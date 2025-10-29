Sélection de jeux Xbox Game Pass du mois

Le Xbox Game Pass frappe fort en novembre 2025. Entre la profondeur tactique d’Europa Universalis V, l’intensité sportive de Football Manager 26 et l’action explosive de Call of Duty: Black Ops 7, le service multiplie les arguments pour séduire les joueurs. Je vous propose de parcourir cette sélection qui illustre la puissance et la diversité du catalogue ce mois-ci.

Vue d’ensemble des sorties jeux Xbox Game Pass du mois

Le mois de novembre 2025 s’annonce comme l’un des plus riches de l’année pour le Xbox Game Pass. La plateforme de jeux vidéo de Microsoft propose une sélection variée. Elle combine blockbusters AAA, productions indépendantes et sorties day one très attendues.

Dès le 4 novembre, les abonnés accèdent à Football Manager 26 et Europa Universalis V. Ce sont deux titres stratégiques majeurs disponibles dès leur lancement. Le même jour, le jeu narratif 1000xRESIST enrichit le catalogue avec une expérience originale et immersive.

La mi-novembre marque un temps fort avec l’arrivée de Call of Duty: Black Ops 7 le 14 novembre. Cette nouveauté est sans doute la sortie la plus attendue du mois. Quelques jours plus tard, le 19 novembre, Moonlighter 2: The Endless Vault propose un mélange d’action et de gestion. Il ne manque ra pas de séduire les amateurs de roguelite. Entre-temps, le 12 novembre, Winter Burrow apporte une touche narrative intimiste.

En parallèle, plusieurs créations indépendantes comme Dead Static Drive, Whiskerwood, Egging On, Monsters Are Coming! Rock & Road et Voidtrain diversifient l'offre. Cette combinaison de titres AAA et de projets indés illustre la richesse et la variété du catalogue Xbox Game Pass en novembre 2025.

Call of Duty: Black Ops 7

Le first-person shooter Call of Duty: Black Ops 7 sera disponible le 14 novembre 2025. Il est accessible dès le jour de sa sortie sur Console, PC, et Cloud via le Game Pass Ultimate. Ce septième épisode principal de la saga est co-développé par Treyarch et Raven Software. L’éditeur Activision confirme ainsi un repositionnement historique du Game Pass. Il devient un service incontournable pour les sorties AAA.

L’intrigue propulse les joueurs en 2035. Elle agit comme une suite narrative directe aux événements vécus dans Call of Duty, plus précisément dans l’épisode Black Ops II. Le gameplay inclut la campagne solo, le multijoueur compétitif et le mode coopératif Zombies par tour. Les sources communautaires anticipent un abandon du système de SBMM (Skill-Based Matchmaking). Cela permettrait des parties plus fluides. L’intégration Day One de ce blockbuster garantit un afflux d’abonnements. Elle légitime ainsi la proposition de valeur du service sur les consoles Xbox Series X|S.

Europa Universalis V

La nouvelle itération très attendue de la grande stratégie, Europa Universalis V, fait son arrivée le 4 novembre 2025. Le titre sera disponible dès son lancement sur Windows. Développé par Paradox Tinto et édité par Paradox Interactive, ce jeu utilise le moteur propriétaire Clausewitz Engine. Cette technologie éprouvée assure une grande flexibilité. Elle rend possible l’extension de la complexité. Elle laisse aussi élargir les capacités d’évolution du jeu au fil des années.

Les joueurs ont l’opportunité de guider une nation à travers près de cinq siècles d’histoire mondiale. La période couverte va du 1er avril 1337 au 31 décembre 1836. Le gameplay reste axé sur la diplomatie, la guerre, la gestion politique complexe et l’expansion coloniale. Une nouveauté majeure distingue cet opus : le joueur peut désormais automatiser une grande partie des tâches de micro-gestion répétitives. Cette automatisation optimise l’expérience de jeu offre aux stratèges la possibilité de se concentrer sur des mécanismes spécifiques.

1000xRESIST (4 novembre 2025)

Le jeu narratif de science-fiction 1000xRESIST rejoint le Xbox Game Pass Console et PC dès le 4 novembre 2025. Développé par Sunset Visitor, ce titre indépendant a déjà retenu l’attention grâce à son approche expérimentale et son univers singulier. Ensuite, l’histoire transporte les joueurs dans un futur dystopique marqué par une invasion extraterrestre et une société humaine profondément transformée. Le joueur incarne une jeune résistante confrontée à des dilemmes moraux, oscillant entre loyauté et rébellion.

Par ailleurs, le gameplay repose sur une alternance entre exploration, dialogues interactifs et phases de mise en scène proches du théâtre immersif. De plus, l’accent se porte sur la narration, avec des choix qui influencent directement la progression. Enfin, l’esthétique visuelle, volontairement stylisée, renforce l’atmosphère oppressante et poétique du récit. L’arrivée Day One de 1000xRESIST sur le Game Pass illustre clairement la volonté de Microsoft d’offrir des expériences originales aux côtés des blockbusters AAA.

Le simulateur de management de football Football Manager 26 est disponible sur Game Pass, consoles et PC dès le 4 novembre 2025. Développé par Sports Interactive et publié par SEGA Corporation, ce jeu est mondialement reconnu pour son réalisme. L’arrivée Day One du titre est un argument majeur pour l’abonnement. Elle attire un public de niche extrêmement fidèle, connu pour son fort taux de rétention sur le service.

Cet opus marque une évolution technique majeure. Il adopte le moteur Unity, avec des améliorations visuelles et de performance. Les développeurs ont mis l’accent sur la refonte complète de l’interface utilisateur. L’expérience de match bénéficie d’une immersion renforcée. De nouvelles fonctionnalités tactiques offrent un contrôle plus précis sur les performances de l’équipe. Le jeu étend son champ d’action managérial, incluant désormais l’ajout du football féminin et des licences officielles de la Premier League anglaise.

Winter Burrow

Ce cosy survival game avec une direction artistique forte est attendu sur Console et PC le 12 novembre 2025. Développé par Pine Creek Games, Winter Burrow plonge les joueurs dans la peau d’une souris. L’objectif principal consiste à restaurer le terrier familial et à assurer la survie du rongeur face au froid de la nature sauvage hivernale. Ce titre démontre l’engagement du Game Pass à intégrer des jeux wholesome qui plaisent à un public recherchant des mécaniques moins stressantes.

Le gameplay s’articule autour du crafting et du scavenging. Les joueurs doivent notamment fabriquer des vêtements chauds et préparer des repas réconfortants pour subsister. L’esthétique est particulièrement soignée, adoptant un style de bande dessinée dessiné à l’encre, inspiré de la série Mouse Guard. Une distinction majeure réside dans son approche non punitive. En cas d’échec, le joueur s’évanouit. Il se réveille cependant en sécurité dans son abri, sans perdre sa progression.

Moonlighter 2: The Endless Vault

Dès le 19 novembre 2025, Moonlighter 2: The Endless Vault sera disponible en accès anticipé sur le PC Game Pass. Ce nouvel épisode combine avec habileté des mécaniques de gestion et d’action. Il associe un roguelite dungeon crawl exigeant à une simulation de boutique détaillée. De ce fait, l’expérience se distingue par une approche originale qui demande aux joueurs de maîtriser des compétences variées pour progresser.

En ce qui concerne le gameplay, deux phases structurent l’aventure. D’une part, l’exploration des donjons permet de récupérer des relics rares. D’autre part, le retour au village offre la possibilité de les vendre dans sa propre échoppe. À ce stade, la version anticipée propose déjà un contenu conséquent, avec trois biomes distincts et des ennemis spécifiques. De surcroît, le système de combat bénéficie d’une refonte importante, ce qui améliore nettement la fluidité. Enfin, la sortie en accès anticipé sur le PC Game Pass favorise la remontée de retours communautaires essentiels pour ajuster l’équilibrage du gameplay.

Dead Static Drive (novembre 2025)

Le titre Dead Static Drive, développé et édité par Reuben Games, est attendu sur le Game Pass courant novembre 2025. Ce jeu est un survival-horror qui mélange habilement la conduite et l’action. Il crée une atmosphère de terreur cosmique intense. Les créateurs décrivent ce concept audacieux comme un « Grand Theft Cthulhu ». L’action se situe dans une Americana des années 1980. La vie quotidienne y bascule rapidement dans l’horreur.

Le joueur est plongé au cœur d’un road trip cauchemardesque. Il cherche sa famille disparue et lutte contre les manifestations d’une horreur indicible issue de la fiction weird. Le gameplay exige des joueurs une maîtrise constante des mécaniques de survie. Cela comprend le scavenging, le combat et l’exploration rapide des petites villes. La narration met l’accent sur la confiance et la nécessité de prendre des décisions morales rapides. L’originalité du concept assure à ce titre une place à part dans le catalogue de jeux de survie par son angle narratif fort.

Whiskerwood (novembre 2025)

Ce city builder original, Whiskerwood, sera lancé en accès anticipé sur le PC Game Pass au cours du mois de novembre 2025. Développé par Minakata Dynamics, ce jeu de gestion place les joueurs à la tête d’une colonie de souris. Ces rongeurs travaillent sous la surveillance et la domination de leurs « seigneurs chats ». Ce titre apporte une touche d’humour noir et de défi aux amateurs de jeux de construction.

La principale contrainte imposée par le gameplay est le manque d’espace physique. Les colonies doivent être établies sur de petites îles dont la surface est limitée. Les joueurs doivent faire preuve d’ingéniosité pour optimiser la construction. Ils doivent ainsi bâtir en hauteur ou creuser profondément dans les falaises. La croissance requiert l’établissement rapide de structures essentielles et l’organisation de chaînes de production de ressources stables. Des mécanismes cruciaux, notamment ceux liés à la gestion de la rébellion et au combat, seront ajoutés plus tard via les retours communautaires de l’Early Access.

