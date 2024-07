Top 5 des meilleures eSIM pour un iPhone

Une eSIM pour iPhone permet de passer d'une offre à l'autre, ou même d'un opérateur à l'autre : LA solution pour les grands voyageurs. Consultez notre top 5 pour trouver la vôtre.

Quoi de mieux que de rester connecté partout sans avoir à porter un pocket Wifi ? Effectivement, avec une eSIM, votre téléphone peut tout faire. Non seulement vous n'avez plus besoin d'insérer une nouvelle carte SIM, mais vous pouvez également changer de forfait et d'opérateur à tout moment. De plus, une carte SIM électronique offre des fonctionnalités impressionnantes, un avantage supplémentaire pour parfaire vos déplacements. Actuellement, bon nombre de smartphones, notamment les plus récents, prennent en charge cette technologie. Toutefois, les utilisateurs d'iPhones sont gâtés car la marque propose une large gamme de modèles compatibles. Mais bien qu'un forfait eSIM permette d'éviter le paiement des frais d'itinérance, il importe de choisir le meilleur forfait voyage pour minimiser les coûts. C'est justement pour cela que nous avons rédigé un top 5 afin de vous guider dans votre prochain achat.

Saily : les meilleurs forfaits eSIM pour votre iPhone On aime Transparence et fiabilité

Aucun frais caché supplémentaire On aime moins Pas idéal pour les séjours de longue durée

Pas de forfaits d'appels ou de SMS Saily Le meilleur fournisseur eSIM pour iPhone dans l'ensemble Télécharger l'appli En première place, nous avons Saily, une marque eSIM développée par ceux qui ont mis en place NordVPN. Ce qui nous a impressionnés chez elle, c'est surtout sa fiabilité. Depuis mars 2024, Saily n'a cessé de conquérir davantage d'utilisateurs à travers le monde. Ses plans locaux sont suffisants pour une utilisation quotidienne, mais vous ne pouvez pas encore obtenir des plans régionaux ou mondiaux. Pour le moment, Saily propose des forfaits de données, donc l'utilisation d'appli VOIP est requise pour les appels vocaux et vidéo. On aime cependant ses frais abordables et ne cachant aucun frais supplémentaire. Actuellement, la marque couvre plus de 150 pays et on espère que cela va s'élargir au fil du temps. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données de 1 à 20 Go

Réseaux pris en charge : 3G, 4G, 5G

Plans disponibles : 7 à 30 jours

Support client : 24h/7j et guide de dépannage

Couverture : 150+ pays

Ubigi : idéal pour vos appareils Apple On aime Une large gamme de forfaits au choix

Prise en charge de l'iPhone, l'Apple Watch et l'iPad On aime moins Pas de forfaits d'appels et de SMS

Prix moins abordable Ubigi Le meilleur fournisseur eSIM pour une large gamme d'appareils Apple Voir l'offre Si la plupart des fournisseurs eSIM proposent des forfaits pour smartphone, Ubigi va au-delà de tout cela. Votre forfait est ainsi valable pour votre iPhone, Apple Watch et iPad. Mais en réalité, vous pouvez acheter un forfait Ubigi pour tous les appareils iOS 10 et versions ultérieures. Ce qui est fascinant avec cette marque. Selon le pays de votre destination, la marque propose des forfaits ponctuels, mensuels ou annuels. Les forfaits ponctuels sont plus intéressants si vous passez juste quelques temps, en vacances par exemple. Par contre, il est préférable d'acheter un plan mensuel ou même annuel si votre séjour est plus long. En plus, en fonction de vos besoins, vous êtes libre d'adopter un plan local, régional ou mondial. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données dès 500M (le plafond varie d'un pays à l'autre)

Réseaux pris en charge : 3G, 4G, 5G, LTE

Plans disponibles : 1 jour à illimité

Support client : chat robot en anglais, français et japonais

Couverture : 200+

Airalo : plus que des forfaits data On aime Des forfaits d'appels/SMS en plus des forfaits de données

Des plans locaux, régionaux et mondiaux On aime moins Assistance client en anglais uniquement

Coût plus élevé pour les forfaits d'appels et de SMS Airalo Le meilleur en termes de choix de forfaits Voir l'offre Après Ubigi, nous avons Airalo, un fournisseur eSIM avec des forfaits élargis pour votre iPhone. Pendant vos déplacements, vous pouvez avoir besoin d'appeler directement chez vous ou vers d'autres pays. Airalo propose des forfaits incluant des appels directs ainsi que des SMS. Ce qui offre un grand avantage notamment en cas d'urgence. Par ailleurs, la validité des offres peut durer jusqu'à une année entière (365 jours). Du coup, pour un séjour plus long, un seul forfait pourrait faire l'affaire. Toutefois, ses offres n'affichent généralement pas les meilleurs tarifs par rapport à Saily surtout. Sinon, vous ne serez pas toujours satisfait de son assistance clientèle. Si vous rencontrez des difficultés, vous devez vous contenter de son chat robot en anglais. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données, d'appels et de SMS

Couverture : 200+ pays

Plans disponibles : 7 à 365 jours

Support client : ChatRobot en anglais

eSIMX : la meilleure eSIM pour démarrer l'expérience sur votre iPhone On aime Aucune vérification d'identité

Une assistance clientèle réactive On aime moins Pas de forfaits d'appels et de SMS

Qualité du réseau moins satisfaisant eSIMX Le meilleur pour démarrer l'expérience eSIM Voir l'offre Vous venez juste d'essayer l'eSIM sur votre iPhone ? Alors, on vous propose eSIMX, une autre marque facile à accéder. En effet, l'inscription est très facile et ne requiert aucune vérification de votre identité. En plus, la carte eSIM s'active automatiquement juste après son achat. Mais ce qui nous a poussés à l'adopter c'est surtout son prix qui est aussi abordable par rapport à la concurrence dans l'ensemble. Cependant, eSIMX n'offre pas encore des forfaits d'appels directs ou de SMS, mais c'est le cas de la majorité des fournisseurs, donc aucun souci majeur. Il suffit de lancer vos appels via FaceTime ou Skype. Il faut juste éviter les zones où le réseau capte mal car la couverture n'est pas forcément homogène. Caractéristiques techniques Service offert : forfaits de données de 1 à 20 Go

Appels directs : Non

Couverture : 160+ pays

Plans disponibles : 7, 15 et 30 jours

Support client : assistance 24h/7 et <>j/<>

Holafly : des forfaits de données en quantité illimitée On aime Détection automatique du meilleur réseau

Des forfaits de données en quantité illimitée en général On aime moins Pas de forfaits d'appels

FUP ou Fair Use Policy Holafly Le meilleur en temres de quantité de données Voir l'offre On va terminer notre top 5 avec Holafly. C'est le seul fournisseur de notre sélection qui offre des plans de données en quantité illimitée dans la plupart des pays couverts. Une telle offre est plus pratique notamment pour faire du streaming sur Netflix ou du shopping en ligne. Les réseaux LTE et 4G permettent une expérience client fluide malgré la non-prise en charge de la 5G. Cependant, Internet illimité n'est pas disponible dans tous les pays où le service est présent. Dans certains pays, l'Algérie en l'occurrence, Holafly n'offre pas de données illimitées. En revanche, vous aurez une certaine quantité de data gratuit par jour, suffisants pour appeler vos proches via WhatsApp ou FaceTime. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données illimitées (offres variables d'un pays à l'autre)

Réseaux pris en charge : 4G, LTE

Plans disponibles : personnalisable à partir de 1 jour

Support client : 24h/7j

Couverture : 170+ pays

FAQ sur l'eSIM pour iPhone

Quels sont les modèles d'iPhones compatibles avec une eSIM ?

Comme nous l'avons déjà dit plus haut, Apple propose un grand nombre d'iPhones compatibles avec la technologie. L'histoire a commencé avec l'iPhone XS qui est le premier modèle à prendre en charge la connectivité eSIM. Celui-ci a été lancé pour la première fois en septembre 2018. Depuis, tous les iPhones sont compatibles avec la technologie eSIM. Que vous optiez pour un iPhone 14, un iPhone SE ou même l'iPhone Mini, ça passera.

Petite précision toutefois, tous les modèles de dernière génération ne sont pas forcément compatibles. C'est surtout les cas des iPhones fabriqués en Chine. Si vous voulez être certain que l'eSIM est prise en charge par votre iPhone, voici ce que vous devez faire : composez le *#06#. Une série de numéros d'identification va s'afficher. Si vous voyez un numéro d'identification EID, votre iPhone est donc compatible.

L'eSIM est-elle uniquement compatible avec un iPhone ?

Bonne nouvelle, l'iPhone n'est pas le seul produit d'Apple qui soit compatible avec l'eSIM. En 2017, L'Apple Watch Series 3 a également bénéficié de la technologie. On peut dire alors qu'Apple est le pionnier des appareils compatibles eSIM et cette compatibilité va au-delà de l'iPhone.

Aujourd'hui, on peut aussi utiliser un iPad compatible. Plus précisément, les modèles sortis depuis 2018, dont la 7ème génération et les versions ultérieures prennent en charge l'eSIM. Attention quand même car tous les iPads ne le sont pas. En d'autres termes, si vous avez acheté un iPad Wifi uniquement, n'attendez pas à ce que celui-ci prenne en charge la SIM électronique.

Cela-dit, les MacBook ne profitent pas encore de la technologie. De ce fait, si vous en utilisez pendant vos déplacements à l'étranger, vous devez choisir un fournisseur eSIM qui propose le partage de données pour rester connecté sur votre MacBook.

Comme vous n'avez plus à l'insérer, l'activation de l'eSIM ne prend que quelques minutes. Il suffit de suivre les instructions, que ce soit pour l'activation ou pour le transfert depuis un autre appareil.

Activation de l'opérateur eSIM sur iPhone

Si vous voulez activer l'opérateur, vous n'avez qu'à scanner le code QR envoyé par votre opérateur via e-mail au moment de l'achat de votre eSIM. Cela permet d'ajouter votre profil eSIM à votre appareil et d'accéder tout de suite à Internet à partir de votre forfait actuel. Certains fournisseurs tels que Ubigi permettent l'activation de l'eSIM sans devoir acheter de forfait. Cette même procédure permet de passer des appels directs et d'échanger des SMS, à condition que votre forfait l'inclue.

Transfert d'une eSIM depuis un autre appareil

Si les deux appareils sont à portée de main, il n'est pas nécessaire de contacter votre fournisseur pour transférer l'eSIM vers votre nouvel iPhone. Le transfert s'effectue à partir de l'option eSIM Quick Transfer. Ainsi, pour achever le transfert, vous devez appuyer sur « Oui », puis suivre les instructions.

Si vous avez déjà configuré votre appareil, vous devez aller dans Paramètres > Cellulaire > Ajouter un forfait cellulaire > Transférer une eSIM depuis un autre appareil. Par ailleurs, si vous souhaitez transférer l'eSIM depuis un iPhone non présent physiquement, perdu par exemple, vous devez contacter votre fournisseur.

