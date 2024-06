Top 5 des meilleurs forfaits eSIM pour le Maroc

Yesim : l'alternative à Holafly

On aime Des plans locaux avec des données illimitées

Une activation immédiate de la carte eSIM On aime moins Plans mondiaux plus chers

Pas de plans pour le long terme

Yesim Le meilleur fournisseur eSIM haut de gamme pour le Maroc Voir l'offre

Plus récente et plus petite que ses concurrentes, Yesim est une marque d'eSIM qui monte en notoriété, notamment au Maroc. Il s'agit en fait d'une petite entreprise basée en Suisse. Yesim est au même rang que Saily en termes de facilité d'utilisation. Il suffit de télécharger son appli sur Google Play Store ou l'App Store et commencer l'expérience. Toutefois, la vérification préalable de la compatibilité de l'appareil est requise.

Outre les forfaits locaux qui offrent une quantité illimitée de données, Yesim offre également d'autres plans, régionaux et mondiaux, mais dont la quantité de données est limitée. Au Maroc, il est possible d'obtenir 3, 5 ou 10 Go de données en adoptant les plans mondiaux eSIM Afrique et Europe. Le prix est cependant plus élevé par rapport à la concurrence.

Caractéristiques techniques