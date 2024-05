Notre avis sur Airalo : la référence en forfait eSIM ?

L'eSIM Airalo compte parmi les meilleures offres d'eSIM disponibles en ce moment. Présent en France et dans bien d'autres pays, il permet de garder la communication même hors pays sans payer des frais élevés.

L'accès à Internet est devenu de plus en plus facile à l'étranger grâce à l'avènement de l'eSIM. Il est devenu plus aisé de se connecter à l'aide des réseaux locaux, notamment depuis que ces cartes SIM virtuelles ont débarqué sur le marché. Pour notre part, on a fait le test avec l'eSIM Airalo. L'examen nous a permis de constater diverses caractéristiques typiques de l'offre telles que la couverture réseau et le tarif. Maintenant que nous l'avons achevé, nous nous sommes fait plaisir de vous communiquer les résultats. En même temps, on a tiré quelques réflexions à son propos. Alors, nous vous invitons à continuer la lecture pour en savoir plus.

Qu'est-ce que l'eSIM Airalo ?

Airalo se trouve être le pionnier du service eSIM dans le monde entier. Il couvre aujourd'hui plus de 200 pays, dont la France et d'autres pays d'Europe. Tout comme son concurrent Saily, Airalo ne dispose que des forfaits de données pour le moment.

Pour obtenir le service, il suffit de visiter son site Web et télécharger son application mobile. Une fois installé sur votre appareil, Airalo vous permet d'accéder à Internet sans recourir à la bonne vieille carte SIM en plastique. Son réseau est compatible avec bon nombre d'opérateurs mobiles comme Orange, SFR et Bouygues pour vous offrir une meilleure expérience avec Internet.

Le service est-il fiable ?

Si on vous dit que l'eSIM d'Airalo est fiable, ce n'est pas uniquement pour sa couverture étendue. En fait, en l'adoptant, vous avez la possibilité de supprimer votre compte, ainsi que les données associées instantanément depuis son appli ou son site Web. A part cela, le service vous donne la possibilité de vous faire rembourser si vous rencontrez un problème et que ce problème vient de lui. Il peut vous proposer un remplacement le cas échéant.

On peut dire alors qu'Airalo est très facile à utiliser. Pas besoin de vous déplacer dans leur boutique si vous décidez d'effacer vos données ; quelques clics suffisent. Tout problème d'installation ou d'utilisation peut aboutir à un remboursement ou un remplacement.

eSIM Airalo utilise quels réseaux ?

Comme nous l'avons déjà dit auparavant, L'eSIM Airalo couvre plus de 200 pays dans le monde. Dans chacun des pays couverts, le service collabore avec un ou plusieurs réseaux locaux.

Plus précisément, le réseau avec lequel il travaille vend une partie de sa bande passante de données mobiles. C'est cette partie-là qu'Airalo vous vend ensuite par le biais de ses différents plans tarifaires. Ce qui vous offre l'opportunité d'explorer Internet peu importe l'endroit où vous vous trouvez.

Par exemple, en France, le service est en étroite collaboration avec Orange, SFR et Bouygues. Aux Etats-Unis, la collaboration s'effectue entre l'eSIM Airalo et Verizon ou T-Mobile. Au Royaume-Uni, c'est Virgin Mobile, Vodafone et quelques autres fournisseurs qui coopèrent avec lui pour servir la clientèle.

Une chose qu'on aime davantage chez Airalo, c'est que le service vous propose automatiquement le réseau le plus puissant qui se trouve dans votre région. Toutefois, selon le pays où vous vous trouvez, la qualité du réseau peut varier. Cela-dit, les heures de pointe peuvent être la bête noire du service étant donné que les réseaux priorisent leurs clients locaux pendant ces périodes.

Qu'en est-il de la couverture ?

En principe, la connectivité réseau doit présenter un niveau similaire que ce soit sur l'eSIM Airalo ou avec une carte SIM classique. Il faut quand même avouer que la qualité de la connexion dépend de l'opérateur de réseau mobile. Ce qui implique que la qualité du réseau d'Airalo dépend davantage de l'opérateur avec lequel il collabore. En même temps, la technologie du réseau, 4G ou 5G, et le forfait data jouent aussi un rôle crucial.

Pour notre part, on a effectué notre test pendant un voyage aux Etats-Unis. La prise en charge de deux réseaux distincts dont Verizon et T-Mobile nous a impressionnés. Le test a été fait tout en se déplaçant. L'itinérance des données a permis au téléphone de trouver automatiquement le signal le plus fort des deux opérateurs. Le réseau pouvait ainsi changer selon la puissance du signal de chaque fournisseur.

Quelles sont les offres disponibles ?

Actuellement, l'eSIM Airalo propose 6 offres vous permettant de bénéficier jusqu'à 20 Go de données. La validité de chaque offre varie suivant le plan. En fait, vous pouvez souscrire à un plan hebdomadaire, bimensuel ou mensuel.

Les différents plans tarifaires d'eSIM Airalo

Un seul plan est disponible pour 7 jours. Celui-ci fournit 1 Go de données mobiles et est accessible à 4,5 dollars. Un autre plan propose 2 Go de données valables pour 15 jours. Cette offre est disponible sous paiement de 7,5 dollars. Les autres forfaits sont mensuels. Ils permettent de profiter de 3 Go à 20 Go de données mobiles.

Si vous souhaitez utiliser 3 Go de données, vous n'avez qu'à payer 10 dollars. Si vous voulez augmenter votre forfait pour obtenir jusqu'à 5 Go, vous devrez payer la somme de 14 dollars. Par ailleurs, l'eSIM Airalo propose une autre offre, incluant 10 Go de données si vous payez 23 dollars par mois. Et si vous comptez profiter du double, vous devez juste payer 13 dollars en sus.

En outre, le service fournit des forfaits globaux à part le forfait régional. Ce dernier étant le forfait spécifique pour un pays donné comme ce que nous venons de vous dévoiler ci-dessus. Airalo propose, par exemple, des plans globaux comprenant 1 à 20 Go de données mobiles valables de 7 à 180 jours.

Cette fourchette est suffisante pour offrir à ses clients la possibilité de choisir le plan adéquat selon la durée de chaque voyage, la région, le besoin en données. Néanmoins, les offres restent plus ou moins similaires. Le service propose le Giga à 4,5 dollars. Au fur et à mesure que l'on augmente le forfait, le prix du Giga tombe jusqu'à moins de 2 dollars.

Si vous décidez de suivre nos pas et commencer à utiliser Airalo, vous devez d'abord savoir comment configurer l'eSIM. Dans cette partie, nous allons vous montrer comment faire :

Pour commencer, il va falloir télécharger son application. Vous pouvez le faire depuis son site Web ou sur mobile. Après, il suffit de suivre les différentes instructions d'installation et d'activation. A noter que le processus peut légèrement varier en fonction de la marque et du modèle de votre smartphone. Mais les bases restent les mêmes.

Par exemple, si vous disposez d'un iPhone, voici ce que vous devez faire pour configurer votre eSIM Airalo :

Allez d'abord aux paramètres de votre iPhone, puis sélectionnez « Cellulaire » ou « Données mobiles ». Ensuite, vous allez trouver le menu « Ajouter un plan cellulaire » ou « Ajouter un plan de données mobiles » ou « Ajouter une eSIM » selon le modèle. Après, il suffit de scanner le QR Code qui vous a été envoyé par e-mail.

Parfois, l'opérateur peut demander un code de confirmation à 4 chiffres. Ce code vous est normalement parvenu pour confirmer la configuration de votre eSIM.

L'étape suivante consiste à nommer votre eSIM et à le sélectionner pour les données mobiles. Si tout se passe bien, votre nouvelle carte SIM numérique doit figurer dans la rubrique « Données cellulaires » ou « Plans de données mobiles ».

Après la configuration, vous pouvez tout de suite utiliser votre eSIM. Pour cela, vous devez acheter un forfait, AirMoney dans notre cas. Vous pouvez désormais utiliser votre nouvelle Airalo eSIM pour tous vos déplacements dans un pays où le service est disponible.

eSIM Airalo Le meilleur fournisseur de service eSIM Voir l'offre Verdict L'eSIM Airalo permet d'entrer dans la nouvelle dimension de la communication, notamment pour les voyageurs. Tout le monde peut acheter un forfait qui convient à ses besoins et suivant leur budget. De plus, les plans Airalo semblent battre la concurrence. Il en est autant de sa couverture. En ce qui concerne les plans globaux, les offres sont quasiment les mêmes. Ce qui vous donne une petite idée de ce que vous devez payer lors de votre prochaine escapade hors de votre territoire national. Sinon, en France, le tarif est plutôt abordable et présente une grande variété d'offres. Déjà, adopter une carte eSIM offre une grande liberté d'utilisation en ce sens que vous pouvez changer de tarif ou d'opérateur à la volée. Mais avec eSIM Airalo, vous obtenez bien plus que cela, car outre le forfait local, vous pouvez choisir des forfaits mondiaux selon vos besoins. D'ici quelques années, cette technologie va indéniablement gagner en popularité. Alors pourquoi ne pas commencer maintenant ? Vous pouvez choisir un abonnement plus ou moins coûteux selon vos moyens et vos besoins. On aime Tarifs abordables et variés

Prise en charge du partage de données avec d'autres appareils On aime moins Ne permet pas de passer des appels et d'échanger des SMS

Support client uniquement en anglais

