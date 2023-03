GPT-5 : OpenAI crée secrètement la 1ère IA générale égale à l’humain, selon un leak Twitter

Alors que le monde entier a les yeux rivés sur GPT-4, OpenAI aurait secrètement prévu de compléter l’entraînement de GPT-5 en décembre 2023 et serait convaincu de pouvoir atteindre l’AGI : l’intelligence artificielle générale, capable de rivaliser avec le cerveau humain…

À peine trois mois après le lancement de ChatGPT, basé sur GPT 3.5, OpenAI a lancé GPT 4 : la quatrième version de son modèle de deep learning Generative Pretraining Transformer.

Cette nouvelle itération encore plus puissante est capable de réussir haut la main les examens de droit et d’école de commerce. Elle propulse déjà la version payante du service ChatGPT Plus, ou encore le moteur de recherche Microsoft Bing.

De plus, GPT-4 apporte la prise en charge multimodale des inputs permettant à l’IA d’analyser des textes et des images pour générer une réponse. Il est aussi possible de connecter ChatGPT au web grâce à des plugins.

Toutefois, il s’avère qu’OpenAI a déjà les yeux tournés vers la prochaine étape. Selon le développeur Siqi Chen, GPT-5 va compléter son entraînement d’ici la fin de l’année 2023 et provoquer une véritable révolution.

GPT-5 : la première IA générale serait lancée fin 2023

i have been told that gpt5 is scheduled to complete training this december and that openai expects it to achieve agi.



which means we will all hotly debate as to whether it actually achieves agi.



which means it will. — Siqi Chen (@blader) March 27, 2023

Sur Twitter, Chen révèle avoir été informé que la fin de l’entraînement est planifiée pour décembre 2023 et qu’OpenAI s’attend à ce que ce modèle atteigne « l’AGI » : l’intelligence artificielle générale.

Si vous ne connaissez pas ce terme, vous ne réalisez probablement pas l’importance de cette révélation…

Une AGI est une intelligence artificielle capable de comprendre et d’apprendre n’importe quelle tâche ou idée au même titre qu’un humain. En d’autres termes, une telle IA sera indiscernable de l’humain en termes de capacités.

Les déclarations du développeur sont donc d’une importance capitale, car une AGI ouvrirait une myriade de possibilités nouvelles et pourrait avoir un impact infiniment plus lourd que ChatGPT ou les autres outils basés sur les précédentes versions de GPT.

En termes de conséquences positives, l’IA générale pourrait accroître massivement la productivité de processus, accélérer le travail humain et éliminer les tâches pénibles et fastidieuses.

Elle sera capable de prendre en charge de multiples formes d’inputs et de générer des résultats encore plus précis et rapides. De même, des tâches plus complexes pourront être effectuées par GPT-5.

Cependant, elle pourrait aussi avoir des effets néfastes et inattendus que nous n’avons même pas encore imaginés. Une nouvelle étude de Goldman Sachs prédit le remplacement de 300 millions d’emplois à l’échelle mondiale par la version actuelle de ChatGPT, alors qu’en sera-t-il d’une IA capable de rivaliser avec l’humain ?

L’AGI, une limite à ne pas franchir ?

Nul ne peut réellement prédire toutes les implications d’une telle technologie. Une AGI pourrait par exemple provoquer la prolifération de robots extrêmement crédibles sur les réseaux sociaux tels que Twitter et Facebook.

Une vague de propagande et de désinformation sans précédent pourrait s’en suivre, avec des Fake News incroyablement difficiles à détecter.

Pour l’heure, OpenAI a officiellement confirmé le lancement de GPT-4.5 en septembre ou octobre 2023. Il s’agira d’une version intermédiaire avant GPT-5. Par conséquent, les prédictions de Siqi Chen sont tout à fait plausibles…

Le 29 mars 2023, Elon Musk et plus de 1000 experts en IA ont signé une lettre ouverte appelant de toute urgence à un moratoire d’au moins six mois sur le développement de l’IA.

Selon les signataires, il est impératif que les chercheurs fassent une pause avant de créer une intelligence artificielle plus puissante que GPT-4 pour éviter une grande menace pour l’humanité et la société.

Si les machines intelligentes continuent à évoluer au rythme actuel, nous risquons tout simplement de perdre le contrôle de cette créature. La perspective du lancement de GPT-5 dès la fin 2023 semble effectivement confirmer ce grave danger…