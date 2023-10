OnePlus Open : cet incroyable smartphone pliant est le cauchemar de Samsung

Non, Samsung n’est plus le leader incontesté sur le marché des smartphones pliants. Effectivement, le nouveau OnePlus Open est en train de gagner en popularité aux yeux des adeptes.

Une pliure très discrète, qui se dissimule parfaitement dans l’écran. Telle est la prouesse du nouveau OnePlus Open. Ce privilège a attiré l’attention des leaders du marché. En effet, cette innovation pourra être d’une qualité incontestable dans le domaine des smartphones pliants. Samsung, le pionnier du secteur pourrait perdre des clients avec ce nouveau venu.

OnePlus Open : la nouvelle référence sur le marché ?

Les marques chinoises veulent faire un grand coup sur le marché européen. En effet, elles ont conçu deux smartphones pliants identiques, avec des appellations différentes. Le nom OnePlus Open est destiné aux clients européens.

En dehors du continent, les utilisateurs peuvent avoir les mêmes fonctionnalités du OnePlus Open dans l’Oppo Find N3. À noter que Oppo s’est retiré du marché français récemment. Le OnePlus Open prend le relais pour garder les clients.

« On a demandé aux équipes des deux entreprises de développer le téléphone en tandem afin qu’il soit commercialisé sous les deux marques sur différents marchés » Peter Lau, Cofondateur de OnePlus.

Les tests sont très convaincants

Les créateurs de contenu ont été unanimes sur la qualité de la pliure. Jagat Review, a même félicité la marque chinoise pour cette prouesse. Certes, c’est une amélioration considérable pour ces deux smartphones pliants. Mais n’oublions pas que les modèles précédents avaient déjà des pliures très discrètes.

Selon Jagat Review, la pliure de l’Oppo Find N3 (également du OnePlus Open) est presque indétectable au toucher. Cet avantage confère une prise en main agréable, comme sur les smartphones classiques. Une fois l’écran allumé, on ne voit presque plus la ligne au milieu du smartphone. Et c’est ici que repose la différence avec la Galaxy Z Fold 5 de Samsung. Sur ce dernier, la pliure est encore visible.

Il existe aussi une fonctionnalité unique sur ce modèle. En effet, l’utilisateur pourra passer du mode sonnerie au mode silencieux en un seul clic.

On attend alors la confirmation de ces projets. Et cet évènement arrivera d’ici peu, car la division indienne de OnePlus a évoqué une officialisation dans quelques jours.

La fiche technique est déjà disponible sur le Net

L’entreprise chinoise n’a pas encore officialisé le smartphone OnePlus Open ni son homologue. Cependant, un média allemand a déjà partagé des informations sur ces modèles. Les passionnés peuvent alors admirer des images du smartphone, et consulter la fiche technique.

C’est prouvé, la performance du modèle OnePlus Open ne s’arrête pas à la pliure. Ce smartphone s’illustre aussi par son appareil photo. En tout, il dispose de 3 capteurs.

1 principal de 48 Mpx

1 ultra grand angle de 48 Mpx également,

1 téléobjectif de 64 Mpx (avec un zoom x3)

Le flash se situe sur le coin gauche du smartphone

Côté écran, vous disposerez d’un OLED externe 6,31 pouces, et d’un OLED interne de 7,8 pouces. Le tout fonctionnera sous un processeur Snapdragon 8 Gén 2 et 16 GO de RAM. Et comme les modèles dernier cri, vous bénéficierez d’un stockage de 256 Go.