Marché prédictif : Coinbase lance son propre rival de Polymarket, pour parier sur tout

Coinbase s’apprête à dégainer son marché prédictif, une plateforme régulée made in Kalshi qui veut marcher sur les plates-bandes de Polymarket.

Coinbase prépare activement son entrée sur le terrain des marchés prédictifs. L’échange américain développe une plateforme dédiée qui permettra à ses utilisateurs de parier sur presque tous les événements imaginables. Politique, sport, économie, science ou culture : tout deviendra un marché ouvert aux mises. Une fuite solide, relayée par la chercheuse Jane Manchun Wong, a révélé des captures d’écran d’un projet confidentiel de Coinbase. L’interface arbore fièrement le logo Coinbase et affiche une navigation complète.

L’arme secrète s’appelle Kalshi

Coinbase s’apprête à dégainer son marché prédictif grâce à un partenariat exclusif avec Kalshi, la plateforme régulée par la CFTC. Les images montrent que les contrats seront libellés en dollars ou en USDC et que l’infrastructure entière reposera sur Kalshi.

Ce choix garantit un accès légal aux résidents américains, contrairement à Polymarket qui reste bloqué sur le territoire.

L’alliance n’a rien de surprenant. Coinbase Custody gère déjà les réserves en USDC de Kalshi depuis novembre. Les deux entreprises partagent la même vision : transformer les événements du monde réel en actifs financiers accessibles à tous.

Polymarket a dominé 2024 grâce aux élections présidentielles, mais son statut offshore limite son audience légale aux États-Unis. Coinbase s’apprête à dégainer une alternative 100 % conforme qui touchera directement ses 100 millions d’utilisateurs, dont une large majorité d’Américains.

Brian Armstrong répète depuis des mois qu’il construit une super-application financière universelle. Le marché prédictif rejoint ainsi le trading, les dérivés et le staking dans une seule interface fluide.

Les catégories déjà visibles couvrent la politique, l’économie, le sport, la science et le divertissement, avec de nouveaux événements ajoutés chaque semaine.

L’échange marche enfin sur les plates-bandes de Polymarket

La concurrence s’organise pourtant. Gemini dépose sa demande auprès de la CFTC. Crypto.com s’associe à Trump Media. Le secteur attire tous les regards.

Coinbase possède cependant trois avantages décisifs : sa marque, sa base clients et surtout sa conformité réglementaire immédiate grâce à Kalshi.

Les captures révèlent aussi une section pédagogique claire et une foire aux questions détaillée. Tout est pensé pour accueillir les néophytes tout en conservant les habitués de Polymarket. L’expérience restera familière : un compte Coinbase unique suffira.

Coinbase garde le silence officiel. L’accès aux pages découvertes a été coupé dans les heures qui ont suivi la fuite.

Une chose est sûre : quand Coinbase s’apprête à dégainer son marché prédictif, le secteur entier retient son souffle. Le leader crypto américain entre sur le ring avec l’intention évidente de redistribuer les cartes.

