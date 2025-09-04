Les “Whales” achètent 340 millions de XRP — DOT Miners offre un revenu quotidien stable de 9 700 $

L’alliance entre les investissements des “whales” et le cloud mining intelligent fait de DOT Miners un allié précieux pour les investisseurs en XRP qui souhaitent accroître leurs rendements de manière régulière.

Dans un contexte de forte volatilité et d’incertitudes réglementaires, le XRP attire à nouveau des flux de capitaux. Les données on-chain montrent que des portefeuilles de “whales”, détenant entre 10 et 100 millions de XRP, ont accumulé plus de 340 millions de tokens au cours des deux dernières semaines. L’entrée des investisseurs institutionnels renforce encore la confiance du marché. L’intérêt croissant pour les ETF spot, l’achat de 17 millions de dollars de XRP par la société japonaise Gumi, ainsi que l’amélioration de l’environnement réglementaire de Ripple devant les tribunaux américains, viennent tous soutenir les perspectives long terme du XRP.

Dans le même temps, DOT Miners, la première plateforme mondiale de cloud mining « vert », devient un atout majeur pour la communauté XRP. La plateforme permet aux investisseurs de convertir des actifs populaires comme le XRP en flux de trésorerie quotidiens stables, avec des rendements pouvant atteindre 9 700 $ par jour. Grâce à une allocation de puissance de calcul pilotée par l’IA et à un mécanisme de règlement entièrement automatisé, DOT Miners transforme l’incertitude des fluctuations de marché en revenu passif prévisible, offrant ainsi aux investisseurs une arme efficace dans un environnement économique incertain.

Comment générer un revenu passif stable à long terme avec DOT Miners ?

Avec seulement quelques étapes simples, il est possible de débuter son aventure de mining numérique et de profiter de revenus quotidiens stables, sans compétences techniques complexes :

Inscription rapide et récompenses instantanées

Enregistrez-vous en quelques secondes et recevez 15 $ de puissance de calcul gratuite en cadeau de bienvenue. De quoi tester les gains réels sans effectuer de dépôt.

Choix flexible des plans de mining

DOT Miners propose différents plans pour s’adapter aux budgets et horizons variés :



Novice Miner

Investissement : 100 $ | Durée : 2 jours | Revenu quotidien : 3,5 $ | Revenu total : 100 $ + 7 $



Starter Miner

Investissement : 550 $ | Durée : 7 jours | Revenu quotidien : 6,71 $ | Revenu total : 550 $ + 46,97 $



Pro Miner

Investissement : 3 100 $ | Durée : 20 jours | Revenu quotidien : 42,78 $ | Revenu total : 3 100 $ + 855,6 $



Prime Miner

Investissement : 10 000 $ | Durée : 43 jours | Revenu quotidien : 156 $ | Revenu total : 10 000 $ + 6 708 $



Quantum Miner

Investissement : 150 000 $ | Durée : 48 jours | Revenu quotidien : 3 000 $ | Revenu total : 150 000 $ + 144 000 $



Les revenus sont réglés automatiquement chaque jour, et le capital investi est restitué à l’expiration du contrat. Retraits et réinvestissements restent entièrement flexibles.

Six avantages à choisir DOT Miners

Opérations conformes, transparence et fiabilité

Basée au Royaume-Uni, la société se conforme strictement aux réglementations financières. Les informations contractuelles sont publiques, garantissant sécurité et transparence.

Aucune exigence technique ni équipement nécessaire

Pas besoin d’acheter de machines de minage ni de compétences spécialisées : une fois inscrit, vous pouvez commencer immédiatement.

Énergie verte, respectueuse de l’environnement et performante

Toutes les fermes de minage utilisent 100 % d’énergie renouvelable, assurant stabilité et faibles émissions de carbone.

Dépôts multi-devises

Les principales cryptomonnaies (USDT, BTC, ETH, BNB, XRP, SOL) sont acceptées, pour plus de flexibilité.

Soutien technique d’acteurs majeurs

Partenariat stratégique avec Bitmain, garantissant expertise matérielle et technologique pour un écosystème sûr et fiable.

Sécurité de haut niveau

Avec la défense Cloudflare, le chiffrement EV SSL et l’authentification multi-facteurs, la sécurité des actifs est assurée de bout en bout.



Invitez vos amis et doublez vos avantages

En invitant de nouveaux utilisateurs à s’inscrire et investir, vous bénéficiez d’un bonus de commission à vie de 4,5 %. Cette prime est illimitée en nombre d’invités, avec paiement instantané des commissions, vous permettant de construire facilement un « réseau de richesse numérique ».

À propos de DOT Miners

DOT Miners est un fournisseur mondial de services de cloud mining, spécialisé dans le minage de Bitcoin et le développement d’infrastructures blockchain. L’entreprise compte déjà plus de 5 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 100 pays. Elle s’engage à maintenir des opérations conformes, des mesures de sécurité de haut niveau, et innove en permanence pour offrir des revenus stables aux utilisateurs, tout en favorisant l’essor de la finance inclusive et de l’économie numérique.

