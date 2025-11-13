Steam Deck 2 : Valve révèle la puissance incroyable de sa prochaine console portable

Les fans attendaient un « Steam Deck 2 » prêt à tout casser. Mais non. Selon la firme, ça ne marche pas comme ça. Alors, ils ont finalement eu droit à… deux autres machines : la Steam Machine et le Steam Frame.

Le premier, un PC de salon sous SteamOS, promet une puissance six fois supérieure à celle du Deck. Le second, un casque VR, montre que Valve garde un pied dans la réalité virtuelle.

Mais où en est donc le Steam Deck 2 ?

Pierre-Loup Griffais, ingénieur logiciel et pilier de SteamOS, a calmement répondu à la presse. « Le Steam Deck n’est pas le sujet dont nous allons parler aujourd’hui. » Une phrase brève, et décevante.

Cela dit, elle pourrait tout aussi signifier que la console portable n’est pas abandonnée. Qu’elle sert plutôt de base à une nouvelle génération d’appareils. Selon The Verge, le Steam Deck a inspiré chaque produit présenté, preuve que Valve prépare soigneusement la suite.

Quoi qu’il en soit, il va de soi que Valve ne veut pas d’un simple boost de performance. L’entreprise l’a même dit sans détour. 20, 30 ou même 50 % de puissance supplémentaire ne suffisent pas.

Le prochain Steam Deck devra surprendre, pas juste s’améliorer. Une philosophie qui rappelle la patience d’un artisan perfectionniste, préférant attendre la bonne technologie plutôt que d’empiler des chiffres marketing.

Et alors, qu’est-ce que Valve mijote dans l’ombre ?

Eh bien, la clé pour atteindre ce que Valve envisage pour Steam Deck 2 pourrait venir de l’architecture ARM. Et justement, plusieurs observateurs pensent que la firme prépare une transition vers ce type de puce. Le Steam Frame utilise, d’ailleurs, le Snapdragon 8 Gen 3, une puce ARM performante signée Qualcomm.

Ce qui est intriguant, c’est que ce choix veut dire : une refonte complète du Steam Deck. Plus léger, plus autonome, plus frais : un vrai terrain d’expérimentation pour la firme américaine.

Pourtant, Valve reste prudente. Griffais l’a confirmé : aucune solution actuelle ne correspond à ce qu’ils attendent d’un « Steam Deck de nouvelle génération ». Traduction : aucune puce SOC ne coche encore toutes les cases. Et quand on voit la ROG Ally X d’Asus et sa puce AMD Z2 Extreme — qui peine à dépasser les 20 % de gains — on comprend la stratégie de Valve.

Les joueurs, eux, espèrent que cette attente mènera à une vraie évolution du concept. Une console plus performante, plus endurante, et toujours fidèle à l’esprit PC portable de Valve. Si le passage à ARM se confirme, le Steam Deck 2 pourrait devenir un modèle à part, mélange de puissance et d’efficacité énergétique.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.