OnePlus 12 : le smartphone Android qui va détrôner l’iPhone 15 Pro Max ?

L’entreprise chinoise a utilisé les grands moyens pour faire trembler la concurrence. 24Go de RAM, 5400 mAh de batterie, rien que ces chiffres suscitent la curiosité des amateurs de smartphones. Le OnePlus 12 est en bonne voie pour devenir le modèle haut de gamme. Mais serait-il capable de rivaliser avec l’iPhone 15 Pro Max ?

Après Xiaomi, c’est au tour de OnePlus de sortir son smartphone de l’année. Et l’entreprise chinoise veut à tout prix surprendre le public. Son nouveau produit, le OnePlus 12 est une bête de puissance sur papier. L’entreprise a perfectionné tous les éléments de ce smartphone. Elle va sans doute conquérir le marché chinois d’ici peu. Mais à quand le lancement en France ? L’entreprise n’a émis aucun commentaire sur le sujet.

Une performance solide

OnePlus continue sa lancée vers la conception de smartphones haut de gamme. Avec l’entreprise chinoise pourra devenir un leader de ce secteur avec son nouveau OnePlus 12. Rien que le processeur affiche déjà la performance de cette innovation. Le smartphone est équipé du modèle Snapdragon 8 Gen 3. Côté RAM, vous profiterez de 12 Go LPDDR X5. Mais certains modèles peuvent atteindre la barre des 24 Go de RAM.

Le stockage adopte la dernière technologie UFS 4.0. La vitesse de lecture est alors plus rapide pour améliorer l’expérience de l’utilisateur. Et cette performance n’impacte pas la batterie. D’ailleurs, vous disposerez d’une autonomie optimale avec le UFS 4.0. Le OnePlus 12 bénéficie alors de 256 Go de mémoire. Les modèles les plus performants peuvent atteindre 1 To.

Ce nouveau smartphone chinois est destiné à tous les utilisateurs. Les gamers peuvent profiter de sa performance. Les autres usagers peuvent exploiter la capacité de stockage, ou le processeur. Mais dans tous les cas, le OnePlus 12 ne sera pas dépassé d’ici peu.

Focus sur l’appareil photo

Certes, il existe plusieurs smartphones de référence pour prendre de belles photos. C’est le cas des modèles Pixel de Google, ou des derniers iPhone d’Apple. Toutefois, le OnePlus 12 surprend aussi par son appareil photo. Le modèle adopte les classiques des smartphones haut de gamme.

En premier lieu, vous disposerez d’un objectif grand angle (23 mm, 50 Mpx, f/1,6, capteur 1/1,4 pouce, PDAF, OIS). Le deuxième sera l’objectif ultra grand-angle (14 mm, 48 Mpx, f/2,2, 114°, capteur 1/2 .0 pouce, AF). Et enfin, un téléobjectif (70 mm, 64 Mpx, f/2,6, 1/2 .0 pouce, PDAF, OIS, avec un zoom 3X).

Une immersion totale avec l’écran

Le nouveau OnePlus 12 s’illustre aussi sur cette catégorie. Une définition 1440 X 3168 pixels, accompagnée d’une luminosité maximale de 4500 nits. À noter que les derniers smartphones haut de gamme affichent 4000 nits. C’est ici que le OnePlus 12 dépasse l’iPhone 15 Pro. Cette innovation d’Apple dispose de 2000 nits.

Et le prix ?

Malheureusement, l’entreprise chinoise n’a pas encore annoncé le prix du OnePlus 12 en France. Il faut alors se baser sur le marché asiatique pour estimer les éventuels coûts en France.

Le modèle à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage sera à 600 euros HT (4299 yuans). Les gammes à 16 Go, avec 512 Go et 1TO de stockage sont respectivement à 625 euros HT (4799 yuans) et 690 euros HT (5299 yuans). Le OnePlus 12 le plus performant, avec 24 Go/1 To, sera à 755 euros HT (5799 yuans).