Top 5 des meilleurs forfaits eSIM pour Android

L'eSIM pour Android permet de rester en contact avec le reste du monde sans dépenser une fortune. Voici le top 5 des meilleurs fournisseurs.

L'utilisation d'une connexion Wifi nécessite l'utilisation d'un pocket tout au long de son utilisation. Ce qui n'est pas toujours pratique pour les déplacements. Les données mobiles deviennent ainsi un besoin vital pour rester connectés et en contact avec vos proches. Toutefois, les frais d'itinérance s'avèrent coûteux, l'eSIM est donc la solution gagnante pour minimiser les coûts. Cela-dit, le nombre de fournisseurs est en pleine croissance. Difficile donc de choisir le meilleur forfait qui correspond à vos besoins. Ainsi, on a établi ce top 5 pour vous donner un aperçu des meilleurs forfaits eSIM voyage. Plus précisément, nous allons évoquer les fournisseurs eSIM pour les appareils Android.

Saily : le meilleur fournisseur eSIM dans l'ensemble On aime Fiable et sécurisé

Aucun frais caché supplémentaire On aime moins Pas de forfaits de longue durée

Pas de forfaits d'appels ou de SMS Saily Le meilleur fournisseur eSIM dans l'ensemble Télécharger l'appli La première chose qui vient en tête quand on évoque Saily est sa fiabilité. En effet, vos données personnelles restent conservées dans un endroit sécurisé. Par ailleurs, on ne vous facture aucun frais supplémentaire à part les frais du forfait eSIM pour votre appareil Android. Un forfait chez Saily inclut des données allant de 1 à 10 ou 20 Go selon le pays de votre destination. Le prix varie aussi d'un pays à l'autre. Pour le moment, vous ne pouvez pas passer des appels directs ni envoyer des SMS avec votre plan forfaitaire. Mais comme les appareils Android disposent des applications dédiées telles que WhatsApp et FaceTime, cela ne doit pas représenter un problème majeur. Alors pourquoi ne pas en profiter ? Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données de 1 à 20 Go

Réseaux pris en charge : 3G, 4G, 5G

Plans disponibles : 7 à 30 jours

Support client : 24h/7j et guide de dépannage

Couverture : 150+ pays

Ubigi : le fournisseur eSIM idéal pour une large gamme d'appareils Android On aime Couverture plus large

Validité des offres jusqu'à illimitée On aime moins Pas de forfaits d'appels et de SMS

Prix moins abordable Ubigi Le meilleur fournisseur eSIM à compatibilité multiple Voir l'offre Que vous utilisiez un smartphone, une montre connectée ou une tablette, Ubigi peut répondre à vos besoins en data pendant vos déplacements, et même au pays. Certaines marques de voitures connectées compatibles comme Jeep et Alfa Romeo peuvent même accueillir des forfaits de la marque. Ces forfaits ponctuels, mensuels ou annuels vous permettront de trouver le meilleur resto sur Google Map ou partager vos moments forts sur les réseaux sociaux. Le prix n'est cependant pas très abordable chez Ubigi. En plus, la marque ne propose pour l'instant que des plans de données. Mais il y a un autre point fort à évoquer, la validité de ses offres peut s'étaler sur une durée illimitée. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données dès 500M (le plafond varie d'un pays à l'autre)

Réseaux pris en charge : 3G, 4G, 5G, LTE

Plans disponibles : 1 jour à illimité

Support client : chat robot en anglais, français et japonais

Couverture : 200+

Airalo : des forfaits de données, d'appels et de SMS pour vos appareils Android On aime Des forfaits de données, d'appels et de SMS

Des plans locaux, régionaux et mondiaux On aime moins Assistance via chat robot en anglais uniquement

Forfaits régionaux non disponibles dans certains pays Airalo Le meilleur en termes de variété de choix Voir l'offre Votre eSIM vous est bien plus utile pour les appels et SMS qu'à surfer sur le Net. On vous conseille alors d'adopter Airalo, notre troisième meilleur fournisseur eSIM. Outre les forfaits de données, la marque propose également des forfaits comprenant des appels et SMS. Il suffit de souscrire à un plan mondial « Discover + » pour en profiter. De plus, Airalo propose des forfaits eSIM de données abordables pour vos appareils Android avec ses plans locaux, régionaux et même mondiaux (Discover). La validité des offres pour les forfaits mondiaux s'étend jusqu'à 365 jours, c'est-à-dire un an. Le seul handicap qu'on a décelé chez celle-ci est son assistance à la clientèle qui n'est pas disponible en français, mais uniquement en anglais. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données, d'appels et de SMS

Couverture : 200+ pays

Plans disponibles : 7 à 365 jours

Support client : ChatRobot en anglais

eSIMX : parfait pour démarrer l'expérience eSIM sur un Android On aime Vérification d'identité non requise

Une assistance clientèle réactive On aime moins Forfaits d'appels et de SMS dans certains pays seulement

Qualité du réseau moins satisfaisante eSIMX Le meilleur fournisseur eSIM pour les novices Voir l'offre Si c'est la première fois que vous essayez l'eSIM, on vous conseille d'adopter eSIMX. L'accès à ses offres est très facile étant donné que vous n'avez pas à confirmer votre identité au moment de l'installation. A part cela, la marque propose également des plans d'appels et de SMS dans certains pays. Cette sélectivité a permis à eSIMX de gagner la quatrième place dans notre top 5. Néanmoins, il faut noter que la qualité du réseau n'est pas assez satisfaisante. Dans certains endroits d'un même pays, le réseau ne capte pas très bien. Ce qui pourrait perturber l'utilisation d'Internet. Cela étant, eSIMX propose un tarif compétitif. Caractéristiques techniques Service offert : forfaits de données de 1 à 20 Go et d'appels/SMS (dans certains pays)

Appels directs : Non

Couverture : 160+ pays

Plans disponibles : 7, 15 et 30 jours

Support client : assistance 24h/7 et <>j/<>

Holafly : des forfaits de données à souhait On aime Des forfaits de données en quantité illimitée en général

Des offres personnalisables selon la durée du séjour On aime moins Pas de forfaits d'appels et de SMS

La 5G non prise en charge Holafly Le meilleur fournisseur eSIM qui propose des données illimitées Voir l'offre Pour terminer notre sélection, on vous présente Holafly, la seule marque qui fournit des plans de données illimitées dans la plupart des pays asservis. Effectivement, c'est le meilleur fournisseur vers lequel se tourner si vous voulez utiliser Internet à souhait. Le prix de départ étant de 6 euros, vous pouvez personnaliser votre forfait en fonction de la durée de votre séjour. Vous vous demandez peut-être pourquoi la marque est en dernière place ? Eh bien, c'est surtout à cause de la non-prise en charge de la 5G. Mais en plus, Holafly ne propose pas toujours des data en illimité ; certains pays doivent se contenter des plans de données avec un plafond de consommation. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données illimitées

Réseaux pris en charge : 4G, LTE

Plans disponibles : personnalisable à partir de 1 jour (les offres varient d'un pays à l'autre)

Support client : 24h/7j

Couverture : 170+ pays

FAQ sur l'eSIM pour Android

Vous voulez savoir si votre téléphone Android prend en charge la technologie eSIM ? Sachez avant tout que les modèles les plus récents, notamment ceux qui sont sortis en 2019 et ultérieurement, sont en majorité compatibles. Après, si vous avez un modèle sorti plus tôt, vous pouvez vérifier en procédant comme suit :

Allez aux paramètres puis accédez à « Réseau et Internet ». Appuyez ensuite sur les « Cartes eSIM ». Si vous voyez l'option « Télécharger une carte SIM à la place ? », alors votre appareil est compatible.

Il y a aussi une autre option plus facile pour vérifier la compatibilité de votre appareil. Celle-ci consiste à vérifier s'il y a un numéro EID ou Embedded Identity Document. Pour ce faire, il suffit de composer le « *#06# ».

En réalité, les modèles haut de gamme les plus populaires sont tous compatibles avec la technologie eSIM. Cela inclut notamment les derniers modèles de Samsung Galaxy et les modèles plus récents d'autres marques (Oppo, Huawei, etc.).

Quels sont les différents types d'eSIM pour Android ?

On distingue principalement deux types d'eSIM: l'eSIM de données et l'eSIM données, voix et SMS. Le choix vous revient en fonction de vos besoins, mais également de votre budget et surtout de votre pays de destination.

L'eSIM de data est spécialement dédiée à la connexion Internet. En général, celle-ci se connecte aux principaux réseaux locaux afin de vous offrir une meilleure expérience de navigation tout au long de votre séjour. Vous pouvez ainsi effectuer des recherches et interagir avec vos amis en ligne. L'avantage avec ce type d'eSIM est qu'il vous permet de passer des appels vers vos contacts via votre appareil Android en utilisant des applis dites VoIP.

En revanche, l'eSIM de données, voix et SMS offre la possibilité de passer directement des appels téléphoniques et d'échanger des SMS avec vos contacts. Ce qui n'exclut pas la navigation bien sûr. De manière générale, ce type d'eSIM est accompagné d'un numéro distinct.

Le forfait de données internationales est-il avantageux ?

Bien que l'eSIM gagne en popularité, nombreux sont ceux qui restent fidèles aux forfaits de données internationales pour naviguer sur le Net avec vos appareils Android. Cette pratique est pourtant moins intéressante. Du point de vue budget, les frais d'itinérance internationale sont plus élevés. En outre, la connexion est plus lente. Beaucoup se sont plaint de la mauvaise qualité du réseau en utilisant l'itinérance des données.

Contrairement à cela, les opérateurs eSIM collaborent étroitement avec les fournisseurs locaux. Ces derniers fournissent ainsi les meilleurs réseaux mobiles afin d'assurer une vitesse plus rapide de connexion, même à l'échelle internationale.

Par ailleurs, les frais sont moins chers par rapport à ceux qu'on doit payer pour l'itinérance internationale. Effectivement, les forfaits d'appels internationaux sont hors de la portée de tout le monde. Cela constitue un blocage majeur quand vous devez voyager à l'étranger pendant un certain temps. Pour y remédier, il est préférable de choisir un forfait eSIM.

