelques difficultés. Mais après le test, on a dégagé les avantages suivants :

En premier lieu, on a été bluffé par le réalisme des voix générées via cet outil révolutionnaire alimenté par l'intelligence artificielle. On n'avait qu'à introduire les attributs (sexe, âge, accent et intensité de l'accent) avant de cliquer sur « Générer ». De plus, avec les mêmes paramètres, on a obtenu une quantité énorme de voix en appuyant de nouveau sur « générer » jusqu'à tomber sur celle qui nous convenait.

Mais ce qui nous a impressionnés le plus, c'est de loin la rapidité avec laquelle le logiciel a effectué le clonage vocal. Eh oui ! Le logiciel n'a pris qu'une petite minute pour cloner le fichier audio qu'on a introduit. Ce qui vous épargne de dépenser des heures à faire des voix off pour vos vidéos de marketing, éducatives et vos podcasts.

Par conséquent, ElevenLabs permet de monétiser vos voix plus facilement. Si vous êtes un pro de la voix off, vous pouvez y introduire votre voix et l'utiliser pour gagner un revenu passif. Pour cela, vous n'avez qu'à partager vos voix clonées dans sa bibliothèque.

Mais également, on est resté sur notre avis positif puisque cet outil de travail innovant est disponible à un prix abordable. On va d'ailleurs consacrer quelques lignes à développer le tarif d'ElevenLabs.

Les inconvénients d'ElevenLabs

En gros, ce logiciel est déjà très fascinant. Néanmoins, il convient de prendre en compte ses points faibles afin que vous puissiez avoir un avis éclairé sur ElevenLabs.

Son principal point faible réside surtout sur la difficulté avec laquelle l'utilisateur peut être confronté lors de sa première utilisation. Son interface, bien que moderne, est plus complexe à explorer. Pour éviter une perte d'argent, il est préférable de souscrire à sa version d'essai afin de se familiariser avec ses divers outils.

Par ailleurs, ElevenLabs ne permet pas de faire un clonage vocal que si vous optez pour le plan Creator. Le plan Starter n'est donc pas plus intéressant si vous songez à une éventuelle monétisation.

Un autre point à souligner, son dictionnaire de prononciation qui s'avère complexe. En fait, vous pouvez y ajouter des prononciations en utilisant des invites. La difficulté se trouve dans l'exécution de cette tâche.

Quid de son tarif actuel ?

ElevenLabs propose un large panel de plan tarifaire en plus de la version d'essai disponible à 1$ par mois. Ce dernier est l'option gagnante lorsque vous voulez expérimenter le logiciel avant de souscrire à un abonnement. Il est limité en fonctionnalités, mais vous pouvez l'exploiter à vie. Cette option offre jusqu'à 10.000 caractères et 3 voix. Outre l'essai, ElevenLabs propose 5 plans tarifaires à savoir :

Pour les particuliers

Le plan Starter, disponible à 5$ par mois , qui fournit 30.000 caractères et permet de générer jusqu'à 10 voix personnalisées.

, qui fournit 30.000 caractères et permet de générer jusqu'à 10 voix personnalisées. Le plan Creator qui offre jusqu'à 30 voix personnalisées et environ 2 heures de contenu audio (100.000 caractères). Il est disponible à 22$ par mois . Ce tarif débloque aussi d'autres fonctionnalités avancées telles que le clonage vocal. Du coup, c'est l'option gagnante si vous souhaitez monétiser votre voix.

qui offre jusqu'à 30 voix personnalisées et environ 2 heures de contenu audio (100.000 caractères). Il est disponible à . Ce tarif débloque aussi d'autres fonctionnalités avancées telles que le clonage vocal. Du coup, c'est l'option gagnante si vous souhaitez monétiser votre voix. Le plan Independant Publisher qui est le plus rétribué aux auteurs et éditeurs indépendants. A seulement 99$ par mois, ceux-ci peuvent obtenir jusqu'à 500.000 caractères, soit environ 10 heures de contenu audio. En outre, ils peuvent exploiter jusqu'à 160 voix personnalisées.

Pour les entreprises

Le plan Growing Business quant à lui est plus cher car il est adapté aux entreprises. Disponible à 330$ par mois , celui-ci offre jusqu'à 2.000.000 de caractères, avec la possibilité de générer 660 voix personnalisées.

quant à lui est plus cher car il est adapté aux entreprises. Disponible à , celui-ci offre jusqu'à 2.000.000 de caractères, avec la possibilité de générer 660 voix personnalisées. Le plan Enterprise dont le prix dépend de l'entreprise qui y souscrit. Il s'agit d'une offre sur-mesure pour les grandes entreprises. Il rassemble le clonage vocal, VoiceLab, ainsi qu'un support technique.

A noter que la plateforme met à la disposition de sa clientèle plusieurs moyens pour payer l'abonnement, raison de plus pour que notre avis sur ElevenLabs reste positif. On peut, par exemple, les cartes de crédit et de débit internationales, Google Pay ou encore Apple Pay.

ElevenLabs Le logiciel de création de clonage vocal disponible dès 5$ par mois Voir l'offre Verdict Bref, malgré les petites remarques, notre avis sur ElevenLabs demeure positif. Cette vaste plateforme vocale d'IA dispose de nombreux outils polyvalents. De plus, sa grande bibliothèque vocale englobe de nombreux langues et accents. Ce qui permet un clonage vocal en quelques clics et ce, à un prix raisonnable. En somme, il convient autant aux amateurs qu'aux professionnels. Influenceurs, responsables marketing, développeurs de jeux vidéo, etc. tout le monde peut recourir à ses magnifiques fonctionnalités pour créer des revenus. Le fait qu'il faut souscrire au plan Creator pour pouvoir bénéficier du clonage vocal est quand même déplorable. On aime Interface moderne et bien organisée

Des voix hyper réalistes

Clonage de voix en une minute

Prix abordable

Possibilité de création de voix de longue durée

Une grande variété de langues et de voix

Polyvalence de la plateforme vocale On aime moins Prise en main difficile pour les débutants

Complexité du dictionnaire de prononciation

Politique de remboursement moins intéressante

