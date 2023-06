Comment investir dans la bourse et profiter du boom de l’IA ?

L’intelligence Artificielle fait couler beaucoup d’encre depuis peu. Et pour cause : elle a déjà porté ses fruits dans virtuellement tous les aspects de la vie courante.

Qu’il s’agisse de ses impressionnantes capacités à générer des images et du texte ; qu’il soit question de son utilisation pour l’analyse efficace de la Big Data ou même de son utilisation dans des domaines tels que la médecine et la recherche scientifique. On peut déjà dire, sans exagération, que l’IA va révolutionner le monde. Et comme toute grande révolution technologique, c’est une opportunité en or de faire des investissements très rentables.

L’avènement des machines : comment le boom de l’IA révolutionne le monde

Beaucoup d’entre nous sont arrivés trop tard pour profiter de la Bulle Internet ou de l’avènement des start-ups. Un seul bon placement financier peut générer des revenus ahurissants au bout de quelques années. Mais de nombreux investisseurs ont le sentiment que de telles opportunités sont passées. Avec le boom que connaît l’IA aujourd’hui, ce n’est plus le cas.

De toute évidence, on s’attend à ce que des entreprises comme Alphabet (Google), Microsoft ou même Apple soient impliquées dans le développement des Intelligences Artificielles et qu’elles s’en servent. Mais on peut être plus surpris d’apprendre que des entreprises comme JD.com, Alibaba, Facebook ou Tencent s’en servent déjà pour automatiser et booster l’efficience de leurs opérations au quotidien. Et si ce n’était pas encore clair, un boost en efficience et en rendement se traduit naturellement par une hausse de la valeur en bourse et des dividendes.

Par-dessus tout, l’Intelligence Artificielle représente une opportunité en or d’investir tôt, sur des entreprises spécialisées qui commencent à grandir. De toute évidence, OpenAI a gagné en popularité au cours des derniers mois grâce à ChatGPT. Mais elle est loin d’être la seule entreprise qui connaîtra un tel essor dans les années à venir.

Comment faire des investissements en IA intelligents ?

Investir de manière intelligente revient typiquement à devenir actionnaire et attendre que l’entreprise croisse. Mais dans un contexte où on ne sait pas nécessairement quelle entreprise va connaître la meilleure croissance, vos investissements en actions doivent respecter certaines règles.

D’abord, restez flexible et jaugez judicieusement le montant de vos investissements. On dit souvent qu’il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Ici, c’est le même principe. Faites de la diversification en investissement sur une variété d’entreprises à travers le monde afin de protéger votre capital des aléas du marché.

Ensuite, restez à l’affût des informations et anticipez les tendances et les grands changements. Dans le monde de l’investissement, les rumeurs ont presque plus de poids que les informations vérifiables. Dans le cas spécifique de l’IA, prêtez attention aux nouvelles relatives aux tendances réglementaires vis-à-vis de l’Intelligence Artificielle.

Investir sur les marchés et les entreprises partout dans le monde

Pour investir en actions et profiter du boom de l’IA, il est crucial d’investir partout où les opportunités se présentent. Pas uniquement en Europe et aux Etats-Unis, mais sur tous les marchés où des entreprises sont susceptibles de connaître une croissance fulgurante grâce à l’IA. De toute évidence, vous devrez opter pour une plateforme d’investissement qui vous ouvre les portes sur les marchés financiers internationaux, sans restriction.

Profitez de ce qui se fait en Asie, au Moyen-Orient, et même en Afrique. N’hésitez pas à aller chercher les opportunités où elles se cachent. Et pas uniquement sur les marchés occidentaux où vous pourriez arriver en retard. Et pensez également à investir sur les entreprises déjà établies. Elles pourraient quand même croître considérablement grâce à l’IA. L’exemple récent de NVIDIA qui a pu booster sa valeur grâce à l’IA illustre parfaitement le cas.

Identifier les tendances au moment où elles prennent naissance

Une règle en or de l’investissement est qu’il faut rester informé en tout temps. C’est doublement vrai pour les investissements en actions dans l’optique de profiter de la manne financière que promet l’Intelligence Artificielle.

Abonnez-vous aux parutions spécialisées, suivez les annonces des entreprises qui interviennent dans le domaine, identifiez les nouvelles tendances, etc. Ne laissez pas l’information vous échapper et ne négligez pas l’impact que les informations sensationnelles et les nouvelles tendances peuvent avoir sur le cours d’une action.

Conclusion

En somme, si vous cherchez un investissement judicieux à faire dès aujourd’hui ? Les portfolios d’actions et les entreprises spécialisées dans l’IA sont un bon choix. Faites preuve de diversification, restez à l’affût des tendances et surfez efficacement sur la vague de l’Intelligence Artificielle pour ne rien rater de la nouvelle révolution technologique et de son cortège d’opportunités.