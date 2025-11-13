Steam dévoile une console pour défier la PS5 (et un nouveau casque VR)

Après des années de silence et d’expérimentations ratées, Valve revient dans l’arène avec sa Steam Console. Cette fois, l’objectif est de jouer dans la cour des grands face à Sony et sa PS5.

Les anciens s’en souviennent sans doute. En 2015, Valve lançait les premières Steam Machines et c’était un fiasco monumental. Les gamers avaient ri, les investisseurs avaient grincé des dents, et Gabe Newell avait probablement serré les poings.

Pourtant, derrière ce semi-échec, Valve n’a jamais baissé les bras. La preuve : la Steam Deck a ouvert la voie à une relance plus ambitieuse, avec sa propre console de salon, accompagnée d’un nouveau casque VR et d’une manette. Quoi de plus complet pour une expérience gaming inédite ?

Steam Machine : la console machine qui veut tout changer

Après le carton du Steam Deck, Valve passe à la vitesse supérieure et veut vous offrir Steam directement sur votre TV. Cela en mêlant la puissance d’un PC à la simplicité d’une console.

La Steam Machine ressemble à un petit cube noir. Oui, j’avoue, le design n’est pas très futuriste. Pourtant, ne vous laissez pas tromper. Elle fait tourner vos jeux en natif, avec une puissance six fois supérieure à celle du Steam Deck.

Ici, pas besoin de cloud gaming, c’est du vrai hardware. La console Steam Machine n’a pas non plus de lecteur de disques. Mais je pense que ce n’est pas grave. Car une barre lumineuse vous dit tout sur l’activité de la machine et les téléchargements en cours.

Sous le capot, c’est du lourd avec SteamOS, jusqu’à 2 To de SSD NVMe, 16 Go de RAM DDR5 et 8 Go de GDDR6 pour la vidéo. Le processeur AMD Zen 4 6c/12t monte jusqu’à 4,8 GHz avec 30 W d’enveloppe thermique. La carte graphique AMD RDNA3 28 CU gère aussi du 4K/60 FPS avec FSR. HDR, FreeSync, 8K à 60 Hz. Et pour les bidouilleurs, l’architecture reste ouverte, parce qu’on peut installer un autre OS et pousser l’expérience encore plus loin.

Côté connectivité, la nouvelle console embarque tout ce qu’il faut : Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 pour la manette, USB-C et USB-A, Ethernet gigabit, HDMI 2.0 et DisplayPort 1.4. Les 17 diodes RVB ? Juste le petit clin d’œil geek chic qui fait sourire. Avec ses 2,6 kg, compacte et élégante, la Steam Machine montre que Valve veut à la fois la puissance d’un PC et le confort d’une console.

Et qu’en est-il du casque VR ?

Le Steam Frame, alias « Deckard », le casque de réalité virtuelle autonome de Valve a aussi tout pour plaire. Compact et léger, il embarque un processeur ARM Qualcomm Snapdragon Series 8 Gen 3. Il exécute aussi nativement SteamOS, le même système que la Steam Deck.

Compatible avec la majorité des jeux Steam, du récent Hades II aux titres VR comme Ghost Town, le Frame promet une expérience immersive. Même si certains jeux PC VR très gourmands nécessiteront encore des ajustements par les développeurs.

Doté de deux écrans LCD 2160×2160 pixels, d’un taux de rafraîchissement de 72 à 120 Hz (144 Hz en expérimental), le Frame mise sur la précision et la légèreté. La casque VR possède également un champ de vision jusqu’à 110 degrés et d’optique pancake.

Avec 190 g pour le casque seul et 435 g avec bandeau, batterie et haut-parleurs, Valve a réussi un équilibre entre confort et performances. La batterie arrière de 21,6 Wh, fixée sur le bandeau détachable, offre une autonomie variable selon le jeu et l’utilisation du streaming.

Bref, avec sa console Steam Machine et la VR Steam Frame, Valve joue la carte de l’ambition totale. Reste à savoir si, cette fois, ces produits vont trouver leur public.

