Test Nomad eSIM : en vaut-il la peine de l’utiliser ?

D'habitude, il faut acheter une nouvelle carte SIM à chaque fois qu'on voyage hors du pays. Avec une carte eSIM, il n'y a plus de raison de se donner la peine pour cela. Une carte SIM virtuelle peut vous accompagner tout au long de votre voyage. Aujourd'hui, on rencontre une pléthore d'offres dans l'hexagone. Parmi les plus utilisés figure Nomad eSIM. Présent dans plus d'une centaine de pays, il s'agit d'une solution de taille vous permettant de rester en contact avec vos proches et vos collègues pendant que vous visitez le monde. Etant donné que bon nombre d'utilisateurs ne l'ont pas encore essayé, on a fait le test à leur place. En continuant votre lecture, vous allez connaître les détails essentiels qui méritent d'être éclaircis avant votre première utilisation du service.

Caractéristiques techniques

Nombre de pays servis : 170+

Service offert : forfaits de données (eSIM locale, régionale, mondiale)

forfaits de données (eSIM locale, régionale, mondiale) Forfait d'appel : Non

Non Réseaux pris en charge : 3G, 4G ; LTE, 5G

3G, 4G ; LTE, 5G Plans disponibles : 1 à 30 jours

1 à 30 jours Mode de paiement : cartes de crédit/débit, PayPal, Google Pay et Apple Pay

cartes de crédit/débit, PayPal, Google Pay et Apple Pay Partage de connexion : Oui

Oui Support client : assistance par ticket via Site Web ou application Nomad, page de blog

Fondée en 2020 par LotusFlare, Nomad est une boutique numérique qui fournit des forfaits de données pour les voyageurs. Actuellement disponible dans plus de 170 pays, le service propose un plan de 1 à 30 jours. Son site Web affiche la liste complète des pays couverts. La souscription aux forfaits peut s'effectuer via son site Web ou par le biais de l'application Nomad. Cette dernière s'avère plus avantageuse car offre une meilleure expérience de navigation.

En ce qui concerne son fonctionnement, Nomad eSIM fonctionne exactement comme les cartes SIM virtuelles, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de carte SIM physique. Son activation s'effectue ainsi directement à partir de votre smartphone. Une fois activée, vous pouvez directement vous connecter à un réseau mobile. Pour cela, il faut d'abord vérifier que votre appareil prenne en charge l'eSIM.

Lorsque vos données sont épuisées, vous pouvez facilement recharger. De plus, il est possible de partager vos données à l'aide des hotspots.

L'un des points forts de Nomad eSIM est qu'elle prend en charge le réseau 5G. Ce qui n'exclut pas les réseaux LTE, 3G et 4G. Notez cependant que l'offre ne comprend pas les appels téléphoniques. Néanmoins, vous pouvez souscrire à des forfaits incluant des échanges de SMS.

Les différents forfaits proposés par Nomad eSIM

Comme son nom l'indique, le service propose un large éventail de forfaits conçus pour s'adapter à toutes les personnes nomades. Par exemple, pour une destination précise, il est possible d'obtenir un forfait eSIM local. La plupart des pays couverts disposent des forfaits de données locaux.

En fait, Nomad eSIM propose deux types de forfaits dont Day et Regular. Par exemple, en France, le forfait Day permet d'obtenir 1 Go de données par jour. Si vous souscrivez pour une seule journée, vous devrez payer 4 dollars. Si vous souscrivez à l'offre Day pour une semaine (7 jours), le montant à payer s'élève à 10 dollars.

En revanche, si votre séjour est plus long, vous trouverez sans doute votre forfait dans le forfait Regular. Vous aurez alors à choisir entre plusieurs forfaits de données allant de 7 à 30 jours. Ce qui est certain avec Nomad, c'est que plus vous optez pour un forfait plus long, et plus, vous économisez de l'argent.

Quid des forfaits de données régionaux ?

Outre les forfaits locaux, Nomad eSIM propose également des forfaits régionaux que vous pouvez utiliser dans plusieurs pays. Ils sont au nombre de 12 au total :

Le forfait CH-JP-KR, par exemple, est disponible en Chine, au Japon et en Corée du Sud. Le forfait IT-FR-DE est disponible en Italie, en France et en Allemagne. Dans le cas où vous allez vous rendre au Danemark, en Finlande, en Norvège ou en Suède, le forfait Pays Nordiques le plus convenable. Sinon, vous pouvez choisir le forfait Europe qui couvre une trentaine de pays européens dont le Royaume-Uni.

Nomad eSIM propose d'autres forfaits régionaux comme le forfait Global, couvrant plus d'une centaine de pays dans l'Amérique du Sud. Il y a aussi le forfait Amérique du Nord disponible au Mexique, au Canada et aux Etats-Unis. Dans d'autres régions comme l'Afrique et le Moyen-Orient, les forfaits régionaux ne couvrent qu'une poignée de pays. Il convient alors de bien vous informer avant d'y souscrire.

Les appels téléphoniques sont-ils compris dans le forfait Nomad eSIM ?

Malheureusement pas ! Les appels téléphoniques ne sont pas inclus dans les offres de Nomad. Mais c'est généralement le cas pour les offres eSIM. Ainsi, il faut se servir des applications VOIP telles que WhatsApp, FaceTime ou encore Messenger pour appeler vos proches. Celles-ci font appel à l'utilisation des données mobiles plutôt que les réseaux cellulaires. Cela-dit, le service propose des forfaits SMS dans certaines régions comme les Etats-Unis.

Par ailleurs, le forfait n'est pas livré avec un numéro de téléphone. Ce qui ne doit pas engendrer de problème majeur. Néanmoins, si vous voyagez dans un pays où les fonctionnalités d'appel natives sont plus utilisées, vous aurez du mal à rejoindre vos collègues ou vos amis.

Pour échapper à un tel tracas, il suffit d'acheter un appareil combiné, c'est-à-dire prenant en charge à la fois l'eSIM et la SIM traditionnelle. Vous aurez ainsi besoin de la SIM classique pour passer des appels locaux et utiliser l'eSIM pour naviguer sur le Net et passer des appels ailleurs.

Nomad eSIM : un service client moins compétitif

Si les offres semblent excellentes, le service client n'est pas trop au goût des utilisateurs. C'est, d'ailleurs, l'un des points faibles de Nomad. Effectivement, il n'y a qu'un seul moyen possible pour demander une assistance. Il s'agit de l'assistance par ticket.

Celle-ci, étant disponible sur le site Web et sur l'application Nomad, est loin d'afficher la même efficacité que le chat en direct. De plus, bon nombre de fournisseurs d'eSIM proposent une assistance 24h/7j. Ce qui laisse Nomad eSIM à la traîne par rapport à ses concurrents.

La société a cependant pensé à compenser ce point en proposant une page de blog dédiée à fournir des guides de voyages. Ce blog est visible sur le site officiel de la société. Sinon, si vous vous heurtez à des difficultés pendant l'activation de votre eSIM, vous pouvez vous fier au centre d'aide Nomad. Vous y trouverez les informations nécessaires pour garantir une meilleure expérience utilisateur.

Tarif en France

Comme nous l'avons mentionné plus haut, Nomad eSIM propose deux plans dont Day et Regular. Dans ce paragraphe, nous allons voir les détails de ces différents plans tarifaires. Ceci, afin que vous puissiez avoir une idée plus avisée sur votre prochaine décision d'achat. Notons que nous vous présentons ici les tarifs pour le forfait local en France où Nomad collabore avec les opérateurs Orange, Bouygues Télécom et SFR.

Nomad eSIM : Tarif Day

Le tarif Day signifie que vous souscrivez à un abonnement journalier. Nomad eSIM propose un abonnement pour 1, 3, 5, 7 et 10 jours. Le point commun est que vous obtenez une quantité de 1Go de données mobiles par jour. Toutefois, plus votre abonnement est long, et moins vous payez. Le tableau ci-après montre la liste des tarifs Day disponibles :

Tableau des offres en fonction de la validité pour le tarif Day de la Nomad eSIM :

Validité Données mobiles Frais 1 jour 1 Go/jour + illimité 512 kbps 4 dollars 3 jours 1 Go/jour + illimité 512 kbps 5 dollars 5 jours 1 Go/jour + illimité 512 kbps 7 dollars 7 jours 1 Go/jour + illimité 512 kbps 10 dollars 10 jours 1 Go/jour + illimité 512 kbps 13 dollars

Tarif Regular

Quant au tarif Regular, la souscription est valide pour 7 ou 30 jours. Le tableau suivant représente la validité de l'offre avec la quantité de données disponibles, ainsi que le frais à payer pour la souscription :

Tableau des offres en fonction de la validité pour le tarif Regular :

Validité Données mobiles Frais 7 jours 1 Go 6 dollars 30 jours 3 Go 8 dollars 30 jours 5 Go 14 dollars 30 jours 10 Go 19 dollars 30 jours 15 Go 27 dollars 30 jours 20 Go 33 dollars

En ce qui concerne le paiement, Nomad prend en charge le paiement par carte de crédit/débit, Google Pay et Apple Pay. Le service accepte aussi le paiement via PayPal. Au fur et à mesure que vous utilisez le service, vous obtenez des points Nomad que vous pouvez utiliser pour payer votre abonnement. Si vous souhaitez parrainer des amis, il est possible d'utiliser vos points Nomad.

Nomad eSIM présente à la fois des avantages et des limites quant à son utilisation. Certes, l'offre ne prend pas en charge les appels téléphoniques. Mais c'est commun à la plupart des forfaits eSIM. On peut même dire que Nomad présente une légère avance avec la disponibilité des SMS dans certains pays. En outre, le partage de connexion offre un bonus non négligeable. Sans oublier la grande disparité de ses offres. On déplore cependant son assistance client qui ne dispose pas de chat en direct, mais plutôt par ticket. On aime Plans locaux et régionaux

Prise en charge des réseaux 4G et 5G On aime moins Couverture limitée dans certaines régions

Assistant client moins intéressant

Prise en charge des réseaux 4G et 5G On aime moins Couverture limitée dans certaines régions

Assistant client moins intéressant

