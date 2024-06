Top 5 des meilleurs forfaits eSIM pour le Canada

Saily : la meilleure eSIM pour le Canada dans l'ensemble

Compatible à la fois avec les appareils Android et iOS, Saily est la meilleure option pour parfaire votre séjour au Canada. Le service a récemment été lancé par ceux qui ont inventé NordVPN. Vous pouvez choisir entre les 5 plans locaux proposés dont le prix minimal est de 5,29 dollars. Chaque plan offre une quantité différente de data : 1 Go, 3 Go, 5 Go, 10 Go et 20 Go.

Si vous souhaitez directement vous lancer, il suffit de télécharger l'appli, disponible sur Google Play et Apple Store, et vous inscrire. En cas de problème lors de l'activation de votre eSIM, vous pouvez vous fier à son assistance client qui est également opérationnelle 24/24h et 7/7j.

