Vous souhaitez passer des vacances au Japon mais vous ne savez pas comment profiter d’une connexion internet rapide et pratique ? Ici, nous vous présentons le forfait esim adapté aux voyageurs. Ce service, largement éprouvé, vous permet de rester connecté sans les contraintes des cartes SIM physiques ou des équipements supplémentaires.

Avec la technologie eSIM, vous pourrez profiter d’une connexion internet en tout temps au Japon avec un service fiable. Encore faut-il choisir la meilleure solution parmi la grande liste des opérateurs disponibles. Heureusement, nous avons ici la réponse à vos questions.

eSIM : la solution internet parfaite pour voyager au Japon ?

Technologie qui n’en est plus à ses débuts, l’eSIM ne connaît pourtant son apogée que maintenant en raison de la forte demande des internautes.

Plus pratique, plus simple et plus fiable, l’eSIM offre tous les avantages des cartes SIM traditionnelles sans les inconvénients majeurs. Vous avez donc ici une puce numérique directement intégrée à votre smartphone, ce qui vous évite les tracas habituels de changement de puces et surtout, de pertes.

Il s’agit également de la meilleure solution en termes de connectivité lorsqu’il est question de voyager. En effet, la couverture réseau est de plus en plus développée et certains services offrent davantage que les opérateurs classiques. Aussi, l’eSIM est une solution complète si vous souhaitez voyager au Japon tout en ayant accès à internet à tout moment.

Oubliez donc l’alternative de la carte encombrante et du pocket Wifi certes efficaces, mais limités. L’eSIM vous donne accès à une connexion plus stable, rapide et fiable au Japon, mais surtout plus pratique lorsqu’il s’agit de voyager connecté ?

Quel eSIM choisir pour profiter d’internet au Japon ?

La question est maintenant de savoir quel forfait esim pour voyager au japon choisir et comment sélectionner le service adéquat. Une étape importante, lorsque l’on sait connaît les prix exorbitants de la connexion internet que certains services proposent, que ce soit au Japon ou autre part.

Classé numéro un dans plusieurs pays, Saily est un service d’eSIM grandement apprécié sur le marché de par sa grande couverture et sa diversité d’offre. Et bonne nouvelle, il propose aujourd’hui tout un système de plan internet pour le Japon, à commencer par une offre initiale de 3,99 € pour bénéficier d’un 1 Go de 7 jours. Une grande variété d’offres allant jusqu’à 20 Go pour un total de 24,99 €/mois.

Ces offres comprennent à la fois une connexion rapide et fiable, mais également une compatibilité totale avec tous les smartphones incluant la technologie eSIM.

