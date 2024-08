Le meilleur téléphone compatible eSIM offre une expérience plus fluide avec la nouvelle technologie, que ce soit sur Android ou sur iOS. Découvrez les meilleurs modèles à partir de notre top 7.

Les derniers modèles de smartphones embarquent en majorité la technologie eSIM. Certains d'entre eux sont combinés, c'est-à-dire prennent en charge les deux formats de carte SIM. Ce qui signifie que vous pouvez très bien les utiliser à l'échelle internationale avec le meilleur forfait eSIM. A l'opposé des combinés se trouvent les smartphones exclusivement compatibles avec l'eSIM. Dans tous les cas, vous pouvez souscrire au meilleur forfait eSIM voyage avec un budget raisonnable pendant vos déplacements. Dans le présent comparatif, nous allons passer en revue les meilleurs téléphones compatibles eSIM du marché.

Google Pixel 8 Pro : meilleur modèle en général On aime Appareils photo plus performants

Assistance logicielle pendant 7 ans On aime moins Pourrait chauffer sous une utilisation intensive

Design peu attrayant Promo -26% Google Pixel 8 Pro – Smartphone Android débloqué avec téléobjectif, 24 Heures d'autonomie et écran Super Actua – Noir Volcanique, 256GB 1 159.00 € 859.00 € Voir l'offre Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites En tête de notre classement se trouve le Google Pixel 8 Pro. Il s'agit du dernier produit phare de la marque. Mais ce qui nous a attiré davantage chez ce modèle de téléphone compatible eSIM, c'est surtout sa polyvalence. Ses trois caméras offrent une grande potentialité en matière de photographie. En outre, son écran OLED de 6.7 pouces se rafraîchit à un taux de 120 Hz. A cela s'ajoute une batterie robuste de 5050 mAh, prenant en charge la charge sans fil et un indice IP 68. Caractéristique techniques Dimensions : 16,26 x 7,65 x 0,87 cm

Poids : 212 g

Processeur : Google Tensor G3

RAM : 12 Go

Ecran : OLED 6,7 pouces

Caméra frontale : 10.5 MP

Caméra arrière : 48MP, 48MP

Stockage : 128Go / 256Go / 512Go

Samsung Galaxy S24 Ultra : le meilleur téléphone haut de gamme compatible eSIM On aime Bords incurvés

Puissant et robuste On aime moins Cher

Caméras moins satisfaisantes Promo -7% SAMSUNG GALAXY S24 Ultra, Smartphone Android 5G, 512 Go, Chargeur secteur rapide 25W inclus [Exclusivité Amazon], Smartphone déverrouillé, Violet, Ver 1 589.00 € 1 470.99 € Voir l'offre Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites Avec une luminosité maximale de 2600 nits, le Samsung Galaxy S24 Ultra peut s'utiliser n'importe où, même sous une faible luminosité. A part cela, ce modèle haut de gamme affiche aussi une fréquence de rafraîchissement élevée de 120 Hz adaptative. Celle-ci, combinée à la technologie LTPO, rend l'écran encore plus fluide. Sans oublier sa série de caméras ultra performantes qui fait de lui le meilleur allié des nomades numériques. Caractéristique techniques Dimensions : 16,23 x 7,9 x 0,86 cm

Poids : 232 g

Processeur : Snapdragon 8 Gen 3 Octo-Core Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Octo-Core

RAM : 12 Go

Ecran : Dynamic AMOLED 6,8 pouces Infinity-O

Caméra frontale : 12 MP

Caméra arrière : 200MP, 12MP (grand angle), 10MP (téléobjectif), 50MP (téléobjectif)

Stockage : 256 Go / 512 Go / 1 To

iPhone 15 Pro Max : le meilleur iPhone pour les grands explorateurs On aime Zoom optique 5x

Meilleure expérience mobile pour les gamers On aime moins Une seule action pour le bouton d'action

Cher Promo -14% Apple iPhone 15 Pro Max (256 Go) - Titane Noir 1 480.95 € 1 269.00 € Voir l'offre Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites L'un des derniers modèles d'iPhone, l'iPhone 15 Pro Max parle de lui-même. Son appareil photo intégrant le Système Photo Pro, conjugué d'un téléobjectif 2x, vous permettent d'optimiser leur forfait eSIM pendant vos divers déplacements. De plus, sa mémoire interne qui peut atteindre 1 To assure la conservation de vos données multimédias en toute sécurité. Vous pouvez toutefois le coupler à une montre connectée eSIM pour faciliter les appels et SMS lorsque vos mains ne sont pas libres. Caractéristique techniques Dimensions : 15,99 x 7,67 x 0,82 cm

Poids : 221 g

Processeur : A17 Pro

Ecran : OLED 6,7 pouces

Caméra frontale : TrueDepth 12MP

Caméra arrière : Système de caméra Pro 48MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle), 2 x 12MP (téléobjectif)

Stockage : 256Go / 512Go / 1To

iPhone 15 : une alternative à l'iPhone 15 Pro Max On aime Appareil photo plus performant

Dynamic Island On aime moins Pas d'affichage permanent

Rapport qualité/prix moins satisfaisant Promo -10% Apple iPhone 15 (256 Go) - Noir 1 100.95 € 990.95 € Voir l'offre Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites Comme tout le monde le sais déjà, Apple mise beaucoup sur la qualité de ses produits. En Septembre 2023, la marque a sorti son iPhone 15 qui est le premier modèle de la série. Son écran est moins large, certes, mais avec le Dynamic Island, vous serez au courant de ce qui se passe autour de vous. Et si, par malheur, vous avez besoin d'aide dans un endroit sans couverture réseau, vous pouvez lancer l'appel SOS urgence par satellite. Caractéristique techniques Dimensions : 14,76 x 7,15 x 0,78 cm

Poids : 170 g

Processeur : A16 Bionic

RAM : 6 Go

Ecran : OLED 6,1 pouces

Caméra frontale : TrueDepth 12MP

Caméra arrière : 48MP (principal), 12MP (ultra grand-angle), 2 x 12MP (téléobjectif)

Stockage : 128Go / 256Go / 512Go

OnePlus 12R : le meilleur rapport qualité/prix On aime Grande autonomie de la batterie

Luminosité maximale de 4500 nits On aime moins Processeur moins performant

Appareil photo moins intéressant Promo -14% OnePlus 12R 5G 16 Go de RAM 256 Go de Stockage, Smartphone sans Carte SIM - Garanti 2 Ans - Iron Gray 699.00 € 604.00 € Voir l'offre Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites Le OnePlus 12R n'affiche pas les meilleures caractéristiques qu'on recherche chez un téléphone compatible eSIM. Toutefois, obtenir une telle performance à un prix assez abordable n'est pas toujours aussi facile. Effectivement, l'écran AMOLED de 6,78 pouces se rafraîchit à un taux de 120 Hz, affichant une luminosité maximale de 4500 nits. Par ailleurs, sa batterie de 5500 mAh offre suffisamment de batterie pour que vous puissiez explorer de merveilleux endroits pendant les vacances. Caractéristique techniques Dimensions : 16,33 x 7,53 x 0,88 cm

Poids : 207 g

Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 octo-core

RAM : 8 Go, 12 Go, 16 Go

Ecran : OLED 6,1 pouces

Caméra frontale : TrueDepth 12MP

Caméra arrière : 48MP f/1.6 (principal), 12MP f/2.4 (ultra grand-angle), 2 x 12MP f/1.6 (téléobjectif)

Stockage : 128Go / 256Go

Google Pixel 8a : le meilleur téléphone compatible eSIM de milieu de gamme On aime Des appareils photo plus performants

Design plus attrayant On aime moins Luminosité moindre

Charge lente Promo -11% Google Pixel 8a – Smartphone Android débloqué avec module Photo Pixel avancé, Une journée complète d'autonomie et Une sécurité Robuste – Porcelaine, 1 549.00 € 489.00 € Voir l'offre Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites Les caméras intégrées dans le Google Pixel 8a sont plus performantes par rapport à celles de ses prédécesseurs. Les fonctionnalités IA sont venues les renforcer. Ce modèle bénéficie également d'une assistance logicielle de 7 ans comme ses confrères, suffisante pour assurer sa longévité. En ce qui concerne son autonomie, sa batterie de 4492 mAh permet de tenir plus longtemps que certains modèles de téléphones compatibles eSIM. Caractéristique techniques Dimensions : 152,1 x 7,27 x 0,89 cm

Poids : 188 g

Processeur : Google Tensor G3

RAM : 8 Go

Ecran : OLED 6,1 pouces

Caméra frontale : 13MP

Caméra arrière : 64MP, 13MP

Stockage : 128Go / 256Go

Galaxy Z Flip 5 : meilleur modèle à clapet compatible eSIM On aime Charge filaire et sans fil

Ecran de couverture large On aime moins Performance moins satisfaisante

Batterie qui s'épuise vite Promo -9% Samsung Galaxy Z Flip 5 5G, Dual, 512GB 8GB RAM, Mint 896.00 € 813.00 € Voir l'offre Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites Si vous voulez un modèle performant qui se range facilement dans votre poche, on vous recommande le Samsung Galaxy Flip 5. Son écran de couverture est aussi large que vous pouvez prendre des appels sans l'ouvrir. L'utilisation d'Internet est également possible à tout moment et n'importe où avec le forfait eSIM adéquat. De plus, la charge sans fil permet de recharger une fois que la batterie est faible. On déplore quand même ses caméras qui sont loin d'offrir de beaux clichés. Caractéristique techniques Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

RAM : 8Go

Système d'exploitation : Android 13

Ecran : AMOLED 6,7 pouces + écran de couverture OLED 3 pouces

Caméras : 10MP, 12MP, 12MP

Stockage : 256 Go / 512 Go

FAQ sur le téléphone compatible eSIM

Quelle marque de téléphone est compatible avec l'eSIM ?

La technologie eSIM a été mise en œuvre depuis 2017. Ainsi, les grandes marques ont conçus des modèles compatibles à partir de 2018. Par exemple, Apple a commencé à produire des iPhones compatibles en 2018 avec les iPhones XS et versions ultérieures. Samsung quant à elle a rejoint la course en 2020.

D'autres fabricants de renommée internationale tels que Google et OnePlus ont aussi produit des téléphones compatibles eSIM qui sont en majorité des modèles combinés. En général, les derniers modèles de téléphones haut de gamme sont conçus pour prendre en charge l'eSIM. Néanmoins, une poignée de modèles milieu de gamme sont aussi compatibles.

A côté des géants de la téléphonie mobile, il y a d'autres marques qui émergent sur le marché. On peut citer, par exemple, OPPO, Huawei et Motorola. Actuellement, bon nombre d'utilisateurs choisissent de telles marques à titre d'appareils de rechange ou lorsque le budget ne permet pas d'acheter un modèle plus performant. Ainsi, vous êtes libre de choisir votre marque en fonction de vos besoins et de votre budget.

Pour savoir si votre téléphone est compatible avec l'eSIM, vous pouvez procéder par l'une des trois manières suivantes :

La première consiste à vérifier à partir des paramètres de votre téléphone. Pour ce faire, il suffit de vous rendre aux paramètres et aller dans « Réseau Mobile » ou « Cellulaire ». Si l'option « Ajouter une eSIM » est présente, alors votre téléphone prend en charge la technologie eSIM.

La seconde option pour connaître la compatibilité de votre smartphone est de consulter le site du fabricant. Cela-dit, les modèles sortis depuis 2019 embarquent en général la technologie eSIM.

Enfin, la dernière façon de savoir la compatibilité de votre téléphone est de consulter le site de votre fournisseur eSIM. D'habitude, il y a une liste d'appareils compatibles sur chaque site. Ce qui vous permet de connaître à la fois sa compatibilité avec l'eSIM et avec le fournisseur.

Le processus d'activation est différent selon que vous utilisiez un appareil compatible eSIM sous iOS ou sous Android. Notons que la plupart des fournisseurs eSIM demandent l'activation après l'achat d'un forfait à l'exception d'Ubigi. Celui-ci permet l'activation sans devoir acheter un forfait.

En cas général, le fournisseur eSIM envoie un code QR que vous allez scanner pour confirmer l'activation de l'eSIM. Chez un Android tel qu'un téléphone Samsung compatible eSIM, il faut aller dans les paramètres, plus précisément au menu « Gestionnaire de carte SIM ». Après, il faut cliquer sur « Ajout d'un forfait mobile ». La procédure est plus ou moins similaire sur iPhone, sauf qu'il faut passer par « Réglages », puis « Données cellulaires » et « Ajouter un forfait cellulaire ». Parfois, le code QR ne marche pas, dans ce cas, il va falloir procéder à l'activation manuelle via un code envoyé par l'opérateur. Après la configuration de votre eSIM, vous devez taper un code PIN qui est 0000 par défaut. Un la configuration terminée, redémarrer votre appareil.

