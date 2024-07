Top 5 des meilleurs forfaits eSIM pour l’Australie

L'eSIM Australie permet de contourner les frais d'itinérance élevés tout en restant connecté avec le reste du monde. Voici notre top 5 des meilleurs fournisseurs eSIM pour vous tuyauter.

Trop occupé pour tout lire ? Voici le meilleur Saily a conquis la rédaction pour diverses raisons. En premier lieu, la marque propose un tarif largement abordable par rapport à la concurrence. Effectivement, 1 Go de données est disponible à seulement 3,99 dollars. En outre, Saily dispose d'une assistance clientèle plutôt réactive et opérationnelle toute l'année. En bonus, vous aurez un guide de dépannage pour vous aider en cas de difficulté. Télécharger l'appli

Avez-vous déjà entendu l'histoire de la Tasmanie, en Australie ? Bien sûr, on entend par là la vraie histoire de la région, mais pas du conte sur les diables de Tasmanie. Si cela vous inspire, il est temps de l'inclure dans votre itinéraire pour vos prochaines vacances dans le pays. Vous pourrez ensuite partager vos expériences sur les réseaux sociaux en vous connectant via une eSIM. Si vous vous trouvez embarqué dans un embarras du choix, n'hésitez pas à consulter les meilleurs forfaits eSIM du moment. Quant à nous, on va se contenter de vous présenter le top 5 des meilleurs fournisseurs eSIM pour l'Australie. Après votre lecture, vous serez certainement en mesure de choisir le meilleur forfait voyage. Alors, bonne lecture !

Saily : le meilleur fournisseur eSIM dans l'ensemble On aime Tarif abordable

Assistance clientèle 24/7 On aime moins Pas de forfaits d'appels directs ou de SMS

Des forfaits locaux de données uniquement Saily Le meilleur fournisseur eSIM dans l'ensemble Télécharger l'appli Présente dans plus de 150 pays à l'heure actuelle, Saily a remporté le prix du meilleur fournisseur eSIM pour l'Australie. Elle assure une utilisation sereine sans frais cachés supplémentaires. De plus, vos données sensibles sont bien conservées en lieu sûr. En Australie, le tarif est accessible à tous, sans oublier son assistance client opérationnelle 24/7, disponible en langue française. Ce qui permet de passer des appels via Skype ou FaceTime à tout moment en utilisant les données mobiles. En plus de cela, il y a son guide de dépannage qui sert de guide d'utilisation si jamais vous rencontrez des difficultés d'utilisation. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données de 1, 3, 5, 10 et 20 Go

Réseaux pris en charge : 3G, 4G, 5G

Plans disponibles en Australie : 7 et 30 jours

Tarifs : à partir de 3,99 dollars

Support client : 24h/7j et guide de dépannage

Couverture : 150+ pays

Ubigi : des forfaits eSIM idéaux pour un long séjour en Australie On aime Plans mensuels à validité illimitée

Compatible avec plusieurs appareils nomades sous iOS, Android et Windows On aime moins Pas de forfaits d'appels directs et de SMS

Pas de forfaits annuels en Australie Ubigi Les meilleurs forfaits pour un long séjour Voir l'offre La plupart des forfaits disponibles en Australie sont valides pour une année tout au plus. Ce n'est pas le cas d'Ubigi dont les plans mensuels sont valides pour une durée illimitée. De plus, vous pouvez utiliser bien plus qu'un smartphone ou une tablette. Même si le prix n'est pas meilleur par rapport à la concurrence, on peut dire que la marque mérite bien sa place dans notre comparatif. Pour le moment, Ubigi n'offre pas de forfaits d'appels directs ou de SMS. Mais cela ne doit pas présenter un réel blocage du fait que les applications VOIP sont là pour prendre le relais. Alors, il ne vous reste plus qu'à vérifier si votre appareil prend en charge l'eSIM pour utiliser Internet tout au long de votre séjour en Australie. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données de 500 Mo à 20 Go

Réseaux pris en charge : 3G, 4G, 5G, LTE

Plans disponibles en Australie : 1, 7, 15, 30 jours et illimité

Tarifs : à partir de 8 euros

Support client : chat live en anglais, français et japonais

Couverture : 200+ pays

Airalo : des forfaits eSIM pour appeler directement depuis l'Australie On aime Des forfaits d'appels et de SMS

Partage de données On aime moins Chat robot exclusivement en anglais

Partage de données limité Airalo Les meilleurs forfaits pour les appels directs Voir l'offre Mis à part son assistance client alimentée par un chat robot en anglais, Airalo propose une large gamme de forfaits eSIM à apprécier. Le prix est plus ou moins compétitif et aussi abordable. De plus, Airalo fournit des forfaits qui incluent jusqu'à 200 minutes d'appels directs vers l'international. Il est également possible d'envoyer jusqu'à 200 SMS en une année. Les forfaits d'appels et de SMS ne sont pourtant disponibles qu'en achetant un forfait mondial Discover +. Ce qui n'est pas très intéressant, sauf si vous comptez rester plus longtemps en Australie. Pour ce qui est du partage des données, cela est possible avec Airalo, mais limité à 500 Mo par jour. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données de 1, 2, 3, 5, 10 et 20 Go et d'appels/SMS

Couverture : 200+ pays

Plans disponibles en Australie : 7, 15, 30, 60, 180 et 365 jours

Tarifs : à partir de 4,5 dollars

Support client : ChatRobot en anglais

eSIMX : idéal pour un séjour plus court On aime Tarifs abordables

Une large gamme de forfaits à court terme On aime moins Pas de forfaits d'appels et de SMS

Pas de forfaits à long terme eSIMX Les meilleurs forfaits pour un court séjour Voir l'offre Voici un fournisseur eSMI qui propose des plans abordables pour un séjour plus court en Australie : eSIMX. Le prix n'est pas aussi abordable que celui de Saily. Toutefois, la diversité des offres de court terme permet de choisir celle qui vous conviendra le mieux. Si vous consommez plus de data, vous pouvez acheter son plan hebdomadaire offrant 1, 10 ou 20 Go. Par contre, si vos besoins sont moins conséquents, vous pouvez opter pour un plan mensuel. Comme Saily, eSIMX ne propose pas de forfaits pour le long terme, c'est-à-dire au-delà d'un mois. Du coup, vous devez acheter un nouveau forfait si vous prévoyez de passer plus de temps en Australie. Caractéristiques techniques Service offert : forfaits de données de 1, 3, 5, 10 et 20 Go

Couverture : 160+ pays

Plans disponibles en Australie : 7, 15 et 30 jours

Tarifs : à partir de 4,5 dollars

Support client : assistance 24h/7 et <>j/<>

Holafly : des data à volonté pour vos vacances en Australie On aime Détection du meilleur réseau

Forfaits de données illimitées On aime moins Non prise en charge de la 5G

Pas de partage de connexion Holafly Des forfaits de données illimitées Voir l'offre Si Internet est beaucoup plus utile pendant votre voyage, on vous conseille d'acheter un forfait Holafly. La marque propose des data en illimité à seulement 6 euros par jour. Il suffit d'avoir un modèle de smartphone avec une batterie robuste et le tour est joué. Il faut toutefois rappeler que Holafly ne prend pas en charge la 5G. De plus, il y a ce qu'on appelle FUP ou Fair Use Policy. Pour faire court, il s'agit d'une sorte de plafond. Ce qui pourrait ralentir la connexion. A part cela, l'expérience promet d'être satisfaisante sauf que vous ne pouvez pas partager la connexion. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données illimitées

Réseaux pris en charge : 4G, LTE

Tarifs : à partir de 6 euros

Plans disponibles en Australie : personnalisables

Support client : 24h/7j

Couverture : 170+ pays

FAQ sur l'eSIM en Australie

Tous les smartphones prennent-ils en charge la carte eSIM ?

Non. En fait, l'eSIM est une technologie plus récente. De la sorte, toutes les marques ne sont pas encore en mesure de produire des modèles compatibles bien qu'on en trouve de plus en plus sur le marché. Les grandes marques telles qu'Apple, Google et Samsung sont les pionniers dans le domaine. A côté d'elles se trouvent les modèles les plus récents de Xiaomi, Honor, Motorola, etc.

Si vous vous faites du souci à ce propos, il suffit de vérifier auprès de votre fournisseur. Sinon, vous pouvez vérifier par vous-même en faisant quelques recherches sur le Net.

Mais il y a une autre chose à souligner. Outre les smartphones, d'autres appareils connectés sont compatibles avec l'eSIM, mais pas forcément avec tous les fournisseurs. Par exemple, seul Ubigi prend en charge les voitures connectées et les appareils sous Windows 10 et versions ultérieures. Ainsi, avant d'acheter un nouveau forfait pour votre appareil, vérifiez d'abord si celui-ci est pris en charge par votre fournisseur eSIM.

A quel moment dois-je acheter ma carte eSIM pour l'Australie ?

Il n'y a pas de meilleur moment, en fait. Il faut juste que la carte eSIM soit installée sur votre appareil. Le délai d'installation/activation peut être immédiatement après l'achat, à la première connexion ou quelque temps après (un mois voire une année).

Il est toutefois préférable de l'installer/activer avant votre départ. Cela vous permet d'utiliser Internet dès votre arrivée sans restrictions. Certes, en Australie, la majorité des aéroports offrent une connexion gratuite via Wifi. Seulement, les réseaux gratuits sont en proie à la piraterie.

De plus, l'utilisation d'Internet est l'un des gros avantages d'une carte eSIM, alors pourquoi ne pas en profiter ?

Puis-je obtenir un forfait eSIM avec une connexion illimitée en Australie ?

Si on se réfère à notre top 5, il y a Holafly qui propose une telle offre pour l'Australie. Une distinction s'impose avec l'offre illimitée d'Ubigi. Cette dernière propose une validité illimitée tandis que la quantité de données est limitée. Par contre, avec Holafly, vous devez payer pour une connexion à volonté.

Cela-dit, Holafly ne prend pas en charge la 5G. Du coup, si vous avez besoin d'une certaine fluidité, ce n'est pas le meilleur choix. En plus, il y a ce qu'on appelle FUP ou Fair Use Policy. Autrement dit, à un moment donné, la vitesse de la connexion ne sera pas à son niveau maximal. Cela se produit généralement lorsque vous avez consommé une certaine quantité de données.

Puis-je garder mon numéro de téléphone local avec une carte eSIM pendant mon voyage ?

Oui, vous pouvez conserver votre numéro local même si vous utilisez une carte eSIM sans avoir besoin d'un téléphone double SIM. Effectivement, vous pouvez installer plusieurs cartes eSIMs sur un même téléphone compatible. Pour cela, vous devez désactiver les données mobiles de votre carte SIM depuis chez vous. Vous l'utilisez ainsi pour recevoir des appels et envoyer des SMS.

En même temps, votre carte eSIM vous servira pour la connexion à Internet via les données mobiles. Une telle pratique permet d'économiser de l'argent, car évite le paiement des frais d'itinérance de données internationale.

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.