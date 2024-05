Carte eSIM : qu’est-ce que c’est ? Dossier complet sur la SIM numérique

La carte eSIM est aujourd'hui disponible sur de nombreux téléphones et montres intelligentes. Bon nombre d'opérateurs, comme Saily, la proposent. Voici ce que vous devez savoir sur cette carte SIM du futur.

Google, Apple, et bien d'autres marques de téléphones mobiles ont déjà franchi le pas en produisant des appareils compatibles avec l'eSIM. Toutefois, celle-ci n'a pas encore gagné en popularité. Ce qui ne tardera pas à venir si on observe la vitesse à laquelle les fournisseurs la produisent et les consommateurs l'utilisent. Cela-dit, nombreux sont ceux qui restent à l'écart. Aversion ou manque d'information ? Peu importe, ce qui est certain est que la carte SIM ordinaire ne sera plus disponible d'ici quelques temps. C'est pour cette raison qu'il faut apporter plus de lumière sur ce qu'est réellement la carte eSIM. Dans ce dossier, vous trouverez les principaux atouts (et faiblesses) et les diverses astuces nécessaires pour vous familiariser avec la SIM numérique.

Qu'est-ce qu'une carte eSIM ?

Le « e » renvoie au terme « intégré ». La carte eSIM signifie ainsi une carte SIM intégrée. Elle remplace la traditionnelle carte physique. Aussi, au lieu d'insérer une carte en plastique à son emplacement spécifique, il suffit d'activer la carte numérique qui est intégrée à l'appareil. Ce qui signifie qu'on ne peut pas le remplacer ou le mettre dans un autre appareil.

Par ailleurs, les informations enregistrées dans une eSIM sont réinscriptibles. Autrement dit, on peut changer de réseau à tout moment et nul besoin de la retirer ou d'en insérer une nouvelle. Comme on l'a mentionné plus haut, cette technologie innovante n'a pas encore gagné sa véritable place bien qu'elle soit inhérente au développement de l'IoT. Effectivement, l'eSIM est actuellement utilisée comme carte SIM secondaire dans un appareil combiné à double SIM.

Carte eSIM et SIM ordinaire : quelle différence ?

L'eSIM n'est pas une carte physique qu'on peut voir ni tenir. Elle a été conçue suivant l'idée d'abandonner la carte SIM physique. C'est la principale différence entre les deux. L'utilisateur peut donc activer la SIM qui se trouve déjà dans son appareil. Ce qui explique pourquoi un téléphone, ou tout autre appareil mobile ordinaire ne peut pas ajouter cette option.

En outre, l'eSIM prend largement moins de place que la nano SIM. Sa taille est réduite à la moitié de celle d'une nano SIM ordinaire (6 x 5 mm contre 12,3 x 8,8 mm).

A part la taille occupée dans l'appareil, la carte eSIM diffère également de la SIM classique en matière de procédure d'installation. Une SIM physique doit être insérée dans l'appareil. Pour une nano SIM, on doit même utiliser un outil d'extraction pour l'extraire de son emplacement. En revanche, pour l'eSIM, il suffit de changer de forfait en installant tout simplement le profil eSIM.

Les montres connectées sont-elles compatibles avec une carte eSIM ?

Certaines montres connectées proposent uniquement la connectivité WiFi. D'autres, généralement, les versions 4G, disposent d'une compatibilité eSIM. Elles sont légèrement plus chères de ce fait. Mais en réalité, une montre connectée se sert du téléphone comme antenne 4G. Ce qui implique que tous ceux qui utilisent une montre compatible eSIM peuvent l'utiliser sans smartphone.

A l'heure actuelle, les utilisateurs de montres intelligentes optent pour l'option ordinaire. Par conséquent, la demande reste plus faible, bien que de plus en plus de fabricants produisent des smartwatches compatibles à la carte eSIM. Par ailleurs, bon nombre d'opérateurs, tels que Saily, proposent des offres abordables pour répondre aux besoins des consommateurs.

Quels sont les avantages d'une eSIM ?

La liste est longue, mais il faut souligner le principal avantage que procure l'utilisation d'une carte eSIM. Il s'agit notamment de l'intégration de toutes les informations sur l'opérateur et le forfait dans le téléphone lui-même. Cela étant, nous allons apporter plus de détails sur les atouts de la SIM numérique :

Aucun déplacement nécessaire pour le changement d'opérateur

Avec une carte SIM ordinaire, le changement d'opérateur ne peut s'effectuer que si on achète une nouvelle carte. Selon le cas, on doit la chercher en boutique ou l'attendre quand l'opérateur l'envoie par poste. Ce qui prend du temps avant qu'on puisse l'utiliser. De plus, l'envoi du colis est facturé, et donc entraîne une dépense supplémentaire.

Avec une eSIM, plus besoin d'attendre, il suffit de télécharger une clé d'activation sur le smartphone. Par conséquent, le changement d'opérateur mobile se fait presque instantanément et sans déplacement.

Une carte eSIM : adaptée à tous les téléphones compatibles

Au fil de son utilisation, la carte SIM revêtait plusieurs formes : SIM standard, micro SIM, nano SIM. Ainsi, lorsqu'on achète un nouveau smartphone, il faut veiller à ce qu'il dispose d'un emplacement compatible. Sinon, il faut commander une SIM de taille proportionnelle auprès de son opérateur.

Contrairement à cela, le format n'est pas un problème, car l'eSIM est ajustée au téléphone. Une fois que vous achetez un smartphone compatible, vous n'avez qu'à activer la SIM intégrée et l'utiliser directement avec votre forfait.

Une carte intégrée qui ne se perd pas

Le problème avec la carte SIM traditionnelle est que celle-ci peut se perdre, surtout au moment où l'on est obligé de changer d'opérateur. La carte eSIM ne peut pas se perdre car elle est intégrée à l'appareil, tout comme le processeur ou la mémoire interne.

Toutefois, si vous perdez votre téléphone, vous allez aussi perdre la SIM intégrée. Mais il y a quand même une grosse différence. Il est possible de la désactiver en un seul clic avec un nouveau smartphone compatible. Il en est de même lorsque vous souhaitez la réactiver.

Une seule clé d'activation pour tous les appareils

Dans le cas où votre opérateur propose une option multi-SIM, vous pouvez donc utiliser le même numéro pour divers appareils. Dans ce cas, vous n'avez qu'à télécharger la même clé d'activation pour tous ces appareils comme la montre intelligente et la voiture. Ce qui leur permet d'être rattachés à un même forfait mobile.

Autres avantages de la carte eSIM

Comme on l'a déjà mentionné plus haut, l'emplacement dédié à l'eSIM est moindre. Plus encore, avec le temps, il est certain que les SIM classiques vont disparaître de la circulation. Le moment venu, les fabricants pourront concevoir des appareils totalement étanches et complètement fermés.

En outre, cette option semble plus écologique car plus besoin de fabriquer de nouvelles puces en plastiques. La génération de nouvelles données peut suffire à la place.

Cependant, cette nouvelle technologie n'est pas sans faille. C'est pour cela qu'il convient de voir ses inconvénients.

Les inconvénients de l'eSIM

La carte eSIM est plus facile à utiliser par rapport à la carte SIM ordinaire. Cependant, il y a un revers de la médaille. Tout d'abord, pour pouvoir l'utiliser, il faut que votre smartphone soit compatible. Alors, si vous n'en avez pas encore, vous devez laisser de côté votre ancien smartphone et commencer à changer de cap.

En plus, une panne de l'appareil pourrait être désagréable du fait qu'il n'est pas possible de retirer la carte et la mettre dans un autre téléphone. Par conséquent, pas moyen d'effectuer des appels ou d'envoyer des SMS vers vos contacts jusqu'à ce que l'appareil soit réparé. Sinon, il va falloir acheter un nouvel appareil compatible.

De surcroît, il convient de noter que le transfert des données d'un ancien smartphone n'est pas faisable si vous utilisez une carte eSIM. Vous devez d'abord supprimer le profil avant de télécharger les données relatives à votre forfait actuel.

Vous venez d'acheter votre tout premier smartphone compatible et souhaitez activer votre nouvelle carte eSIM ? Voici comment faire pour que cela ne se transforme pas en un casse-tête :

En premier lieu, votre opérateur pourrait vous communiquer un code QR que vous devez scanner avec votre nouvel appareil. Si vous utilisez un téléphone Android, allez au menu « Gestionnaire de carte SIM », puis sélectionnez « Ajout d'un forfait mobile ».

Si vous souhaitez activer une nouvelle carte eSIM sur un iPhone, la procédure est plus ou moins la même. Seulement, il faut passer par « Réglages », puis « Données cellulaires », enfin « ajouter un forfait cellulaire ».

Notez qu'après la configuration, vous devez entrer un code PIN, qui est 0000 par défaut. Il ne reste plus qu'à redémarrer votre appareil et profiter de la nouvelle technologie de communication.

Il est tout à fait possible de changer d'opérateur à tout moment avec une carte eSIM. Pour ce faire, il va falloir supprimer l'eSIM de votre ancien téléphone. Après cela, vous devez juste scanner le QR code à nouveau, mais cette fois-ci, avec votre nouvel appareil.

La suppression de l'eSIM de l'ancien appareil se fait en se rendant à nouveau aux menus de configuration de la carte eSIM. Selon votre appareil, Android ou iPhone, vous devez aller dans « Gestionnaire de la carte SIM » ou « Données cellulaires ».

Une fois dans le menu, il ne reste plus qu'à supprimer la carte SIM et, par conséquent, le forfait en question. Si vous rencontrez un problème, vous pouvez toujours vous adresser au service client de votre opérateur.

