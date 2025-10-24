Xbox Magnus : la nouvelle console va coûter très, très cher

Pensée comme un monstre de puissance haut de gamme, la Xbox Magnus fait déjà parler d’elle pour une raison bien précise. C’est son prix.

Après plusieurs mois de rumeurs, les premiers détails sur la Xbox Magnus se précisent. Selon des insiders réputés, la firme de Redmond miserait sur une machine au design soigné, aux performances de PC gamer… mais aussi au tarif bien plus élevé que prévu.

Le Xbox Magnus à 1200 dollars ?

La prochaine Xbox de Microsoft s’annonce comme un monstre de puissance et de prix. Baptisée (provisoirement) Xbox Magnus, cette console next-gen promet une expérience « très haut de gamme, très premium et soigneusement pensée », selon la présidente de Xbox.

Les premières estimations laissent déjà entrevoir une claque. L’insider Kepler_L2, connu pour ses fuites fiables, avance que la Xbox Magnus pourrait coûter jusqu’à 1200 dollars. Soit deux fois plus que la future PS6. Ainsi, la console de Sony serait proposée autour de 600 dollars. C’est encore plus que les prévisions du collectif Moore’s Law Is Dead. Il parlait d’une Xbox à 800 dollars.

Par ailleurs, la présidente de Xbox a laissé entendre que la Xbox Magnus serait comme un PC de salon, dans la lignée du ROG Ally X. Un positionnement logique, mais qui justifie aussi son tarif.

Contrairement aux consoles traditionnelles vendues souvent à perte, Microsoft réduit ses marges. Les joueurs pourront donc acheter leurs jeux sur des plateformes ouvertes comme Steam ou Epic Games Store. Et non plus uniquement sur l’écosystème Xbox.

Pour compenser, la firme pourrait vendre la Xbox Magnus à un prix bien plus élevé. Mais elle promet des performances équivalentes à celles d’un ordinateur gaming haut de gamme.

Un marché qui s’envole côté prix

Le tarif de la PS5 Pro était déjà de 799,99 € (et jusqu’à 950 € avec accessoires). La Xbox Series X 1 To, elle, est passée de 499,99 € à 599,99 €. Ajoutez à cela la ROG Ally X à 899,99 €, et la tendance devient claire. Le palier des 499 € appartient désormais au passé.

La Xbox Magnus s’inscrirait donc dans une nouvelle génération de consoles où la performance prime sur l’accessibilité. Je pense que c’est un pari risqué pour Microsoft. Mais elle pourrait séduire les gamers exigeants à la recherche d’une machine capable de rivaliser avec un PC gaming.

Avec son design soigné, sa puissance brute et son écosystème plus ouvert, la Xbox Magnus incarne ainsi la vision la plus ambitieuse jamais portée par Microsoft dans le gaming. Mais à plus de 1000 dollars, je crois qu’il faudra plus qu’un logo vert pour convaincre les joueurs que cette console mérite vraiment son nom de Magnus.

