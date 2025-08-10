Bitcoin à 120 000 € : est-ce le bon moment pour acheter ?

Vous en avez certainement entendu parler : le Bitcoin a franchi un record historique. Ce nouveau sommet fait rêver certains et rend d’autres complètement euphoriques. Pour tous, une question s’impose : le Bitcoin à 120 000 €, est-ce le bon moment pour investir ? Voici quelques éléments de réponses.

Commencez par comprendre pourquoi le Bitcoin à 120 000 €

La principale raison qui explique la hausse de la valeur du Bitcoin (120 000 €) n’est pas un secret. C’est l’arrivée des ETF ou fonds négociés en bourse. C’est un événement qui a radicalement changé le marché. Un ETF est un produit financier qui autorise un investisseur d’acheter du Bitcoin sans avoir à le détenir directement. Ces fonds sont gérés par des institutions financières majeures, ce qui a rendu cette cryptomonnaie accessible à un public beaucoup plus large. Elle bénéficie de milliards de dollars de capitaux institutionnels.

L’approbation de ces ETF a légitimé le Bitcoin aux yeux des acteurs de la finance classique. On ne parle plus d’un simple actif de spéculation, mais d’un investissement qui entre dans le cadre réglementaire. Cet afflux d’argent a créé une demande qui a largement dépassé l’offre disponible. Le résultat direct a été une poussée haussière qui a propulsé la crypto à des niveaux de prix jamais vus auparavant. Cette demande est une force puissante qui continue de pousser le marché vers de nouveaux sommets.

La rareté programmée et le dernier halving

L’une des caractéristiques fondamentales du Bitcoin, qui est la rareté, joue un rôle essentiel dans la compréhension de sa valeur. Il est crucial rappeler qu’il n’y aura jamais plus de 21 millions de bitcoins en circulation. Ce volume restreint en fait un actif qui est naturellement déflationniste. Cette rareté a été renforcée par l’événement le plus récent et le plus important : le quatrième « halving » qui a eu lieu en avril 2024.

Un halving se produit tous les quatre ans et qui divise par deux la récompense que les mineurs reçoivent pour valider des blocs. Cette réduction de l’offre a toujours eu un effet positif sur le prix du Bitcoin. La demande pour l’actif continue d’augmenter tandis que le nombre de nouveaux bitcoins qui arrivent sur le marché diminue. Ce cycle de la rareté, combiné à la nouvelle demande des ETF, est la recette parfaite pour une appréciation de la valeur. Le halving n’est pas un événement qui est spontané, mais une programmation inscrite dans le code de la blockchain.

Raisons d’acheter du Bitcoin

L’argument le plus puissant pour acheter du Bitcoin, même à un prix élevé, est l’adoption institutionnelle. Pendant des années, le Bitcoin a été considéré comme un investissement de niche. Mais avec l’arrivée des ETF et l’intérêt de grandes entreprises, la situation a complètement changé. Le Bitcoin se considère comme une classe d’actifs à part entière. Des gestionnaires de fonds, des entreprises et des investisseurs fortunés l’incluent dans leurs portefeuilles.

Cette légitimation a un double effet. D’une part, elle apporte une crédibilité qui rassure les investisseurs de détail. D’autre part, elle garantit un afflux constant de capitaux qui peut servir de base solide au prix. L’idée est que si ces acteurs majeurs sont impliqués, le prix pourrait ne jamais redescendre à ses anciens niveaux. Le prix actuel ne serait pas un sommet, mais le début d’une nouvelle ère au paysage financier mondial.

Pas d’inflation et pas d’organisme de contrôle

Dans le contexte économique actuel, où l’inflation reste une préoccupation majeure, le Bitcoin devient alors un « or numérique« . Les banques centrales ont eu tendance à imprimer de la monnaie pour soutenir l’économie, ce qui a pour effet de diminuer la valeur des monnaies classiques. Le Bitcoin, avec son offre limitée à un volume restreint, se positionne comme un actif qui protège de l’inflation.

Pour un investisseur qui craint que son épargne perde de la valeur, le Bitcoin est un refuge potentiel. Cet actif décentralisé n’est pas sous le contrôle d’un gouvernement ou d’une banque centrale. Cette indépendance explique pourquoi de plus en plus de personnes se tournent vers la cryptomonnaie. Elles la voient comme un moyen de conserver leur pouvoir d’achat à long terme. L’achat de Bitcoin, même à 120 000 euros, est vu par certains comme un investissement dans un actif qui conservera sa valeur au fil des ans.

Raisons de ne pas investir sur le Bitcoin à 120 000 €

Le principal argument contre l’achat de Bitcoin à son prix actuel est sa volatilité. Cette monnaie digitale a beau avoir des caractéristiques d’actif refuge, mais il est aussi l’une des plus volatiles qui existent. L’historique des prix est rempli de montagnes russes. Après avoir atteint un sommet en 2021 à près de 69 000 dollars, le prix a chuté de plus de 75 % pour tomber à environ 15 000 dollars en 2022.

Acheter du Bitcoin à un prix élevé, c’est prendre le risque que la valeur puisse chuter de manière spectaculaire et imprévisible. Si vous n’êtes pas préparé à une telle éventualité, cet investissement peut vous créer un stress considérable et vous pousser à vendre en panique. La volatilité n’est pas un concept théorique, mais une réalité qui a fait perdre beaucoup d’argent à des millions d’investisseurs. Il faut être prêt à faire face à des baisses de valeur considérables.

Gros risque de bulle spéculative

Une autre considération importante est le risque que le marché du Bitcoin soit une bulle spéculative. Lorsque la valeur d’un actif augmente de manière rapide et significative, il peut attirer des investisseurs qui agissent par peur de manquer une opportunité, ce que l’on appelle le « FOMO« . Ce sentiment peut créer un afflux de capitaux qui ne repose pas sur une analyse de la valeur réelle de l’actif, mais sur une simple spéculation.

Si l’humeur du marché change, le résultat peut être une correction brutale. Acheter du Bitcoin à son sommet historique peut être le point d’entrée le plus risqué. Les experts rappellent que la spéculation a toujours eu un rôle dans l’histoire des cryptomonnaies. Il est important de ne pas se laisser emporter par l’euphorie du moment. La question que se posent les investisseurs est de savoir si cette hausse est le reflet d’une valeur réelle ou d’une bulle qui pourrait éclater.

Investir sur le Bitcoin à 120 000 € : oui, mais avec stratégie

Le Dollar-Cost Averaging (DCA)

Pour l’investisseur qui est intéressé par le Bitcoin, mais qui a peur de faire son achat au mauvais moment, une stratégie est de mettre en place le « Dollar-Cost Averaging » (DCA). Le principe est très simple : au lieu d’investir une somme importante en une seule fois, vous investissez une somme fixe à des intervalles réguliers.

Ainsi, vous pouvez investir 100 euros de Bitcoin chaque semaine ou chaque mois. Cette méthode vous aide à lisser le prix d’achat, car vous achetez lorsque le prix est haut, mais aussi lorsque le prix est bas. Cette stratégie a pour avantage de diminuer le risque de faire un mauvais achat. C’est une approche qui est très efficace pour les investisseurs qui ont un horizon de temps à long terme. Ils ne vont pas se soucier des fluctuations du marché au jour le jour.

L’analyse technique et les indicateurs

Pour les investisseurs qui ont un peu plus d’expérience, l’analyse technique peut être une option. L’analyse technique se base sur l’étude des graphiques et des indicateurs pour essayer d’identifier des points d’entrée et de sortie. Des indicateurs comme le RSI (Relative Strength Index) ou la moyenne mobile sont des outils que les investisseurs utilisent pour évaluer si le marché est en surchauffe ou s’il y a un bon moment pour acheter.

Il faut noter que l’analyse technique n’est pas une science exacte. Elle reste un outil d’aide à la décision qui est souvent utilisé par des investisseurs qui ont une bonne connaissance du marché. Pour un débutant, il est conseillé de faire preuve de prudence et de ne pas se fier uniquement à cette méthode. Les cryptomonnaies peuvent, en effet, avoir des mouvements imprévisibles qui ne suivent pas toujours les tendances passées.

L’horizon de temps

Vous devez vous demander quel est votre horizon de temps pour cet investissement. Le Bitcoin est un actif qui a prouvé sa valeur sur le long terme. Les investisseurs qui ont le mieux réussi sont ceux qui ont acheté du Bitcoin et l’ont conservé pendant de nombreuses années, en résistant aux fortes baisses. Acheter du Bitcoin dans une optique de court terme est une stratégie qui est extrêmement risquée et qui s’apparente à de la spéculation.

Avant d’investi dans le Bitcoin, il faut se demander si vous êtes prêt à le conserver pendant plusieurs années et si vous êtes capable de faire face à des pertes de valeur de plus de 50 %. Si la réponse est non, le Bitcoin n’est peut-être pas l’investissement qui vous convient. La patience est une vertu qui est récompensée dans le monde des cryptomonnaies.

Faites preuve de bon sens

Le dernier conseil est de ne jamais investir plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Le marché des cryptomonnaies reste très volatile, et il n’y a aucune garantie de gains. Le Bitcoin, malgré sa légitimité croissante, est un actif qui comporte un risque important. Avant de prendre une décision, il faut continuer de faire des recherches, de vous informer et de ne pas vous laisser influencer par l’euphorie du marché.

