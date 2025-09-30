Cloudflare sort le NET Dollar, le stablecoin pour l’IA

Cloudflare dévoile le NET Dollar. C’est une cryptomonnaie stable adossée à l’USD, pour soutenir un Internet agentique sécurisé et piloté par IA.

Cloudflare annonce le lancement du NET Dollar. Ce stablecoin est destiné à soutenir un nouveau modèle économique pour l’Internet agentique. Conçu pour faciliter certaines opérations ainsi que les paiements instantanés et sécurisés à l’échelle mondiale, ce jeton numérique entend poser les bases d’une infrastructure financière. Celle-ci serait adaptée à un monde dans lequel les agents d’intelligence artificielle exécutent de plus en plus de tâches.

Un Internet en mutation vers l’agentique

L’essor des agents IA transforme rapidement la manière dont les individus interagissent avec le web. Réserver un vol, gérer un agenda ou commander des courses sont autant d’actions désormais déléguées à des systèmes autonomes. Or, ce modèle nécessite un nouveau système capable d’assurer des règlements immédiats, fiables et globaux.

« Pendant des décennies, le modèle économique sur lequel reposait Internet s’articulait autour des plateformes publicitaires et des virements bancaires. Le prochain modèle économique d’Internet sera soutenu par le paiement à l’utilisation, les règlements fractionnés et les microtransactions », souligne Matthew Prince, CEO de Cloudflare. Le NET Dollar tient à donner les moyens d’agir rapidement dans un univers globalisé.

Une économie numérique ouverte et durable

Avec NET Dollar, Cloudflare cherche à moderniser un système de paiement encore largement tributaire d’intermédiaires bancaires. L’entreprise veut mettre en place une infrastructure native à Internet et rapide. Elle souhaite ainsi répondre aux besoins croissants des créateurs, développeurs et entreprises du secteur IA. Le NET Dollar permettra, par exemple, de rémunérer un artiste pour un contenu original, de faciliter la monétisation d’API, ou encore d’automatiser le règlement de factures entre entreprises.

Cloudflare crée un jeton utilisable partout dans le monde, quelle que soit la devise locale ou le fuseau horaire. Par conséquent, l’entreprise entend renforcer la transparence et la fluidité des échanges numériques. Ce projet illustre un mouvement plus large vers la tokenisation des paiements en ligne et la création d’écosystèmes monétaires ouverts.

Des standards pour l’avenir de l’Internet piloté par IA

Au-delà de l’aspect monétaire, Cloudflare participe à l’élaboration de normes ouvertes destinées à structurer ce nouvel Internet transactionnel. L’Agent Payments Protocol et le protocole x402 visent à simplifier l’envoi et la réception de paiements automatisés. L’entreprise réunit technologie, finance et sécurité.

Elle cherche ainsi à poser les bases d’une économie où les agents IA ne se contentent plus d’exécuter des ordres, mais interagissent entre eux et avec les humains. Comme le résume Matthew Prince, l’objectif est de « donner naissance à un Internet plus ouvert et plus précieux pour tous ». Puisque la monétisation de l’IA et la question de la rémunération des créateurs sont devenues centrales, le NET Dollar pourrait bien représenter une pièce maîtresse du futur paysage numérique.

