Le Bitcoin au bord de l’écroulement ? La correction arrive comme une grosse fessée

Le bitcoin vient d’encaisser un écroulement de 30 % en un mois et abandonne le sommet historique de 126 000 $.

En quelques semaines, le bitcoin glisse sous la barre des 92 000 $, un écroulement rare. Pour la première fois depuis le printemps, la capitalisation du secteur chute de plusieurs centaines de milliards. Les investisseurs regardent, médusés, cette correction parmi les plus violentes de ces dernières années.

Les chiffres frappent fort

L’écroulement du Bitcoin commence mi-octobre. En l’espace de quinze jours, sa valeur perd près de 35 000 $ par unité.

Les exchanges enregistrent des liquidations records : plus de 10 milliards de dollars de positions à effet de levier sautent en cascade. Les ETF Bitcoin américains, qui drainaient des milliards chaque semaine, affichent désormais des sorties nettes quotidiennes.

Même les portefeuilles anciens, ceux qu’on appelle les « mains de diamant », montrent des signes de faiblesse et transfèrent des pièces vers les plateformes de vente.

Le bitcoin est passé sous la barre des 90 000 $. 28 % de baisse depuis son record du 6 octobre. 1 200 milliards de dollars évaporés en quelques semaines. Et retour au niveau d'avril. Malgré cette chute brutale, la performance sur 2025 est de zéro,… pic.twitter.com/L4hmFVvhnY — Marc Fiorentino (@marcfiorentino) November 18, 2025

L’écroulement du Bitcoin surgit en même temps que les valeurs technologiques et l’or, exactement comme un actif risqué classique. L’ancienne promesse d’une « réserve de valeur » anti-inflation s’effrite sous les yeux des maximalistes.

Les analystes constatent que la corrélation avec le Nasdaq atteint des niveaux jamais vus depuis 2022. Autrement dit, quand Wall Street tousse, le Bitcoin attrape une pneumonie.

La principale explication pointe vers Washington. Les espoirs d’une baisse rapide des taux directeurs s’éloignent.

La Réserve fédérale adopte un ton plus prudent face à une inflation qui refuse de plier. Moins de liquidités faciles signifie moins d’appétit pour le risque.

Les institutionnels, qui avaient massivement investi après l’élection présidentielle, prennent leurs bénéfices ou réduisent leur exposition. Le narratif politique porté par l’administration Trump perd de sa magie : les annonces de réserve stratégique de Bitcoin et de dérégulation massive ne suffisent plus à soutenir le cours.

La correction crypto et le spectre de la panique

Les conséquences psychologiques frappent fort. Ceux qui criaient « 200 000 $ avant la fin 2025 » se taisent ou changent de discours.

Les nouveaux entrants, arrivés au-dessus des 120 000 $, découvrent la réalité des cycles crypto. Les réseaux sociaux regorgent de témoignages de pertes à six chiffres.

Même les mineurs américains, pourtant dopés par les subventions et les tarifs électriques avantageux, voient leurs marges se comprimer dangereusement.

Les niveaux techniques inquiètent les chartistes. Le support des 90 000 $ cède déjà par moments. En dessous, la zone 80 000-84 000 $ représente le prochain rempart.

De plus, un échec là ferait remonter les souvenirs douloureux du creux de 2022. Certains analystes n’excluent pas un test des 70 000 $ voire plus bas si la panique s’installe durablement.

Cependant, l’écroulement du Bitcoin reste faite de résurrections spectaculaires. Chaque grande correction a fini par accoucher d’un nouveau cycle haussier.

