Comment activer son eSIM sur iPhone ? Que faut-il savoir sur la compatibilité ? Quelles astuces connaître ? Voici des questions auxquelles nous allons répondre ici. À travers cet article, nous vous guidons vers la meilleure manière de profiter de cette technologie.

Trop occupé pour tout lire ? Voici le meilleur Pour réussir à activer votre eSIM dans les meilleures conditions, il suffit de suivre des étapes spécifiques, mais aussi de choisir le bon opérateur. Saily se présente comme la meilleure option, à la fois en termes de coût, mais aussi en termes d’offres. J’en profite

Pour pouvoir utiliser au mieux la technologie eSIM, il faut déjà savoir comment l’activer. Dans cet article, il est question de vous donner les meilleures astuces pour exploiter pleinement cette technologie et les avantages qu’elle offre.

eSIM : une technologie complexe et révolutionnaire ?

Avant de savoir comment activer comment savoir comment activer son eSIM, il faut comprendre comment marche cette technologie et ce qu’elle est capable d’offrir.

Les atouts présentés par l’eSIM

Petite piqûre de rappel, l’eSIM est une technologie de carte SIM numérique directement intégré à votre smartphone.

Ainsi, à l’inverse d’une carte SIM classique, il n’y a pas de support physique. Cette dématérialisation représente une avancée majeure dans la technologie de connexion, mais également en termes d’expérience utilisateur. En effet, qui dit SIM dématérialisée, dit moins de risque de perte. Avec cette technologie, les étapes parfois longues et pénibles d’activation et de changement de puces sont évitées.

Aussi, les avantages que présente cette technologie ne s’arrêtent pas là puisqu’il y a tout un aspect économique derrière. En utilisant l’eSIM, vous n’êtes plus facturés des différents frais d’envois relatifs à la carte SIM via vos opérateurs mobiles. Un réel atout lorsque l’on sait que certains frais additionnels importants peuvent survenir et sont difficilement explicables. Il ne faut pas également négliger l’aspect pratique et écoresponsable. Composé avec beaucoup moins composants et prenant une place moins centrale, l’eSIM s’inscrit parfaitement dans les démarches écoresponsables actuelles.

Enfin, il faut savoir que les eSIM peuvent être facilement désactivés. Cela représente un grand avantage dans le cas d’un vol ou d’une perte de son smartphone. Vos données sont mieux protégées et les mesures de sécurité sont plus facilement applicables.

eSIM IPhone : les modèles compatibles !

Si la technologie eSIM semble géniale au vu de ce que nous avons précédemment abordé, elle n’est pas à la portée de main de tout le monde, ou de tout appareil.

En effet, certains modèles spécifiques récents de smartphones sont parfaitement compatibles avec l’eSIM, d’autres non. Aussi, il est primordial de s’informer en amont avant d’opter pour cette technologie.

Parmi les modèles d’IPhone compatibles, vous avez les versions :

iPhone XR

iPhone XS, XS Max

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone 12 Mini, 12, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 13, 13, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 15, 15 Pro, 15 Plus, Pro Max

iPhone 16, 16 Pro, 16 Plus, 16 Pro Max

Aussi, au vu de cette liste, il est évident que les prochains modèles d’IPhone incorporeront cette technologie au sein de leurs fonctionnalités et s’amélioreront certainement. À noter également que la compatibilité change d’un service à l’autre. Ainsi, par exemple, Saily est disponible jusqu’à aux toutes dernières versions d’iPhone, ce qui n’est pas forcément le cas des autres services. Le support multi-eSIM peut également changer selon le service d’un service à un autre.

Pour toutes ces variables, il est primordial de s’informer, d’autant plus si vous souhaitez acquérir une version spécifique de l’iPhone pour la technologie e-SIM.

Activer, supprimer et optimiser votre eSIM : les astuces incontournables !

Pour activer votre eSIM et profiter de ses qualités, il est nécessaire de suivre une série d’étapes bien définie.

Il en est de même pour d’autres formes de manipulation pour cette technologie. Nous vous les présentons en détail ici.

L’utilisation d’un eSIM est conditionnée par son activation au préalable.

Il est important de préciser qu’un modèle d’iPhone 14 ou plus s’active avec une eSIM. Cependant, il vous reste à le configurer. Une étape extrêmement simple où il vous faudra simplement suivre les instructions. Il est à noter que l’activation peut légèrement varier selon l’opérateur, même si les étapes clés restent généralement les mêmes.

Pour l’illustrer, prenons exemple avec Saily, l’un des meilleurs opérateurs eSIM sur le marché. Ainsi, pour activer votre eSIM sur iPhone, il est primordial de vous connecter au Wi-Fi et d’aller aux paramètres de réglages. Par la suite, il vous faudra l’option Données cellulaire ou Données mobiles. À partir de là, il vous faudra choisir l’option Ajouter un forfait cellulaire. Cela vous permettra de choisir votre eSIM. Grâce à l’appareil photo de votre smartphone, vous aurez à scanner le QR code préalablement envoyé par l’opérateur. Une fois le code reçu et scanné, vous serez redirigé par une plateforme vous permettant de choisir la ligne à utiliser. Enfin, il ne vous reste plus qu’à suivre les dernières instructions afin de l’écran.

À noter que vous avez la possibilité de modifier le nom de votre eSIM ou quelques informations. Cela vous permettra notamment de mieux vous organiser.

Si Saily excelle en termes de qualité de connexion et de vitesse des données mobiles, il est toujours possible de remarquer quelques ralentissements ou simplement d’opérer des améliorations.

Pour cela, les méthodes classiques habituelles mais toujours efficaces sont à prioriser. Ainsi, il vous faudra nettoyer votre stockage et éliminer les fichiers indésirables. Les mises à jour sont également les bienvenues pour assurer un fonctionnement optimal de toutes les fonctionnalités de votre appareil. Aussi, il ne faut pas hésiter à tester sa vitesse de connexion afin de vous assurer qu’il n’y a pas de changement trop important. Dans le cas contraire, cela peut indiquer des problèmes internes à régler.

En allant sur un aspect plus technique, vous pouvez effectuer la configuration manuellement votre eSIM sur iPhone. Comment ? En utilisant l’adresse SM-DP+ fournie par votre opérateur. Il est important de préciser que cela dépend avant tout de l’opérateur, car certains services d’eSIM ne proposent pas des fonctionnalités aussi poussées. À noter également l’accès à un réseau local peut-être coûteux. Afin de choisir au mieux, il faut s’informer sur les offres de chaque service et effectuer des comparatifs.

Si l’on a précédemment vu comme installer eSIM sur votre iPhone, il est question ici de faire l’inverse.

Les raisons justifiant ce choix sont nombreuses, à commencer par la recherche d’une meilleure offre selon les besoins. Cela aussi peut venir d’une volonté de retourner aux SIM classiques, un cas rare mais qui est tout à fait possible. Car oui, le débat eSIM vs SIM fait toujours rage entre les consommateurs.

Ainsi, pour supprimer votre eSIM, vous aurez à aller encore une fois dans vos paramètres de réglages et de sélectionner Données cellulaires. De là, il vous suffit de choisir le service eSIM à supprimer et de cliquer tout simplement sur la touche de suppression. Une étape on-ne-peut-plus simple, mais qui peut être plus compliquée lors de la survenance d’erreurs.

En effet, il est possible qu’à un certain moment vous ne puissiez pas supprimer l’eSIM en raison d’un bug interne, d’une surchauffe ou d’un souci technique. Dans ce cas, vous pouvez éteindre et redémarrer votre appareil puis reprendre le processus de suppression. Dans le cas où le problème persiste, une visite auprès de votre opérateur reste la solution idéale et la plus efficace.

Service eSIM : lequel choisir ?

En raison de la forte demande sur le marché, davantage de services eSIM voient le jour pour essayer de satisfaire le client.

Cela vient alors rendre le choix plus difficile et moins sûr. Ici, vous trouverez les meilleurs conseils pour choisir efficacement.

Les critères à prendre en compte

Pour choisir le meilleur service eSIM, il est essentiel de se baser sur des critères précis, à commencer par la couverture nationale ou internationale.

Un critère essentiel pour ceux qui sont constamment en déplacement, car le niveau varie d’un service à un autre. Par la suite, il faut prendre en compte la facilité d’utilisation. Évoluant constamment, il est nécessaire d’avoir une bonne gestion de son eSIM sur iPhone. De ce fait, il faut prioriser les services les plus intuitifs possible.

Enfin, il ne faut pas oublier la qualité du service client, notamment auprès des opérateurs. Lors de la survenance d’un problème et d’une modification, il est important que vote opérateur soit à l’écoute et capable de vous aider rapidement. En prenant en compte chacun de ces critères, vous êtes sûr de ne pas vous tromper et pourrez choisir le service adéquat.

Saily : une valeur sûre ?

Que ce soit pour installer, configurer ou désinstaller votre eSIM, Saily semble être la meilleure des réponses.

En effet, cet opérateur est le meilleur, avec une couverture de plus de 200 destinations, une grande variété de plans selon les besoins et budgets et un service des plus réactifs. Sa qualité la plus importante reste son attention par rapport aux besoins de ces consommateurs.

C’est simple, vous trouverez assurément une offre idéale dans les plans proposés par le service, tant il est flexible et accessible. À cela s’ajoute une vitesse de connexion au-dessus de la moyenne, et ce, partout.

Un excellent choix et un investissement sûr pour vous et votre iPhone.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.