Test GigSky eSIM : une révolution pour les voyageurs connectés ?

Avec l’explosion de la technologie mobile et la nécessité de rester connecté lors de nos voyages à l’étranger, l’eSIM a émergé comme une solution innovante et pratique. GigSky, une entreprise spécialisée dans la fourniture de données mobiles à l’international, offre des forfaits eSIM qui méritent d’être explorés. Examinons ici le fonctionnement, l’installation, le service client de l’eSIM GigSky. Nous verrons à la fin du test si la marque propose les meilleurs forfaits eSIM pour vos voyages ou pas.

Caractéristiques techniques

Service offert : Données mobiles de 100 Mo à illimitées

Forfait d’appel : Non

Réseaux pris en charge : LTE et 5G

Plans disponibles : 7 à 90 jours

Support client : Assistance disponible via application, e-mail et chat en direct

Nombre de pays servis : 190+ pays

Mode de paiement : carte de crédit, PayPal, et autres options de paiement en ligne

Point d’accès mobile : Oui

Qu’est-ce que le GigSky eSIM ?

Remplaçant la carte SIM traditionnelle, GigSky eSIM permet l’activation instantanée d’un numéro local dans plus de 190 destinations à travers le monde. Ce qui facilite l’accès à Internet sans avoir à se soucier des frais d’itinérance. Son interface utilisateur intuitive permet aux utilisateurs de choisir parmi une gamme de forfaits de données, adaptés à différents besoins et budgets. Aussi, terminés les achats de cartes physiques et l’insertion d’une nouvelle carte SIM quand on change de fournisseur.

La GigSky eSIM se distingue également par sa compatibilité avec une multitude d’appareils : smartphones, tablettes ou ordinateurs portables. En outre, la possibilité de gérer ses paramètres de données directement depuis une application dédiée garantit une expérience utilisateur fluide et simplifiée.

Par conséquent, en optant pour GigSky, les voyageurs profitent d’une connexion rapide et fiable. Ils participent également à une démarche écologique, en réduisant les déchets liés aux emballages de cartes SIM traditionnelles. GigSky eSIM s’impose donc comme un incontournable pour toute personne en déplacement.

Fonctionnement

GigSky eSIM fonctionne en simplifiant l’accès à la connectivité mobile à l’international. Contrairement aux cartes SIM traditionnelles, l’eSIM est intégrée directement dans votre appareil. Ce qui permet de télécharger des forfaits de données sans avoir à insérer de carte physique.

Pour utiliser GigSky eSIM, il faut d’abord télécharger l’application dédiée sur le smartphone (iOS ou Android). Après l’inscription, vous devez aussi choisir un forfait adapté à vos besoins. Ensuite, vous devez scanner un code QR ou utiliser un profil que l’application transmet à votre appareil pour activer votre connexion.

Une fois activée, la GigSky eSIM permet d’accéder à Internet à des tarifs compétitifs dans plus de 190 pays. De plus, les utilisateurs peuvent gérer plusieurs forfaits et basculer facilement entre eux. Une telle offre témoigne de sa flexibilité qui est appréciable pour les voyageurs.

GigSky eSIM : tarification et options de forfaits : est-ce rentable ?

La tarification et les options de forfaits de GigSky eSIM suscitent un intérêt croissant, surtout parmi les voyageurs fréquents. GigSky propose une variété de forfaits adaptés aux besoins spécifiques des utilisateurs. Vos choix reposent sur des forfaits de données temporaires, ainsi que des options mensuelles.

Cela permet de choisir un plan qui correspond à la durée de votre séjour ou à l’usage que vous réservez à votre eSIM. Les tarifs varient selon les zones géographiques et les volumes de données. En comparant ces offres à celles des opérateurs traditionnels, il apparaît souvent que la solution eSIM de GigSky est plus compétitive. Elle est d’autant plus attractive, surtout si l’on considère les frais d’itinérance souvent élevés.

Par ailleurs, la possibilité d’activer un forfait en quelques clics sur son appareil smartphone élimine les tracas liés à l’achat d’une carte SIM locale. Toutefois, vous devez bien évaluer vos besoins en données avant de vous lancer dans l’achat d’un forfait. Si vous êtes un voyageur occasionnel, les forfaits GigSky peuvent s’avérer économiques.

Les forfaits disponibles en France

Dans l’Hexagone, vous pouvez choisir parmi plusieurs forfaits. Toutefois, si vous n’êtes pas encore convaincu d’en acheter un, essayez avec son plan gratuit. Vous pouvez profiter de 100 Mo gratuits, valable pendant 7 jours.

En ce qui concerne ses forfaits payants, les plans locaux sont disponibles à partir de 3,82 dollars (1Go pendant 7 jours). La validité des offres peut durer de 7 à 30 jours. Quant à ses forfaits régionaux, vous pouvez obtenir à Go de données à 5,09 dollars. Soulignons que le plan régional peut durer jusqu’à 90 jours. Mais si vous choisissez un forfait de données illimitées, la validité n’excède pas 15 jours.

GigSky dispose aussi d’autres plans à savoir le plan mondial, Croisière + Europe et Croisière + Monde. Ceux-ci sont plutôt avantageux si vous vous déplacez dans plusieurs pays à travers le monde. Le souci est qu’ils sont plutôt chers par rapport aux plans locaux et régionaux. Il n’y a pas non plus de plan illimité pour ces derniers.

Installation de l’eSIM GigSky

L’installation de l’eSIM GigSky est simple et rapide. Il suffit de suivre les étapes suivantes :

En premier lieu, vérifiez la compatibilité de votre appareil. Autrement dit, assurez-vous que votre appareil est compatible avec l’eSIM. La plupart des smartphones récents (iPhone, Samsung, Google Pixel) le sont. Le moyen le plus facile de le faire est de composer le *#06#. Si votre appareil prend en charge la technologie eSIM, vous n’avez qu’à télécharger l’application Gigsky eSIM via l’App Store ou Google Play.

Ensuite, créez un compte. Pour ce faire, inscrivez-vous en fournissant vos informations personnelles. Une fois inscrit, vous pouvez choisir un plan en sélectionnant un forfait de données selon de votre destination et de la durée de votre séjour. La dernière étape consiste à activer l’eSIM. Il suffit de suivre les instructions pour scanner le QR code généré par l’application. Votre eSIM sera alors activée et prête à l’emploi.

Expérience utilisateur

Une fois l’eSIM installée, l’expérience est fluide. Effectivement, GigSky eSIM propose des options de données flexibles qui s’adaptent à vos besoins. Les forfaits varient en fonction des pays, de la durée et de la quantité de données. La couverture est généralement étendue. Ce qui fournit un service fiable dans de nombreux pays.

Notre test a permis de rapporter une connexion stable et rapide. Nous étions ainsi satisfaits, que ce soit en matière de navigation sur Internet, d’utilisation des applications de messagerie ou des services de streaming. Grâce à l’option de partage de données, toute la famille peut profiter d’Internet en souscrivant à un seul forfait. De plus, l’application permet de gérer facilement le compte. Depuis la même appli, nous avons pu recharger les données et changer de plan quand cela était nécessaire.

Néanmoins, le fait que le fournisseur ne propose que des forfaits data nous a un peu déçus. En effet, certains fournisseurs comme Airalo offrent des forfaits d’appels directs en plus des données mobiles. De ce fait, le recours aux applis VoIP est obligatoire pour passer des appels.

Service client de GigSky eSIM

GigSky se distingue également par la qualité de son service client. Disponible 24/7, l’équipe de support est accessible via différents canaux, tels que le chat en direct, l’email et les réseaux sociaux. Soulignons aussi la réactivité et la compétence des agents, qui répondent avec précision aux questions concernant les forfaits de données et les problèmes techniques.

Sans oublier que GigSky propose une base de connaissances complète, où les utilisateurs peuvent trouver des réponses à des questions fréquentes. Ce qui témoigne de sa volonté de rendre le service aussi autonome que possible.

En revanche, certains clients évoquent des délais d’attente lors des périodes de forte affluence. Cela étant, nous ne pouvons pas contester le fait que GigSky s’efforce globalement de maintenir un haut niveau de satisfaction client. Ce qui renforce la confiance et la fidélité des utilisateurs envers sa marque.

Avantages de l’eSIM GigSky

Comme il s’agit d’une solution eSIM, GigSky se distingue de la SIM classique par sa flexibilité. A tout moment, il est possible de changer de plan ou de réseau en quelques clics, sans avoir à remplacer une carte SIM physique. A part cela, elle est aussi commode. Du coup, finies les inquiétudes liées à la perte ou à la casse d’une carte SIM, tout est intégré dans votre appareil.

Notons que vous pouvez choisir entre une grande variété d’offres. Selon la durée de votre séjour et suivant votre budget, vous pouvez opter pour un forfait allant jusqu’à des données illimitées. A cela s’ajoutent le partage de données et le plan gratuit que nous avons largement appréciés.

La marque propose en même temps des forfaits adaptés à de nombreuses destinations. Ce qui en fait une excellente option pour les voyageurs fréquents. De plus, elle offre une économie de coûts, car les forfaits peuvent être plus abordables que les options de roaming proposées par les opérateurs locaux.

GigSky Le meilleur fournisseur eSIM avec un essai gratuit Voir l’offre Verdict Après avoir testé l’eSIM de GigSky, nous sommes venus à la conclusion que cette solution de connectivité mobile présente divers avantages pour les voyageurs. L’activation est rapide et intuitive. Ce qui permet de bénéficier d’une connexion internet dès que l’avion atterrit à l’aéroport de destination. La couverture impressionnante de son réseau offre une connectivité fiable dans de nombreux pays. De surcroît, les forfaits proposés sont flexibles et adaptés à des besoins variés, que ce soit de courts séjours ou de longs voyages. Toutefois, quelques utilisateurs pourraient trouver les tarifs légèrement élevés par rapport à d’autres options. Sinon, l’absence de forfaits d’appels analogiques pourrait être un motif pour ne pas l’adopter. On aime 100 Mo de données gratuites

Flexibilité des forfaits On aime moins Absence de forfaits d’appels directs

Ralentissement après 2.5 Go par jour pour les forfaits illimités

