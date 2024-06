Top 5 des meilleurs forfaits eSIM pour les USA

Une eSIM pour les USA offre de bien meilleures options pour rester en contact avec vos proches pendant vos déplacements. Voici notre top 5 !

Chaque année, les Etats-Unis enregistrent plus de 50 millions de visiteurs provenant des quatre coins du globe. Maintenant, si vous souhaitez compter visiter le Grand Canyon ou le Quartier français à La Nouvelle Orléans, vous devez planifier dès maintenant votre prochain trip. Nul n'est besoin d'étaler que tout le monde veut partager ses moments forts sur les réseaux sociaux. De la même manière, on souhaite communiquer de temps en temps avec nos proches qui sont restés au pays. Sachez pourtant que le coût de la communication figure parmi les plus chers au monde là-bas. Afin que cela ne soit pas un obstacle pour vos prochaines vacances, on vous recommande d'opter pour une eSIM. Là encore, il y a un défi à relever qui est de trouver le meilleur forfait eSIM. Pour ce faire, vous devez creuser sur le Net pendant des heures voire des jours. On vous aide à éviter un tel casse-tête en vous proposant notre top 5 des meilleurs forfaits eSIM pour votre voyage aux USA. Alors, bonne lecture et bonne chasse !

Saily : des forfaits abordables pour tous On aime Des plans abordables à partir de 3,99 dollars

Une assistance client réactive On aime moins Pas de plan régional ou mondial

Pas de plan à long terme Saily Le meilleur fournisseur eSIM abordable Voir l'offre Plus récente, mais intéressante, Saily a remporté la première place de notre top 5. Ce fournisseur eSIM couvre actuellement plus de 150 pays, y compris les USA. Ainsi, vous pouvez profiter de 1 à 20 Go de data selon vos besoins. Vous pouvez également choisir le plan tarifaire en fonction de la durée de votre séjour. Les plans varient de 7 à 30 jours. En ce qui concerne la qualité du service, Saily propose aussi une grande variété de modes de paiement comme les cartes bancaires et Google Pay. En plus, son assistance client est réactive 24/24h et ce, 7/7j. Cerise sur le gâteau, vous pouvez même bénéficier d'un guide de dépannage en cas de problème comme l'activation de votre eSIM. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données de 1 Go à 20 Go

Réseaux pris en charge : 3G, 4G, 5G

Plans disponibles aux USA : 7 à 30 jours

Tarifs : à partir de 3,99 dollars

Support client : 24h/7j et guide de dépannage

Couverture : 150+ pays

Airalo : des données mobiles et bien plus encore On aime Plan maximal de 365 jours

Forfaits incluant des appels et SMS On aime moins Certains concurrents proposent un prix plus abordable

Assistance client en anglais uniquement Airalo Le meilleur fournisseur eSIM qui propose des appels et des SMS Voir l'offre Vous avez besoin de passer directement des appels ou d'envoyer des SMS avec vos proches restés au pays ? Si oui, c'est Airalo qui répond le mieux à vos besoins. Le fournisseur eSIM propose, en plus des données mobiles, des forfaits d'appels et de SMS depuis les USA. De la sorte, il vous sera facile de contacter vos proches depuis le sommet de la statue de la liberté. Ce qui démarque Airalo de la concurrence, c'est surtout la durée maximale des plans qui peut atteindre jusqu'à une année. Ce qui signifie que vous pouvez souscrire à un seul plan annuel si votre séjour dure longtemps. Le prix d'un Gigaoctet étant abordable, dès 4,5 dollars. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données de 1Go à 20Go + SMS et appels téléphoniques (dans certains pays)

Prise en charge du réseau 5G : oui

Couverture : 200+ pays

Plans disponibles aux USA : 7 à 365 jours

Tarifs : à partir de 4,5 dollars

Support client : ChatRobot en anglais

eSIMX : le meilleur fournisseur eSIM proposant des plans multi-pays pour les USA On aime Assistance client ultra réactive

Tarif compétitif On aime moins Pas de forfaits d'appels téléphoniques ni de SMS pour les USA

Des données limitées eSIMX Le meilleur fournisseur avec des plans multi-pays Voir l'offre eSIMX peut également défier la concurrence en ce sens qu'elle propose un tarif vraiment compétitif. Effectivement, à seulement 5 dollars, vous pouvez profiter de 3 Go de données pour une semaine de connexion. Vous pouvez ainsi acheter votre forfait pour des durées variées, entre 7 à 30 jours. Comme Airalo, celle-ci propose aussi des appels téléphoniques. Malheureusement, cette offre n'est pas encore disponible aux USA. Mais il reste la possibilité d'appeler via les applis VOIP telles que WhatsApp ou encore le bon vieux Skype. Caractéristiques techniques Service offert : forfaits de données de 3 à 20 Go + numéro de téléphone pour appels et SMS (dans certains pays)

Couverture : 160+ pays

Appels téléphoniques : Non pour les USA

Plans disponibles aux USA : 7 à 30 jours

Tarifs : à partir de 5 dollars

Support client : assistance 24h/7 et <>j/<>

Ubigi : une couverture plus large et des offres diversifiées On aime Une large gamme de forfaits

Prise en charge de plusieurs appareils intelligents On aime moins Support client en anglais uniquement

Pas de forfaits d'appels directs Ubigi Le meilleur fournisseur eSIM compatible avec plusieurs appareils connectés Voir l'offre Si vous séjournez en Amérique pour le travail, alors vous devez utiliser d'autres appareils connectés à part le smartphone. Dans ce cas, on vous conseille d'adopter Ubigi. Ce fournisseur de forfait eSIM peut très bien satisfaire vos besoins pendant votre séjour aux USA. Non seulement il prend en charge le réseau 5G sans faille, mais aussi vous pouvez utiliser Ubigi eSIM pour votre voiture intelligente si celle-ci est compatible. Pour ce qui est de ses plans, le choix dépend entièrement de vos besoins en data. Vous pouvez choisir un plan d'une journée, dès 500Mo, ou un autre qui dure plus longtemps. Le forfait le plus durable propose jusqu'à 60 Go de données et s'étend jusqu'à une année entière. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données de 500Mo à 60 Go

Réseaux pris en charge : 3G, 4G, 5G, LTE

Partage de données : Oui

Plans disponibles aux USA : 1 jour à 12 mois

Support client : chat robot en anglais

Couverture : 200+ pays

Holafly : une eSIM avec des données illimitées aux USA On aime Forfaits de données illimitées avec des offres personnalisables

Support client opérationnel 24h/7j On aime moins Appels et SMS non disponibles aux USA

Absence de plan pour le long terme Holafly Le meilleur fournisseur eSIM proposant des données illimitées Voir l'offre Si on raisonne en termes de rapport qualité/prix, Holafly est le meilleur fournisseur de forfait eSIM à adopter. Certes, son prix minimum est de 6 euros. A première vue, c'est plus cher par rapport à la concurrence. Mais en tenant compte de la quantité illimitée de données offertes, on ne peut que l'aduler. Par ailleurs, vous pouvez calculer le montant à payer selon vos besoins en données. Il suffit d'aller sur le site et d'effectuer une simulation. Sinon, il est également possible de connecter plusieurs appareils simultanément avec une seule eSIM. Les forfaits Holafly permettent le partage de données. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données illimitées, partage de connexion, de données ou de tethering (dans certains pays)

Réseaux pris en charge : 3G, 4G, LTE

Tarifs : personnalisables, à partir de 6 euros

Support client : 24h/7j

Couverture : 170+ pays

FAQ sur la carte eSIM

Pourquoi faut-il se procurer un forfait eSIM avant d'aller aux USA ?

Il y a sans doute des opérateurs locaux qui proposent des forfaits eSIM aux Etats-Unis. Cependant, en acheter un avant votre départ pourrait vous offrir un grand nombre d'avantages. En premier lieu, la SIM numérique procure une certaine commodité. Si vous avez déjà activé votre eSIM avant votre départ, il ne vous reste plus qu'à activer les données mobiles une fois arrivé à destination.

En outre, vous n'avez plus à faire la queue dans une boutique pour l'achat d'une SIM locale, encore moins pour recharger votre forfait. Une petite visite sur site vous permet d'acheter votre plan.

Dans le cas où votre eSIM ne prend en charge que les données mobiles, vous pouvez toujours utiliser votre SIM physique pour passer des appels. Assurez-vous cependant que votre appareil est combiné. Un téléphone est dit combiné lorsqu'il prend en charge à la fois la SIM classique et l'eSIM. Actuellement, les fabricants développent généralement des appareils combinés pour permettre à tous d'adopter progressivement la SIM numérique.

Quelle quantité de données puis-je consommer pendant mon séjour aux Etats-Unis ?

En fait, cela dépend entièrement de vos besoins pendant votre séjour. Si vous y êtes pour le travail, alors vous pourrez consommer davantage de data. Mais il se peut aussi que vous consommiez un volume de données plus conséquent pour les divertissements tels que Netflix et Instagram. Si vous utilisez plusieurs appareils à la fois, cela pourrait aussi affecter le volume des données.

Certains gros utilisateurs peuvent consommer jusqu'à 15 Go de données en une semaine. Cela inclut les influenceurs et les bureaucrates. En revanche, les utilisateurs, dits légers, ne consomment que 2 Go de données par semaine tout au plus. La consommation moyenne hebdomadaire de data tourne autour de 5 Go aux Etats-Unis. Si vous ne voulez pas tomber à court de data, il vaut mieux acheter un forfait qui correspond le mieux à vos besoins.

Bien que vous ayez choisir le forfait eSIM le plus abordable, vous devez quand même optimiser son utilisation afin d'éviter un gaspillage. Pour cela, vous devez utiliser les applications d'appels pour communiquer avec vos proches. Si vous utilisez un smartphone fonctionnant sous Android, vous pouvez utiliser WhatsApp. C'est une application qui consomme peu de données. Par contre, pour les utilisateurs d'iPhone, iMessage et Facetime sont les plus appropriées pour appeler et envoyer des messages uniquement en activant les données mobiles.

Par ailleurs, on vous conseille également d'utiliser moins fréquemment les applications plus gourmandes telles que Facebook et Netflix. Si vous avez besoin de les utiliser, vous pouvez recourir à une connexion WiFi. Aux USA, bon nombre de cafés proposent un WiFi gratuit.

Enfin, il est recommandé de gérer l'utilisation des applications, c'est-à-dire sélectionner celles que vous autorisez à utiliser les données mobiles et celles qui s'activent via WiFi. Cela vous permet de n'utiliser que les applications strictement nécessaires avec votre eSIM.

