iPhone 18 : le premier leak dévoile un design bien plus élégant que l’iPhone 17

Apple n’a pas encore présenté l’iPhone 18 mais comme toujours, les rumeurs autour de l’appareil fusent. Quoique, celle -ci est différente. Cette nouvelle fuite fait, d’ailleur, déjà émerveiller les fans.

D’après un informateur chinois, Apple aurait décidé de simplifier le design arrière en supprimant le contraste bicolore apparu sur les iPhone 17 Pro. Le dos devrait être entièrement harmonisé, pour un effet plus homogène et bien plus élégant.

N’est-ce pas séduisant ?

Sur les modèles actuels, l’arrière présente deux nuances distinctes. Le cadre en aluminium ne partage pas la même teinte que la découpe en verre Ceramic Shield 2. Celle visible autour de la zone MagSafe. Résultat : un effet bicolore pas toujours apprécié.

Alors, le design du prochain iPhone 18 Pro, lui, abandonnerait ce contraste. Apple aurait revu son processus de fabrication afin d’obtenir une surface unifiée, sans rupture de couleur entre le cadre et la vitre.

Selon l’informateur Instant Digital, ce nouveau procédé rendrait l’ensemble plus fluide au regard comme au toucher. Apple chercherait à donner une impression de continuité, presque comme si le téléphone avait été sculpté dans un seul bloc.

Cette modification pourrait également coïncider avec une autre rumeur : un Ceramic Shield légèrement transparent. Ce détail renforcerait encore la sensation de finesse visuelle du téléphone.

Sous le capot, les nouveautés seraient tout aussi ambitieuses. L’iPhone 18 Pro et sa version Max embarqueraient la nouvelle puce A20 Pro gravée en 2 nm par TSMC, avec un modem C2 conçu par Apple pour remplacer celui de Qualcomm.

Bref, les fuites viennent de sources déjà fiables. Instant Digital a par le passé révélé avec précision plusieurs infos sur Apple. Comme la couleur jaune de l’iPhone 14 ou le bracelet en titane de l’Apple Watch Ultra 2.

Le leaker chinois Digital Chat Station évoquait déjà un design proche de l’iPhone 17 Pro, mais plus épuré. Cela dit, rien n’est encore confirmé. Tout peut changer à tout moment.

Quoi qu’il en soit, l’iPhone 18 et sa version Pro sont attendu pour septembre 2026, en même temps que le tout premier iPhone pliable.

