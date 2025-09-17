Xbox game pass : tous les jeux du mois

Saviez-vous que septembre 2025 marque le mois le plus dense de l’histoire d’Xbox Game Pass avec plus d’une dizaine de nouveaux titres majeurs ? Cette vague exceptionnelle comprend des exclusivités très attendues. Les abonnés découvriront également des productions originales qui redéfinissent leurs genres respectifs, allant de la stratégie urbaine aux jeux d’action frénétiques. Je vous propose de décortiquer cette sélection remarquable qui consolide la position dominante du service de Microsoft sur le marché du gaming.

Hollow Knight Silksong débarque enfin sur Xbox Game Pass

Team Cherry libère enfin Hollow Knight: Silksong le 4 septembre 2025. L’annonce met fin à six années d’attente pour les fans de métroidvania. Ce lancement simultané sur Xbox Game Pass illustre une stratégie commerciale audacieuse du studio australien. Avec un accès immédiat à des millions d’abonnés, le titre s’optimise pour Xbox Series X|S avec une résolution 4K Ultra HD. Il maintient un framerate constant de 60 FPS pour une expérience fluide en explorant le royaume hanté de Pharloom.

L’héroïne Hornet remplace le Knight original. Apportant des mécaniques de gameplay repensées autour de l’agilité et des déplacements aériens, elle renouvelle l’expérience. Son arsenal unique inclut une aiguille mortelle et des capacités de tissage. Transformant l’approche traditionnelle des combats de boss, ces mécaniques exploitent pleinement la verticalité des environnements. Elles créent ainsi des séquences d’action spectaculaires. La difficulté reste fidèle à l’esprit punisseur de l’original, exigeant précision et patience des joueurs. Retrouvez des astuces ici : Silksong : comment débloquer le mode Steel Soul ultra …

Les environnements de Pharloom s’étendent sur plusieurs biomes interconnectés. Chacun possède sa propre identité visuelle et ses défis spécifiques. Conservant le style dessiné à la main caractéristique de Team Cherry, la direction artistique introduit de nouvelles palettes colorées. Contraster avec l’ambiance sombre de Hallownest crée une atmosphère plus lumineuse mais toujours mystérieuse. L’exploration récompense les joueurs curieux avec des secrets cachés et des améliorations d’équipement.

L’inclusion dans Xbox Game Pass dès le premier jour représente une opportunité unique pour le studio. Avec une audience massive, cette décision stratégique pourrait inspirer d’autres développeurs indépendants. Grâce à des modèles de distribution similaires, ils pourraient élargir leur portée. L’impact financier à long terme reste à évaluer pour Team Cherry. Les membres Game Pass profitent aussi d’une réduction de 10 % sur les contenus additionnels.

Frostpunk 2 apporte sa stratégie glaciale aux abonnés

La tempête de neige apocalyptique revient avec plus d’intensité. Frostpunk 2 arrive sur Xbox Series X|S et Cloud gaming le 18 septembre. Le titre était déjà disponible pour les joueurs PC. Désormais, les joueurs console peuvent affronter ce défi glacial. Le jeu de gestion s’annonce encore froid et plus complexe que jamais.

Développé par 11 bit studios, ce nouvel opus se déroule 30 ans après l’original. Vous incarnez l’Intendant, le dirigeant d’une métropole en pleine expansion. Votre mission est de garantir la survie de votre peuple. Le pétrole a remplacé le charbon comme ressource vitale. Cette nouvelle dépendance crée des tensions inédites.

Le cœur du gameplay repose sur l’équilibre des pouvoirs. Différentes factions aux idéologies opposées luttent pour l’influence. Chaque décision prise dans la Salle du Conseil aura des conséquences. Vous devrez naviguer entre les promesses et les compromis. La stabilité de votre cité post-apocalyptique en dépend directement.

Le jeu propose une campagne narrative riche en dilemmes moraux. Un mode « Utopia Builder » offre également une expérience plus libre. Il vous laisse construire votre société idéale sans contraintes scénaristiques. Frostpunk 2 pousse la simulation sociétale à un niveau supérieur. Il s’agit d’un ajout de poids pour les amateurs de stratégie.

Deep Rock Galactic Survivor creuse son chemin vers le succès

La célèbre franchise de nains de l’espace s’offre une nouvelle vie. Deep Rock Galactic: Survivor rejoint le catalogue le 17 septembre. Il est désormais accessible sur Cloud, PC et Xbox Series X|S. Ce spin-off transforme la formule coopérative en une expérience solo frénétique. Le genre survivor-like est ici à son apogée.

Ce titre est un auto-shooter vu de dessus. Vous affrontez des vagues incessantes d’aliens mortels. Votre objectif est de survivre, mais aussi de miner diverses richesses. Chaque partie vous invite à débloquer des améliorations permanentes. La progression est rapide et extrêmement satisfaisante dans ce titre annoncé à l’Xbox game pass.

Vous maniez l’arsenal complet de l’univers Deep Rock Galactic. Les quatre classes de nains sont présentes avec leurs compétences distinctes. Vous pouvez personnaliser votre équipement pour créer des builds dévastateurs. La synergie entre les armes et les overclocks est la clé du succès. La rejouabilité est immense grâce à cette profondeur.

Le jeu est développé par Funday Games et édité par Ghost Ship Publishing. Cette collaboration assure une fidélité totale à l’esprit de l’original. Les environnements destructibles et les missions variées sont de retour. Les fans retrouveront l’humour et l’ambiance qui ont fait le succès de la licence. C’est une excellente porte d’entrée pour les nouveaux joueurs.

De news sur Call of Duty Modern Warfare III sur Xbox Game Pass

Un géant du jeu de tir fait une entrée fracassante. Call of Duty: Modern Warfare III (version 2023) est disponible sur Xbox le 17 septembre. Les abonnés Game Pass Standard sur console peuvent télécharger le titre. C’est un moment historique pour le service Cloud gaming de Microsoft. L’acquisition d’Activision Blizzard porte enfin ses fruits.

Ce jeu est la suite directe de Modern Warfare II. La campagne vous plonge au cœur d’un conflit mondial. Le Capitaine Price et la Task Force 141 affrontent une menace ultime. L’ultranationaliste Vladimir Makarov étend son emprise sur le monde. L’action est intense et les missions sont spectaculaires.

L’arrivée de ce titre AAA change la donne pour de nombreux joueurs. Call of Duty est l’une des franchises les plus populaires au monde. Son inclusion augmente considérablement la valeur de l’abonnement. Elle démontre l’engagement de Microsoft à intégrer les jeux Activision. C’est une promesse tenue qui marque un tournant.

Au-delà de la campagne, le jeu propose un mode multijoueur complet. Il inclut des cartes modernisées du Modern Warfare 2 de 2009. Un mode Zombies en monde ouvert est également de la partie. L’offre de contenu est massive et garantit des centaines d’heures de jeu. C’est un ajout incontournable pour les fans de FPS.

Nine Sols séduit avec son action 2D inspirée de Sekiro

Une pépite indépendante acclamée par la critique rejoint le service. Nine Sols sera disponible pour les abonnés sur console dès le 3 septembre. Ce jeu d’action et de plateformes en 2D a déjà conquis les joueurs PC. Son style unique et son gameplay exigeant en font un titre à ne pas manquer. C’est un véritable bijou du genre Metroidvania.

Le jeu se déroule dans un univers Taopunk fascinant. Ce style mélange la mythologie taoïste avec des éléments tirés du jeu cyberpunk. Le résultat est une direction artistique saisissante, entièrement dessinée à la main. Vous incarnez Yi, un héros vengeur en quête des Neuf Sols. Le récit est profond et empreint de culture asiatique.

Le système de combat est le point fort du jeu. Il est centré sur la déviation des attaques, à la manière de Sekiro. Vous devez parer les coups ennemis au bon moment. Cela charge une énergie que vous pouvez ensuite déchaîner. Les affrontements sont brutaux, rapides et incroyablement gratifiants.

Le studio taïwanais Red Candle Games est derrière ce projet ambitieux. Connu pour ses jeux d’horreur narratifs, le développeur change de registre avec brio. Nine Sols est leur titre le plus vendu et le plus acclamé. Son arrivée sur le service est une chance pour un public plus large. Les joueurs découvriront une expérience inoubliable.

I Am Your Beast mise sur l’adrénaline et la vitesse

L’action stylisée s’invite dès le début du mois. I Am Your Beast est disponible depuis le 2 septembre. Les joueurs sur Cloud, PC et Xbox Series X|S peuvent se lancer dans l’aventure. Ce FPS narratif se distingue par son rythme effréné. Il propose une expérience de vengeance et d’infiltration unique.

Vous incarnez Alphonse Harding, un agent secret à la retraite. Votre ancien employeur, une organisation militaire, vous traque sans relâche. Vous devez retourner la situation et les éliminer un par un. Le jeu se déroule dans des micro-niveaux ouverts. La vitesse et la discrétion sont vos meilleures armes.

Le gameplay est basé sur des cycles d’attaque et de fuite. Vous éliminez vos cibles, vous emparez de leurs armes et vous disparaissez. Un réseau de tunnels vous sert de refuge avant de frapper à nouveau. La direction artistique, inspirée des comics, est superbe. Chaque action est accompagnée d’effets visuels percutants.

Le studio Strange Scaffold a développé ce titre. Il est connu pour ses jeux indépendants originaux comme El Paso, Elsewhere. I Am Your Beast confirme leur talent pour créer des expériences courtes, mais intenses. La narration est entièrement doublée et très immersive. C’est le jeu parfait pour une montée d’adrénaline rapide.

